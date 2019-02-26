Эпидемия гриппа и ОРВИ пошла на спад

В Орловской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. С 18 по 24 февраля 2019 года зарегистрировано 5 519 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом. При этом каждый второй заболевший — в возрасте до 14 лет. Уровень госпитализации по поводу респиратурно-вирусной инфекции остается низким – 2,0% от числа обратившихся за медицинской помощью. По данным лабораторного мониторинга, на территории области циркулируют вирусы гриппа А (Н3N2) и А (Н1N1)2009. А также отмечены вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирус, метапневмовирусы, бокавирусы), а также Мycoplasma pneumoniae.

По состоянию на 26.02.2019 года на территории Орловской области ограничительные мероприятия введены по классам в 4-х общеобразовательных учреждениях (г.Орла, г.Ливны), две школы Болхова закрыты на карантин полностью.