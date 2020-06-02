Еще 300 орловских ИП могут рассчитывать на помощь из-за пандемии

Горсовет решил освободить 300 ИП от оплаты по договорам на размещение нестационарных торговых объектов или объектов по оказанию услуг на 2-й квартал 2020 года. Решение касается организаций и индивидуальных предпринимателей, которые работают в отраслях экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Объем выпадающих бюджетных доходов составляет 1,1 млн руб.

После вступления в силу принятого решения владельцы нестационарных торговых объектов смогут обратиться в управление муниципального имущества и землепользования для подписания дополнительных соглашений предусматривающих освобождение от уплаты платежей по договорам за апрель — июнь 2020 года.