Еще более 200 коек будет перепрофилировано для пациентов с COVID

Сейчас в регионе развернуто 1509 коек для пациентов с COVID-19. Занято – 1452 койки. “Начинается работа по перепрофилированию коек в Кромской ЦРБ. Первоначально планируется развернуть 70 коек. Возможности позволяют увеличить их количество до 100. Кроме того, планируется перепрофилировать до 70 коек в Нарышкинской ЦРБ и до 50 коек в Покровской ЦРБ”, — рассказал и.о. руководитель депздрава Владимир Николаев.

Он также отметил, что в настоящее время на амбулаторном лечении находится 1946 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Ежесуточный объем исследований на ПЦР-тесты в регионе составляет 1770. Вакцинировано 235 488 человек, завершили вакцинацию – 200 070 человек. Ревакцинировались – 6 751 человек.