12 мая 2022



Экс-сотрудник «Водоканала» подозревается в получении взятки

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по закупкам и снабжению Муниципального унитарного производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал», по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, подозреваемый с 2017 по 2022 годы систематически получал от индивидуального предпринимателя — представителя ООО из Московской области, денежные средства за оказание содействия в беспрепятственном заключении между ООО и МПП ВКХ «Орелводоканал» договоров поставки продукции и поддержании между организациями долгосрочных, беспрепятственных финансово-хозяйственных отношений. За всё это подозреваемый получил взятку на общую сумму 102 000 рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемого, а также иных лиц проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.  Расследование уголовного дела продолжается.

Уголовное дело возбуждено по материалам УМВД и УФСБ России по Орловской области, информирует СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 12 мая 2022 в 17:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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