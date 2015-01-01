Экскурсия в историю: Орловскому художественному училищу – 45 лет

№5 (453) от 22 февраля 2017 г.

В начале февраля в Орловской детской школе изобразительных искусств и ремесел открылась выставка, посвященная 45-летию Орловского художественного училища. На ней представлены работы выпускников и преподавателей ОХУ. В минувшую субботу экскурсию по выставке для всех желающих провел один из старейших преподавателей училища, заведующий отделением «Дизайн» ОХУ Виктор Панков. Об истории Орловского художественного училища, о его талантливых студентах, выпускниках и их наставниках Виктор Панков рассказал «Орловской среде».

– На самом деле Орловскому художественному училищу не 45 лет, а гораздо больше. Художественный техникум в Орле был создан еще в 1932 году, но спустя пять лет его перевели в Елец, который тогда был районным городом Орловской области, поскольку здание техникума понадобилось для размещения штаба военного округа. В Ельце училище просуществовало 20 лет, а когда город вошел в состав Липецкой области, было закрыто. И лишь в 1971-м вернулось в Орел. Так что 45 лет ему исполнилось в 2016 году, но масштабно отпраздновать это событие не получилось – юбилейную дату затмило празднование 450-летия Орла. Поэтому все праздничные мероприятия перенесли на начало нынешнего года. В здании на ул. Матросова ОХУ находится с 1975 года по сей день. В общем, история училища длинная и очень интересная. Об этой истории я и рассказывал тем, кто пришел на экскурсию в школу искусств и ремесел.

– Конечно, за столько лет существования училища многое в нем менялось. У нас было прекрасное процветающее скульптурное отделение. Долгое время существовало театральное отделение, которым заведовал легендарный Рохлин. Его знают все, кто связан с театром. Это отделение славилось тем, что преподавали здесь лучшие художники, которых директор училища Киселев «выписывал» из Питера, из Харькова, из Москвы… Он создал очень крепкую преподавательскую базу. Часть преподавателей «рекрутировалась» из выпускников нашего худграфа. И на выставке представлены в том числе и их работы.

– Вообще, это ретроспективная выставка. Мы показали старые и очень старые работы из тех, что хорошо сохранились. На экскурсии я подробно рассказал нашим гостям о работах, связанных с дизайном и декоративно-прикладным искусством, так как здесь я знаю много секретов и нюансов. В отдельном зале можно было посмотреть рисунок и живопись, так что выставка дала полное представление о направлениях нашей работы.

– Кроме того, я рассказал и о проектах наших учеников, о том, как выбираются темы работ. Мы стараемся, чтобы эти темы были актуальными, соответствовали запросам общества. В частности, мы показали ряд проектов, которые решают какие-то проблемы благоустройства отдельных сегментов городской среды, например набережной Оки или площадки у типографии «Труд». К сожалению, эти проекты, а среди них немало интересных, не востребованы нашими властями. Мы каждый год приглашаем чиновников разных уровней на защиту дипломных проектов, но в последние годы им как-то не до этого. А когда-то, например, к нам приходил главный художник Орла Павленко. Он понимал, что профессионалы профессионалами, но только в студенческой среде могут родиться совершенно свежие дизайнерские решения, не ограниченные знанием жизни, ее сложностями и так далее. Молодые мечтают смелее и мечтают о лучшем.

– Выставка занимает почти все три этажа художественной школы. Любой человек, интересующийся искусством или дизайном, обязательно найдет здесь что-нибудь для себя.