Энергетики опубликовали рейтинг УК-должников

«Орловский энергосбыт» опубликовал рейтинг управляющих компаний и ТСЖ, которые накопили самые большие долги за электроэнергию. При этом за месяц дебиторская задолженность управляющих компаний и ТСЖ перед ООО «Орловский энергосбыт» сократилась на 4,4 млн рублей. По данным на 1 октября 2017 года она составляет 150,5 млн рублей. Из них просроченная задолженность – 91,4 млн рублей.

По сообщению пресс-службы энергетиков, положительное влияние оказало расторжение договоров в части индивидуального потребления с восемью управляющими компаниями, несвоевременно оплачивающими счета за электроэнергию. Жильцы, чьи дома обслуживаются данными УК, перешли на прямые расчёты с «Орловским энергосбытом». Исключение посредника из взаимоотношений населения с энергетиками увеличило поступление платежей за ресурс. На данный момент собираемость средств за индивидуально потребленную электроэнергию с жильцов, которые напрямую рассчитываются с Орловским энергосбытом, близка к 100% — заявили в пресс-службе.

Для сравнения, «Ассоциация организаций жилищно-коммунального хозяйства Орловской области» говорит о неплатежах населения за коммунальные услуги в среднем до 10% в месяц. В Ассоциацию ОЖКХОО входят такие УК-должники за электроэнергию, как ООО «Отрадинское», ООО «Жил-Управление», ООО «Гранит».

— В отношении ООО «Гранит» Орловский энергосбыт инициировал процедуру банкротства. Между нами был подписан договор на поставку электроэнергии для обслуживания скважин в Орловском и Мценском районах. Долг перед Орловским энергосбытом по данному договору составляет 2,98 млн рублей. Как управляющая компания ООО «Гранит» должна за электроэнергию 396 тысяч рублей. Она обслуживает 11 домов в Отрадинском сельском поселении Мценского района, — рассказала начальник управления по работе с клиентами «Орловского энергосбыта» Галина Бутырская.

Рейтинг наиболее крупных должников за электроэнергию на 1 октября 2017 года:

Террито-рия обслужи-вания

Управляющая компания

Руководитель УК

Задолжен-ность за электро-энергию на 1.10.2017

Период задол-женности

1

г. Орёл

ООО «Домоуправление №11»

Черникова

Татьяна Игоревна

6,38

млн руб.

свыше года

2

Мценский район

ООО «Гранит»

Соловьевская

Ольга

Евгеньевна

3,38 млн руб.

свыше 2 месяцев

3

Мценск

ООО СКФ «АРГО»

Попов

Гурами Кириякович

2,98 млн руб.

свыше 2 месяцев

4

Мценский район

ООО «Отрадинское»

Сериков Сергей Владимирович

2,69 млн руб.

свыше 3 месяцев

5

г. Орёл

ООО

«УК ЖРЭУ №4»

Курилин Сергей Иванович

2,47

млн руб.

свыше

3 месяцев

6

Урицкий район

ООО «Жилводсервис»

Рожков

Александр

Александрович

2 млн руб.

свыше 2 месяцев

7

г. Орёл

ООО «Жил-Управление»

Ашихмина Валентина Ивановна

1,79 млн руб.

свыше 6 месяцев

8

г. Мценск

ООО «Технопром»

Алексеева

Лариса Владимировна

845 тысяч

руб.

свыше 3 месяцев

9

Мценский район

ООО «Стройавангард Мценск»

Карташев Виктор Леонидович

511 тысяч руб.

свыше 2 месяцев

 

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Опубликовано 10 Ноя 2017 в 12:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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