Энергетики опубликовали рейтинг УК-должников

«Орловский энергосбыт» опубликовал рейтинг управляющих компаний и ТСЖ, которые накопили самые большие долги за электроэнергию. При этом за месяц дебиторская задолженность управляющих компаний и ТСЖ перед ООО «Орловский энергосбыт» сократилась на 4,4 млн рублей. По данным на 1 октября 2017 года она составляет 150,5 млн рублей. Из них просроченная задолженность – 91,4 млн рублей.

По сообщению пресс-службы энергетиков, положительное влияние оказало расторжение договоров в части индивидуального потребления с восемью управляющими компаниями, несвоевременно оплачивающими счета за электроэнергию. Жильцы, чьи дома обслуживаются данными УК, перешли на прямые расчёты с «Орловским энергосбытом». Исключение посредника из взаимоотношений населения с энергетиками увеличило поступление платежей за ресурс. На данный момент собираемость средств за индивидуально потребленную электроэнергию с жильцов, которые напрямую рассчитываются с Орловским энергосбытом, близка к 100% — заявили в пресс-службе.

Для сравнения, «Ассоциация организаций жилищно-коммунального хозяйства Орловской области» говорит о неплатежах населения за коммунальные услуги в среднем до 10% в месяц. В Ассоциацию ОЖКХОО входят такие УК-должники за электроэнергию, как ООО «Отрадинское», ООО «Жил-Управление», ООО «Гранит».

— В отношении ООО «Гранит» Орловский энергосбыт инициировал процедуру банкротства. Между нами был подписан договор на поставку электроэнергии для обслуживания скважин в Орловском и Мценском районах. Долг перед Орловским энергосбытом по данному договору составляет 2,98 млн рублей. Как управляющая компания ООО «Гранит» должна за электроэнергию 396 тысяч рублей. Она обслуживает 11 домов в Отрадинском сельском поселении Мценского района, — рассказала начальник управления по работе с клиентами «Орловского энергосбыта» Галина Бутырская.

Рейтинг наиболее крупных должников за электроэнергию на 1 октября 2017 года: