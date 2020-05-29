29 мая 2020



Еще 65 орловцев заболели КОВИД-19

В Орловской области на сегодняшний день подтверждено 65 новых случаев COVID-19. По информации федерального оперативного штаба всего в регионе зарегистрировано 2147 случаев заболевания коронавирусом. Общее число больных в регионе составило 1029 человек, 1094 – выздоровело. По предварительной информации, 26 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 872 жителей Орла, 309 человек заразились в городе Мценске и Мценском районе, 194 – в Орловском районе, 89 – в Болховском районе, по 54 – в Урицком и Новодеревеньковском районах, 52 – в Дмитровском районе, 51 – в Свердловском районе, 50 – в Новосильском районе, 49 – в Хотынецком районе, по 40 – в Знаменском районе и Ливнах, 37 — в Шаблыкинском районе, по 33 – в Покровском, Верховском и Глазуновском районах, 23 – в Залегощенском районе, 21 – в Малоархангельском районе, 18 – в Ливенском районе, 15 – в Краснозоренском районе, по 14 – в Троснянском, Корсаковском, Должанском и Кромском районах, 13 – в Колпнянском районе, 11 — в Сосковском районе.

 

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Опубликовано 29 мая 2020 в 18:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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