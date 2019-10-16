Экспертиза проверит качество светоотражающей дорожной разметки в Орле

И.о. начальника УКХ Дмитрий Фролов обратился в КУ ОО «Орелгосзаказчик» с просьбой проверить качество светоотражающей краски на объекты улично-дорожной сети (УДС).

В текущем году дорожную разметку на объекты УДС наносили в два этапа: накануне летнего и зимнего сезонов.

Качество выполненных работ, как правило, контролируется сотрудниками УКХ, однако в преддверии зимнего сезона 2019 года эффективность использования краски, плотность ее нанесения и качество светоотражающей разметки предстоит проверить лаборатории КУ ОО «Орелгосзаказчик».

Работы не будут приняты и оплачены без получения положительного заключения специалистов, информирует администрация Орла.