Эксперты ОНФ считают, что единый портал для селекционеров и агробизнеса поможет избавить АПК от импортозависимости

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают правительству РФ создать единый портал для размещения заявок сельхозпроизводителей на приобретение российского семенного или посадочного материала, а также современных российских технологий. Это станет первым важным шагом на пути избавления отечественного агропрома от крайне высокой зависимости от зарубежных материалов. Сейчас в России производится большое количество своей сельхозпродукции, которая на деле складывается сплошь из импортных составляющих. Сохранение такой ситуации ставит под угрозу продовольственную безопасность страны.

Сейчас импортозависимость в сельском хозяйстве критически велика. Доля иностранного племенного материала в российском птицеводстве составляет 80-90%, импортных семян сахарной свеклы — 80%, кукурузы — 44%, подсолнечника — 53%. Что касается картошки, то почти все крупнейшие отечественные агрохолдинги предпочитают закупать семена за границей (около 70%). В нынешнем российском поголовье коров насчитывается примерно 13% высокопородистых коров (главным образом это голландские, немецкие, английские, а также французские породы), которые обеспечивают почти треть всех надоев. А те немногие отечественные комплексы, которые вроде бы разводят российский высокопродуктивный крупный рогатый скот, используют в основном в качестве производителей чистопородных голштинских красно-пестрых быков из США.

Об этой ситуации на совещании по вопросам развития сельского хозяйства в Воронеже напомнил президент РФ. «Понятно, что сразу такую проблему не решить. Потребуется время, многолетняя, именно многолетняя научно-исследовательская работа. Необходимо реализовать четкий план действий, сконцентрировать усилия и ресурсы на развитии отечественной селекции и генетики. Это основа продовольственной безопасности страны», — сказал глава государства.

Сейчас отечественная селекция и генетика находятся в жесткой конкуренции с зарубежными достижениями. Конкуренция полезна, но государство не должно допускать, чтобы импортозависимость по основным средствам производства достигала таких критических значений.

А на сегодня аграрный бизнес России с энтузиазмом покупает удачные импортные технологии растениеводства и животноводства, косвенно оплачивая при этом интеллектуальные разработки ученых других стран. Ведь в цене семян, средств защиты растений, животных, мальков рыб, инкубационных яиц и техники заложена оплата труда зарубежных ученых, их научно-производственные базы, а также маркетинговые услуги по продвижению на российский рынок их продукции.

В итоге получается, что российского в таких продуктах – только руки рабочих и земля, на которой прорастали заграничные семена, удобряемые иностранными препаратами и обрабатываемые заграничной техникой.

«В результате складывается ситуация, когда по объемам конечного продукта мы вроде достигаем запланированных показателей Доктрины продовольственной безопасности, а по факту — если разложить все составляющие, участвующие в его производстве, — импортозависимость по отдельным видам сельхозпродукции достигает печальных показателей», — отметил эксперт ОНФ, заведующий кафедрой ботаники, селекции и семеноводства садовых растений Российского государственного аграрного университета им. К.А.Тимирязева Сократ Монахос.

При этом российские ученые предпринимают усилия к изменению ситуации. Однако отечественные технологии, способные снизить импортозависимость в сельском хозяйстве, не находят применения в аграрном производстве.

«Да, пока это несопоставимо с уровнем развития селекционной и сервисной работы ведущих мировых компаний, но, если не поддерживать такие победы отечественной науки, то мы потеряем возможность избавиться от нынешней зависимости от заграничного семенного материала», — считает он.

Так, мало кому из агрохолдингов пока известно, что в родном отечестве выведена порода коров «Центральная» холмогорской популяции, дающая надои, близкие к показателям лучших западных пород, — отметила эксперт ОНФ, фермер из Подмосковья, занимающаяся молочным животноводством, Елена Малышева. Малоинтересен агробизнесу и созданный учеными Тимирязевской академии сортимент гибридов пекинской капусты с устойчивостью к основным заболеваниям, не имеющий аналогов за рубежом.

С другой стороны, селекционерам не пришлось бы искать сбыт для своих разработок, если бы действовали они не наугад, а выполняли конкретные заказы предприятий. Однако, по данным Росстата, ежегодно не более 10% отечественных производителей делают заказы на научные разработки. Фактически исследователи вынуждены угадывать, что нужно реальному сектору экономики.

Все это говорит об отсутствии минимальных связей между российскими селекционерами и аграрным бизнесом, которому не имеет доступа к информации об отечественных разработках, зато всегда под рукой масса предложений от иностранных поставщиков.

«В итоге наши разработки остаются невостребованными в России, их перекупают заграничные компании, и они порой возвращаются к нам, но уже как импортный компонент агропроизводства. В этой ситуации очевидна нехватка системы взаимодействия, которая позволила бы ученым работать над целевыми заказами со стороны отечественных предприятий, — пояснил Сократ Монахос. — Поэтому мы предлагаем создать единую цифровую платформу по системе «одного окна», где отечественные сельхозпроизводители могли бы размещать заявки по приобретению семенного или посадочного материала, а также современных отечественных технологий. Эта платформа в свою очередь должна формироваться через цифровизацию всех предложений отечественных ученых, прошедших государственную аттестацию и готовых к реализации».

Пресс-служба ОНФ

 

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Опубликовано 23 Окт 2017 в 16:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 2

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