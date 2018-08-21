«Экскурсии по Орлу» закрывают сезон прогулкой по Московской (12+)

Очередной сезон прогулок по Орлу неумолимо движется к концу. На этот раз организаторы акции пригласили всех желающих на экскурсию по улице Московской. Это будет повтор маршрута по которому уже ходили в первых сезонах движения «Экскурсии по Орлу». Но с новыми дополнениями и необычными фактами, открывшимися за прошедшие годы. Так что интересна эта экскурсия будет и тем кто гуляет с нами с самого начала, и тем кто еще не разу не ходил с «Экскурсиями по Орлу» по Московской, — рассказали добровольные экскурсоводы на своей страничке в Фейсбуке.

Во вторник 21 августа будет 1-я часть прогулки, от сквера Танкистов до кинотеатра «Родина». Экскурсия бесплатная. Предварительной записи нет. Приглашаются все желающие. Место встречи – в сквере Танкистов у танка и вечного огня, 21 августа, в 18.30.