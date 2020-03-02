Экс-сотрудник КУ ОО «Орелгосзаказчик» осужден на семь лет лишения свободы за взятку

Собранные следственными органами регионального СК доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего главного специалиста отдела строительного контроля КУ ОО «Орелгосзаказчик». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что осужденный 10 апреля 2019 года получил через посредника взятку в сумме 200 тысяч рублей за подписание актов выполненных работ, которые были произведены с грубыми нарушениями при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в Дмитровском районе Орловской области.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 2 000 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 5 лет, сообщает СУ СК.