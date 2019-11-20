20 ноября 2019



Эксперты проверили качество рыбы и морепродуктов, которые продаются в орловских магазинах

За 10 месяцев 2019 года проведены проверки в отношении 153 объектов, осуществляющих реализацию рыбы и морепродуктов на территории области.

Исследована 741 проба рыбы и морепродуктов на соответствие обязательным требованиям по физико-химическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям.

Из оборота изъято 375,5 кг рыбы и морепродуктов, находившихся в реализации без маркировки, с нарушением требований к маркировке, без документов, подтверждающих качество и безопасность.

По результатам лабораторных исследований 1 проба не соответствовала требованиям по физико-химическим показателям (по массовой доле глазури).За выявленные нарушения в отношении ответственных лиц составлено 94 протокола об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к административной ответственности в виде  штрафов на общую сумму 509,0 тыс. рублей, информирует Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

 

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Опубликовано 20 Ноя 2019 в 14:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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