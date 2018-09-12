Электронные услуги ФСС набирают обороты

Орловское региональное отделение фонда социального страхования оказало орловцам в 2018 году уже более 65 тысяч государственных услуг, из них 69% — в электронном виде. В Орле в настоящий момент ФСС оказывает 19 государственных услуг. Все они доступны в электронном виде на сайте gosuslugi.ru.

Это и предоставление средств реабилитации и путевок на санаторно-курортное лечение, и сдача отчетности, и подтверждение основного вида экономической деятельности, и финансовое обеспечение предупредительных мер, и назначение а также выплата пособия в предусмотренных законодательством случаях.

Для работодателей региона наиболее востребованной услугой остается предоставление расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам (форма 4-ФСС), а для граждан – предоставление технических средств реабилитации.

— Орловцы на практике убедились в удобстве получения государственных услуг фонда социального страхования в электронном виде. Все чаще жители региона выбирают именно такой способ обращения в ведомство, — отметил управляющий реготделением фонда Олег Ревякин.