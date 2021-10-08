8 октября 2021



Еще более 200 коек будет перепрофилировано для пациентов с COVID

Сейчас в регионе развернуто 1509 коек для пациентов с COVID-19. Занято – 1452 койки. “Начинается работа по перепрофилированию коек в Кромской ЦРБ. Первоначально планируется развернуть 70 коек. Возможности позволяют увеличить их количество до 100. Кроме того, планируется перепрофилировать до 70 коек в Нарышкинской ЦРБ и до 50 коек в Покровской ЦРБ”, — рассказал и.о. руководитель депздрава Владимир Николаев.

Он также отметил, что в настоящее время на амбулаторном лечении находится 1946 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Ежесуточный объем исследований на ПЦР-тесты в регионе составляет 1770. Вакцинировано 235 488 человек, завершили вакцинацию – 200 070 человек. Ревакцинировались – 6 751 человек.

 

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Опубликовано 08 Окт 2021 в 16:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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