Энергосбыт предупреждает орловцев о мошенничестве со счетчиками

В Орловской области вновь появились компании, которые вынуждают жителей менять исправные приборы учёта электроэнергии.

Представители таких фирм работают по стандартной схеме. Осмотрев электросчётчик, они, как правило, заявляют о его неисправности и настаивают на немедленной замене. Но в большинстве случаев реальных оснований для этого нет – приборы учёта соответствуют классу точности, у них не истёк межповерочный интервал, сохранены пломбы. За свои услуги представители компании просят цену, в разы превышающую среднерыночную.

Несколько таких случаев произошло в Дмитровском районе. Одной из жертв стала пожилая женщина. Неизвестные, назвавшиеся сотрудниками ООО «ГОСЭНЕРГО», сказали пенсионерке, что им нужно проверить её прибор учёта. Осмотрев счётчик, что называется, на глазок, они заверили пожилую женщину, что её прибор учёта неисправен, срочно требуется его заменить, иначе ей придется платить за электроэнергию с повышающими коэффициентами. Испугавшись, пенсионерка согласилась на замену счетчика. За свои услуги сотрудники «ГОСЭНЕРГО» запросили с женщины 3500 рублей. Позже выяснилось, что её прежний электросчётчик мог использоваться до 2027 года, и необходимости в его замене не было.

В других случаях граждане проявили бдительность и связались с гарантирующим поставщиком для уточнения информации. Выяснив, что замена счётчиков им не требуется, потребители собирались вызвать полицию. Это заставило сотрудников «ГОСЭНЕРГО» скрыться.

Орловский энергосбыт просит граждан быть внимательными.

При возникновении сомнений вы можете обратиться за консультацией в контактный центр Орловского энергосбыта по телефонам 8 (4862) 25-55-77 или 13-53 (бесплатный короткий номер для стационарных телефонов Орла и Орловской области) или в ближайший клиентский офис компании, информирует пресс-служба «Орловского энергосбыта».