Эксперты Кадастровой палаты ответили на вопросы владельцев недвижимости

На минувшей неделе жители Орла и области смогли задать интересующие вопросы экспертам Кадастровой палаты в рамках Всероссийской недели консультаций.

В ходе горячей линии поступило более ста вопросов от орловчан. Многих интересовало, какой комплект документов готовить для оформления прав на недвижимость; каком порядке можно оспорить кадастровую стоимость.

Поступило множество вопросов по оформлению договоров дарения недвижимости, а также о том, как добровольно отказаться от прав на объект недвижимости; как получить электронную подпись и как пользоваться ею. Одновременно граждане интересовались, как защитить себя от несанкционированного перехода прав; как определить, на каком участке располагается объект капитального строительства: гараж, дом, сарай, и как учесть земельный участок параллельно с объектом капитального строительства.

Сложности у орловчан вызвали вопросы, когда требуется определить вид разрешенного использования земли и ее категория; как поступить, если в ЕГРН нет сведений, к какой категории земель относится участок.

Кроме прочих вопросов, эксперты разъяснили собственникам, почему в некоторых частных случаях может быть приостановлен кадастровый учет и как исправить ситуацию.

Эксперты дали ответы на все вопросы граждан, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты.