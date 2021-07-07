Экс-секретаря избиркома будут судить в третий раз

Райсуду и следственному управлению не удалось спасти фальсификатора выборов

№22 (646) от 7 июля 2021 г.

По протесту прокуратуры Орловский областной суд отменил постановление Орловского районного суда по делу бывшего секретаря участковой избирательной комиссии (УИК) № 571 Юлии Н-ной, обвиняемой в фальсификации избирательных документов по ч.1 ст. 142 УК РФ. Дело направлено в районный суд для нового, уже третьего судебного разбирательства.

Напомним, что в сентябре 2019 года в ходе дополнительных выборов депутата Государственной Думы было выявлено аномально высокое голосование вне помещения для голосования на избирательных участках Орловского района. Так, к примеру, в итоговом протоколе УИК № 571 указано, что в голосовании приняло участие 1283 избирателя, в том числе 907 (70,7%) вне помещения. На избирательном участке с такой численностью не может быть использовано более четырех переносных ящиков, т. е. в среднем в один ящик проголосовало 227 человек. С учётом положений закона «Об основных гарантиях избирательных прав» голосование вне избирательного участка даже теоретически не может продолжаться более 11,5 часов. Таким образом, на одного избирателя при надомном голосовании участковая комиссия тратила максимум три (!!!) минуты. Схожая картина была на избирательных участках № 553 и 554, расположенных в помещении Жилинской средней школы: там, если верить протоколам, вне помещения проголосовало 448 и 522 избирателя, т. е. на одно голосование – 5-6 минут.

ТИК Орловского района и облизбирком рассматривать информацию о предполагаемых нарушениях отказались: «Мы не можем бегать с секундомером по селам», – заявил начальник правового отдела областной избирательной комиссии Сергей Старцев.

Но руководитель регионального отделения «Справедливой России» Руслан Перелыгин оказался настойчив: он продолжил забрасывать Следственное управление жалобами и запросами. И следователи сдались, уголовное дело было возбуждено, даже были выявлены конкретные фальсификаторы. Вот тут перед следователями встала дилемма: да, фальсифицировала, да, попалась – но не под суд же её за это отдавать?

В первую очередь понадобилось убрать «группу лиц» как квалифицирующий признак, а это не так уж просто. Ведь Юлии Н-ной инкриминировалось то, что она, «находясь в помещении избирательного участка, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка голосования и реализации гражданами избирательных прав, и желая их наступления, то есть действуя умышленно, внесла в бланки заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования заведомо для нее ложные сведения о получении указанными избирателями избирательных бюллетеней для голосования, самостоятельно подделав подписи указанных избирателей в заявлениях от их имени. В период с 19 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин., Н-на Ю.В., зная, что избирательный бюллетень подлежит выдаче лично избирателю для выражения своего волеизъявления путем голосования, убедившись, что вышеуказанные лица не явились лично для голосования, заполнила по своему усмотрению избирательные бюллетени, якобы выданные для голосования избирателям, и поместила данные сфальсифицированные избирательные бюллетени в переносной ящик для голосования для последующего их подсчета с остальными избирательными бюллетенями, нарушив, таким образом, охраняемые законом интересы общества и государства».

На самом деле сделать это в одиночку Юлия Н-на не могла от слова «совсем». К примеру, даже в процедуре выдачи бюллетеня для надомного голосования задействовано как минимум три члена УИК с правом решающего голоса: один подписывает документы о выдаче избирательных бюллетеней, а два члена участковой избирательной комиссии расписываются за получение. Да и проделать это «в период с 19 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.» невозможно: заявления о голосовании вне помещения избирательного участка принимаются не позднее 14 часов.

Но за дело спасения фальсификаторши взялось Следственное управление по Орловской области. Опытные юристы уже имеют практику «отмаза» нужных людей: к примеру, для освобождения от уголовной ответственности сотрудницы Залегощенской администрации Галины К-вой следователю пришлось даже составлять документы о том, что она якобы получила бюллетени для вброса, обманув зампреда УИК Ольгу А-ну (сама А-на чуть позже была осуждена именно за то, что умышленно выдала бюллетени).

И вот, когда дело о фальсификации в ходе голосования было раскрыто, следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления по Орловской области Евгений Ефимов обращается в Орловский районный суд с ходатайством… в котором просит понять и простить. Орловский «важняк» указывает, что Юлия Н-на — благотворитель: купила памперсы для муниципальных детских учреждений. Да ещё и извинилась перед руководством Следственного управления и районного ТИКа. Позицию следователя разделил и судья Андрей Дементьев: он прекратил дело без вынесения обвинительного приговора, ограничившись наложением на меценатшу судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

С подобным гуманизмом не согласилась прокуратура – и Орловский облсуд отменил решение райсуда. Судья Сергей Артамонов даже выразил недоумение: с чего это районный судья счёл заглаживанием вреда письма в СУ, ТИК, а также памперсы. «На письма, адресованные и.о. руководителя СУ СК России по Орловской области Чванову В.В., председателю Территориальной избирательной комиссии Орловского района Орловской области Стебаковой А.С., реакции должностных лиц не последовало, а оказание материальной помощи на общую сумму 20040 руб., не могут быть признаны достаточными, так как не уменьшают степень общественной опасности инкриминируемого Н-ной Ю.В. преступления и не свидетельствуют о нейтрализации вредных последствий, восстановлении конституционных прав и свобод человека и гражданина».

Заместитель председателя Орловского райсуда Юрий Худов, к которому попало вернувшееся дело фальсификаторши, оказался ещё гуманнее: он прекратил производство по делу даже без наложения штрафа. Н-на, мол, сразу деятельно раскаялась, да ещё и из участковой комиссии добровольно вышла, письма в территориалку и Следственное управление писала, прощения просила. Ах, да, и памперсы опять же…

И снова прокуратура не согласилась со столь гуманным отношением к секретарю избиркома. Да и у судьи облсуда Анжелы Витене в ходе рассмотрения дела нет-нет, да и прорывалось некоторое недоумение. Впрочем, понять её несложно: вроде бы облсуд дал оценку районному «гуманизму» – и снова практически те же аргументы. «Не было никакого деятельного раскаяния, – горячо выступала прокурор Оксана Токмакова. – Пять месяцев Н-на вводила следствие в заблуждение и только припёртая доказательствами была вынуждена сознаться. И добровольность снятия полномочий члена УИК была формальной – она ж сама признаёт, что была вынуждена отказаться от исполнения обязанностей: ее нахождение в составе УИК при установленных обстоятельствах было невозможно».

Адвокат пытался убедить суд в том, что вынесение обвинительного приговора фальсификаторше скажется на её детях, но и со второй попытки Орловскому районному суду не удалось освободить Юлию Н-ну от ответственности.

Итак, дело вновь возвращено в Орловский районный суд. Теперь его приняла к производству Светлана Наумова, председатель суда.

Ждём третью часть марлезонского балета.

Дмитрий Краюхин, главный редактор ИА «ЦентрРус»

Вероника Каткова, координатор движения «Голос» по Орловской области