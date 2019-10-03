3 октября 2019



Энергетики добились сноса автомойки на Цветаева в Орле

Орелэнерго добилось привлечения к ответственности нарушителей охранных зон ЛЭП.

Филиал «Россети Центр Орёлэнерго» контролирует соблюдение требований законодательства о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и проводит регулярные рейды с целью выявления фактов нарушений. Действующее законодательство строго регламентирует условия использования земельных участков вблизи электросетевых объектов, главной целью этого является сохранение жизни и здоровья граждан и предотвращение возникновения аварийных ситуаций.

Самовольное возведение автомойки на ул. Цветаева в охранной зоне линии электропередачи  является не только грубым нарушением правил установления охранных зон электросетевого хозяйства, но и создаёт угрозу как для самого лица, допустившего нарушение закона, так и для его сотрудников.

Несмотря на то, что за последние годы сформировалась устойчивая судебная практика, согласно которой размещение самовольных построек в охранных зонах электросетевых объектов признаётся незаконным, а сами постройки подлежат сносу за счёт лиц, осуществивших их строительство, предприниматели, физические лица и владельцы земельных участков не спешат выполнять требование закона.

Тем не менее, специалисты Орёлэнерго уже добились в суде сноса части автомойки, ведётся работа по окончательному сносу незаконной постройки, информирует пресс-служба «Россети Центр Орёлэнерго».

 

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Опубликовано 03 Окт 2019 в 12:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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