26 февраля 2019



Эпидемия гриппа и ОРВИ пошла на спад

В Орловской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. С 18 по 24 февраля 2019 года зарегистрировано 5 519 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом. При этом каждый второй заболевший — в возрасте до 14 лет. Уровень госпитализации по поводу респиратурно-вирусной инфекции остается низким – 2,0% от числа обратившихся за медицинской помощью. По данным лабораторного мониторинга, на территории области циркулируют вирусы гриппа А (Н3N2) и А (Н1N1)2009. А также отмечены вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирус, метапневмовирусы, бокавирусы), а также Мycoplasma pneumoniae.

По состоянию на 26.02.2019 года на территории Орловской области ограничительные мероприятия введены по классам в 4-х общеобразовательных учреждениях (г.Орла, г.Ливны), две школы Болхова закрыты на карантин полностью.

 

В Орловской области выросла безработица
В Орле открылась выставка художников — участников Великой Отечественной войны
История с «кровавой рекой» закончилась штрафом
Опубликовано 26 Фев 2019 в 16:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"