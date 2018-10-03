3 октября 2018



Экстренные службы отработали на ТЭЦ ликвидацию двух аварий

В Орле на территории ПАО «Квадра» прошла отработка практических действий по ликвидации последствии условных чрезвычайных ситуаций. Так начался третий день всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.

Орловская ТЭЦ относится к взрывопожароопасным объектам, поэтому, согласно замыслу, в результате нарушения технологического процесса в резервуарном парке предприятия произошла разгерметизация резервуара. В итоге разлился топочный мазут и загорелся. Также, в результате взрыва произошло повреждение наполнительной арматуры резервуара, из которой текли нефтепродукты. В район условной чрезвычайной ситуации прибыли силы экстренного реагирования. Был объявлен сбор аварийно-спасательного формирования самого предприятия. Его члены, используя средства индивидуальной защиты, были направлены для поиска и спасения работников, находившихся около резервуаров в момент происшествия. Роль пострадавшего исполнял манекен, но завален бетонными блоками он был совершенно по-настоящему. Для извлечения тела было использовано специальное оборудование точь-в-точь как в реальной ситуации. На место происшествия начали прибывать дежурные караулы пожарно-спасательных частей города Орла в соответствии с расписанием выездов. Они проводили пенную атаку для тушения горящего резервуара с мазутом. Другие подразделения пожарной охраны использовались для охлаждения соседних емкостей с мазутом, чтобы предотвратить их возгорание.

Сотрудники областной поисково-спасательной службы занимались разбором завалов поврежденных конструкций, поиском и спасением пострадавших людей. Поскольку часть топлива, по условиям тренировки, попала в реку Оку, спасатели поисково-маневренной группы и поисково-спасательного отряда совместными усилиями выставили на водоеме боновые заграждения, чтобы предотвратить дальнейшее разлив мазута по реке и занялись его сбором. Оказанием помощи пострадавшим занимались бригады скорой медицинской помощи и областного центра медицины катастроф. Служба охраны общественного порядка УМВД России по Орловской области оцепила места происшествия и организовала пропускной режим.

В кратчайшие сроки условная чрезвычайная ситуация была полностью ликвидирована.
В ходе тренировки были отработаны не только действия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, но и организовано взаимодействие между различными экстренными службами и ведомствами. Напомним, всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне стартовала 1 октября и завершится 3 октября. Основной ее целью является отработка вопросов организации управления при выполнении мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Фоторепортаж о том, как проходили учения, смотрите в ближайшем номере нашей газеты.

 

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Опубликовано 03 Окт 2018 в 16:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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