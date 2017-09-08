Энергетики опубликовали рейтинг УК-должников
«Орловский энергосбыт» опубликовал рейтинг управляющих компаний и ТСЖ, которые накопили самые большие долги за электроэнергию. При этом за месяц дебиторская задолженность управляющих компаний и ТСЖ перед ООО «Орловский энергосбыт» сократилась на 4,4 млн рублей. По данным на 1 октября 2017 года она составляет 150,5 млн рублей. Из них просроченная задолженность – 91,4 млн рублей.
По сообщению пресс-службы энергетиков, положительное влияние оказало расторжение договоров в части индивидуального потребления с восемью управляющими компаниями, несвоевременно оплачивающими счета за электроэнергию. Жильцы, чьи дома обслуживаются данными УК, перешли на прямые расчёты с «Орловским энергосбытом». Исключение посредника из взаимоотношений населения с энергетиками увеличило поступление платежей за ресурс. На данный момент собираемость средств за индивидуально потребленную электроэнергию с жильцов, которые напрямую рассчитываются с Орловским энергосбытом, близка к 100% — заявили в пресс-службе.
Для сравнения, «Ассоциация организаций жилищно-коммунального хозяйства Орловской области» говорит о неплатежах населения за коммунальные услуги в среднем до 10% в месяц. В Ассоциацию ОЖКХОО входят такие УК-должники за электроэнергию, как ООО «Отрадинское», ООО «Жил-Управление», ООО «Гранит».
— В отношении ООО «Гранит» Орловский энергосбыт инициировал процедуру банкротства. Между нами был подписан договор на поставку электроэнергии для обслуживания скважин в Орловском и Мценском районах. Долг перед Орловским энергосбытом по данному договору составляет 2,98 млн рублей. Как управляющая компания ООО «Гранит» должна за электроэнергию 396 тысяч рублей. Она обслуживает 11 домов в Отрадинском сельском поселении Мценского района, — рассказала начальник управления по работе с клиентами «Орловского энергосбыта» Галина Бутырская.
Рейтинг наиболее крупных должников за электроэнергию на 1 октября 2017 года:
|
Террито-рия обслужи-вания
|
Управляющая компания
|
Руководитель УК
|
Задолжен-ность за электро-энергию на 1.10.2017
|
Период задол-женности
|
1
|
г. Орёл
|
ООО «Домоуправление №11»
|
Черникова
Татьяна Игоревна
|
6,38
млн руб.
|
свыше года
|
2
|
Мценский район
|
ООО «Гранит»
|
Соловьевская
Ольга
Евгеньевна
|
3,38 млн руб.
|
свыше 2 месяцев
|
3
|
Мценск
|
ООО СКФ «АРГО»
|
Попов
Гурами Кириякович
|
2,98 млн руб.
|
свыше 2 месяцев
|
4
|
Мценский район
|
ООО «Отрадинское»
|
Сериков Сергей Владимирович
|
2,69 млн руб.
|
свыше 3 месяцев
|
5
|
г. Орёл
|
ООО
«УК ЖРЭУ №4»
|
Курилин Сергей Иванович
|
2,47
млн руб.
|
свыше
3 месяцев
|
6
|
Урицкий район
|
ООО «Жилводсервис»
|
Рожков
Александр
Александрович
|
2 млн руб.
|
свыше 2 месяцев
|
7
|
г. Орёл
|
ООО «Жил-Управление»
|
Ашихмина Валентина Ивановна
|
1,79 млн руб.
|
свыше 6 месяцев
|
8
|
г. Мценск
|
ООО «Технопром»
|
Алексеева
Лариса Владимировна
|
845 тысяч
руб.
|
свыше 3 месяцев
|
9
|
Мценский район
|
ООО «Стройавангард Мценск»
|
Карташев Виктор Леонидович
|
511 тысяч руб.
|
свыше 2 месяцев