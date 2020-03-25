Эксперимент закончен. Осадок остался

№11 (590) от 25 марта 2020 г.

Пенсионерка и гражданская активистка Нина Касьянова, принимавшая участие в пикетах за возвращение безлимитного проездного для льготников, поделилась с «Орловской средой» своими впечатлениями от очередной встречи с губернатором Андреем Клычковым, на которой он торжественно объявил об отмене непопулярного решения.

Напомним, 4 марта 2020 года губернатор области подписал постановление «О внесении изменений в постановление правительства Орловской области 8 октября 2010 года № 365 «О едином социальном проездном билете в Орловской области», которое фактически вернуло льготным категориям граждан право на неограниченное количество поездок по единому социальному проездному билету (ЕСПБ). Заметим, при этом стоимость ЕСПБ осталась прежней — 450 рублей (до отмены безлимита льготный проездной стоил на сто рублей дешевле — 350 руб.). Новое постановление вступит в силу 1 апреля 2020 года, что очень кстати для дачников.

Возвращению безлимитного проездного предшествовали серия пикетов возле областной администрации, многочисленные жалобы, открытые письма и видеообращения в адрес губернатора, которые долгое время игнорировались. Клычкова не смущало, что пикетчики — граждане пожилого возраста — мёрзли с плакатами на продуваемой всеми ветрами площади им. Ленина, ожидая, когда он к ним выйдет; не волновало, что пенсионерам приходится простаивать многочасовые очереди в банк, чтобы в ограниченные сроки «продлить» проездные. Личного общения с обиженными льготниками Клычков избегал, а в интервью СМИ утверждал, что ограничение «льготных» поездок поможет навести порядок в сфере перевозок. Однако что-то пошло не так, и глава региона «дал задний ход». Внезапно «появились» и деньги для льготников, и желание «прекратить эксперимент». Полагаем, этому поспособствовали обращения пенсионеров в администрацию президента, после чего кто-то «сверху», как это обычно бывает, рекомендовал Клычкову оставить орловских льготников в покое. Безлимитный проездной «вернули» гражданам почти в торжественной обстановке, не на улице, а в здании областной администрации. Клычков в плотном графике нашел время, чтобы объявить о своём решении, принять благодарности от некоторых пикетчиц и даже рассказать о своих успехах на посту главы региона. Естественно, под камеры.

О встрече рассказывает Нина Касьянова:

— 10 марта 2020 года состоялась очередная встреча с губернатором Орловской области Андреем Евгеньевичем Клычковым, после которой остался огромный негатив на душе. Мы ожидали, что услышим извинения за такое продолжительное решение данного вопроса и неуважительное отношение к пожилому поколению. Но, увы, было как всегда: губернатор начал с того, как много он вместе со свитой своих чиновников делает для области. А именно: якобы за два года они смогли увеличить доходную часть бюджета, постепенно снижается государственный долг – это позволило сэкономить 800 млн. рублей, которые направлены в социальную сферу. Орловская область занимает 30 место по инвестициям, и так далее.

Но почему жители области этого «улучшения» не ощущают в своей жизни? Наверное, в связи с «улучшением» экономики области он и лишил нас больше года назад безлимитного проездного билета? Благодарить Клычкова нам не за что. За четырнадцать с половиной месяцев он не мог признать, что принятие постановления № 559 от 28 декабря 2018 года об ограничении льготного проездного билета отдельным категориям граждан было его ошибкой.

Всё это похоже на двойную игру: на телевидении, в газетах и в Интернете он якобы всегда открыт для общения, а на самом деле губернатор полностью закрыт от жителей Орловской области. За все время организации одиночных пикетов перед зданием администрации Орловской области губернатор Клычков вступал в диалог с нами только трижды, и то под напором. При этом он постоянно спешил то на открытие водопровода в Кромах, то на комиссию по ГО и ЧС. А 12 декабря 2019 года, в единый день приема граждан, только под натиском группы льготников был вынужден нас принять.

Неоднократно в адрес губернатора Клычкова были направлены обращения с просьбой вернуть безлимитный проездной, но ни одного ответа от него мы не получили. Это говорит о многом. Мы просили, а потом стали требовать организовать встречу с нами для решения данного конфликта. Но Клычков нас ответом не удостоил, не назначил ни одной встречи после наших письменных обращений. А это его интервью, в котором он говорит: «Сесть в мягкое кресло и закрыться в кабинете от всех — не моё. Почему люди выходят протестовать — потому что у них нет диалога с властью. А когда его нет, возникает желание выйти с плакатом». Он смеётся что ли над нами? Думает, люди глупее, чем он, и ничего не понимают?

На встрече с Клычковым 10 марта нас было шесть человек, и только два человека его поблагодарили. А четыре женщины не выражали ему благодарность. Грустно после этой встречи. Клычков подтвердил, что «оппозиция» его не благодарит. На что был дан ответ: за что благодарить? За такое отношение к старшему поколению? За желание попиариться на нас? Ведь в кабинет набежала куча операторов, и мне сразу же захотелось уйти. Неприятно, что не только Клычков, но и Музалевский приписал себе в заслугу возвращение безлимитного проездного для льготников. А нам очень обидно, так тяжело далось это стояние в пикетах…

— С 1 апреля лимита на поездки больше нет, по сути, мы вернулись к постановлению десятилетней давности, с той разницей, что Единый социальный проездной билет теперь стоит не 350 рублей, а 450, — прокомментировал руководитель «Школы домкомов», активист Рафаил Исламгазин. — Плюс еще этой льготой имеют право пользоваться предпенсионеры. Что я могу сказать? Мы стучались во все инстанции. Не нужно было губернатору «дергать» социальные вопросы. Люди не готовы мириться с тем, что у них отбирают заслуженные льготы. Они с этим не согласились, и правильно сделали. Нине Владимировне Касьяновой, которая стояла в пикетах, честь и хвала.

Похоже, до Андрея Клычкова еще не скоро дойдет, что «дергать» социальные вопросы — занятие, прямо скажем, опасное. Иначе он бы не «попал» с очередной своей инициативой — выборочно «облагодетельствовать» «детей войны» к 75-летию Победы — и не вызвал шквал критики и недовольства тех, кто такой чести не удостоился.

Напомним, Клычкову пришла в голову гениальная мысль выплатить по пять тысяч рублей «детям войны», которые не получают никаких мер социальной поддержки. Естественно, возмутились ветераны труда и инвалиды, которые все эти годы «детьми войны» быть не переставали. Скандал перешел в публичную плоскость, и его вовремя решили погасить депутаты облсовета, предложив выплатить деньги всем без исключения «детям войны», уменьшив сумму денежной выплаты с пяти до двух тысяч рублей.

Наталья Зарубина

Фото из сети Интернет