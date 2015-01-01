Экс-следователь орловской полиции осуждена за взятку в полмиллиона

Железнодорожный районный суд Орла вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего следователя следственного отделения линейного отдела МВД России на станции Орёл, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Женщина признана виновной в покушении на взятку в крупном размере. Установлено, что расследуя уголовное дело, следователь через посредника потребовала у родственников обвиняемого передать ей 500 тысяч рублей. Взамен она пообещала исключить из предъявленного обвинения дополнительные признаки преступления. Кстати, получить деньги следователь так и не смогла, — посредник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, просто оставил их себе.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил следователю наказание в виде штрафа в размере 3 млн руб. с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 5 лет. Кроме того, обвиняемая лишена специального звания старший лейтенант юстиции. Приговор в законную силу пока не вступил.

 

С третьей попытки депутаты горсовета Орла дали названия трем улицам города
Орловские приставы сдадут кровь для больниц
Орловцы вместе выпьют чай
Опубликовано 03 Фев 2017 в 10:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 57

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"