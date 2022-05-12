Экс-сотрудник «Водоканала» подозревается в получении взятки

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по закупкам и снабжению Муниципального унитарного производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал», по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, подозреваемый с 2017 по 2022 годы систематически получал от индивидуального предпринимателя — представителя ООО из Московской области, денежные средства за оказание содействия в беспрепятственном заключении между ООО и МПП ВКХ «Орелводоканал» договоров поставки продукции и поддержании между организациями долгосрочных, беспрепятственных финансово-хозяйственных отношений. За всё это подозреваемый получил взятку на общую сумму 102 000 рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемого, а также иных лиц проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Уголовное дело возбуждено по материалам УМВД и УФСБ России по Орловской области, информирует СУ СК по Орловской области.