Экс-следователь орловской полиции осуждена за взятку в полмиллиона

Железнодорожный районный суд Орла вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего следователя следственного отделения линейного отдела МВД России на станции Орёл, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Женщина признана виновной в покушении на взятку в крупном размере. Установлено, что расследуя уголовное дело, следователь через посредника потребовала у родственников обвиняемого передать ей 500 тысяч рублей. Взамен она пообещала исключить из предъявленного обвинения дополнительные признаки преступления. Кстати, получить деньги следователь так и не смогла, — посредник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, просто оставил их себе.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил следователю наказание в виде штрафа в размере 3 млн руб. с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 5 лет. Кроме того, обвиняемая лишена специального звания старший лейтенант юстиции. Приговор в законную силу пока не вступил.