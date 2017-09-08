Эксперты ОНФ оценили развитие сельских территорий в стране

Общероссийский народный фронт (ОНФ) и Российский союз сельской молодёжи (РССМ) подвели итоги общественной оценки эффективности реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 года», предусматривающей строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), спортивных сооружений, учреждений культурно-досугового типа, автомобильных дорог и т.д. За 2017 г. эксперты ОНФ опросили 1 тыс. сельских жителей, 100 глав сельских поселений, проинспектировали 67 объектов инфраструктуры на сельских территориях в 47 регионах.

Итоги исследования выявили целый ряд проблем, из-за которых сельчане, особенно молодежь, предпочитают переезжать в город на постоянное место жительства. Среди них — плохая доступность медицинской помощи, отсутствие работы и необходимой инфраструктуры.

43% респондентов отметили ухудшение состояние автомобильных дорог. По официальной статистике, около 2/3 дорог регионального значения и почти половина дорог местного значения не отвечают нормативным требованиям. Неохваченных дорожным сообщением населенных пунктов больше всего среди сел и деревень с численностью жителей до 50 человек – 46,3%.

42,5% участников опроса отметили ухудшение качества медицины на селе. При этом, по официальной статистике, количество медицинских организаций с 2001 года сократилось в два раза. «Основной прирост смертности в стране происходит в основном за счет сельских жителей. Рождение на селе также резко идет на спад, и в ближайшие годы эта тенденция продолжится. При этом младенческая смертность на селе в несколько раз выше, чем в городах. Материнская смертность выше в 1,5 раза, а, например, в Вологодской области — в 10 раз», – рассказал член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» Эдуард Гаврилов. Он также подчеркнул, что, согласно исследованиям ОНФ и Фонда, более 16 тыс. сельских пунктов находятся на расстоянии 20-50 км от медучреждений, 4 тыс. сел — на расстоянии более 50 км.

Вовлечение сельского населения в обсуждение приоритетов развития районов также на низком уровне: в сходах участвует до 50% жителей. По мнению опрошенных, чтобы поднять активность граждан, необходимо давать больше грантов для поддержки их инициатив, обучать активных жителей села, привлекать НКО для работы на селе, а также распространять положительный опыт других регионов.

«Развитие сельских территорий и развитие агропромышленного комплекса должны идти параллельными дорогами. Господдержка развития сельских территорий не должна быть привязана к реализации инвестиционных проектов в АПК. У нас есть много примеров, где территории развиваются через малые формы хозяйствования, обеспечивая приток жителей в село, а получается, что господдержка таким населенным пунктам недоступна. Более того, необходимо создать инструмент межведомственного взаимодействия органов власти в вопросах комплексного развития сельских территорий», — отметила член Центрального штаба ОНФ, руководитель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина.

Эксперты ОНФ и РССМ пришли к выводу, что необходим пересмотр подхода к сельским территориям как исключительно к источнику продовольствия с приоритетом на господдержку крупного агробизнеса, а сделать акцент на комплексном улучшении жизни на селе. Это предусматривает, в том числе, увеличение поддержки новых самоорганизованных сельских поселений, фермерства и самозанятости сельчан, в том числе через развитие ремесел и сельского туризма. Ключевые предложения экспертов Народного фронта по итогам проведенного исследования войдут в повестку итогового «Форума Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее», который пройдет в декабре 2017 г.

Пресс-служба ОНФ