Еще и наверх поглядывай!

№18 (642) от 9 июня 2021 г.

Иностранец, приехавший в Россию, спрашивает у местного жителя:

— Я понимаю, «загадочная русская душа» и всё такое, но объясните мне, пожалуйста, почему, переходя через дорогу с ОДНОСТОРОННИМ движением, вы всегда смотрите в ОБЕ стороны?

— Эх, друг, просто ты еще мало в России пробыл! Я бы посоветовал: когда переходишь через дорогу с односторонним движением, не только в обе стороны, но еще и наверх поглядывай!

Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Финальную фразу из упомянутого анекдота можно адресовать не только иностранцам, но и всем орловцам, кто имел несчастье оказаться на главной пешеходной улице Орла. Абсолютно технический вопрос о согласовании внешнего облика дома №29 на улице Ленина на заседании профильного комитета горсовета превратился в обсуждение целого комплекса проблем. Предприниматель, который инициировал рассмотрение вопроса, воспользовался случаем и рассказал орловским властям о наболевшем. При этом, он говорил не только о проблемах, с которыми столкнулся бизнес, но и о вполне реальной опасности, которой подвергаются жители города. И взрослые, и дети рискуют здоровьем каждый раз, когда проходят «по самой красивой улице», как окрестили Ленинскую экс-губернатор Вадим Потомский и его протеже архитектор Вермишян.

Вывески «а-ля цыганский табор»

Поскольку дом №29 находится в заповедной зоне, то и согласование внешнего облика здания потребовало одобрения депутатов. В здании два помещения, а вход один. В левом помещении один арендатор, а в правом – сразу несколько. И каждый старается завлечь прохожих. Поэтому на входе красуется с десяток разнокалиберных и разноцветных самодельных табличек. Весь этот «цыганский табор» явно не украшает центральную улицу города. Договориться мирно с соседями у предпринимателей из левой половины не получилось. Тогда-то они и решили пойти по долгому пути, получив официальное согласование входа и одобрение типовых табличек. Больше никаких самописных бумажек на входе не будет.

Кроме того, предполагается единый стиль оформления окон, перил, навесов над окнами. Идея о том, чтобы фасады на центральных улицах очистить от визуального мусора, озвучивалась уже неоднократно. Отрадно, что очередной случай – это уже не попытка надавить на предпринимателей, а инициатива снизу. Малый и средний бизнес не хуже «отцов города» понимает, что от внешнего вида зависит очень многое. А в конечном счете в выигрыше оказываются не только посетители конкретных заведений, но и все прохожие. В том числе и гости нашего города.

Все гениальное просто!

Здесь, как нам кажется, будет уместно упомянуть опыт маленького городка Рыбинска в Ярославской области. Всего четыре года назад там придумали вернуть в центр города немного истории с помощью вывесок в дореволюционном стиле. Эксперимент начался всего с двух площадей и двух улиц. Но что самое главное и показательное – проект получил поддержку местных властей. Более того, идею поддержали и сами арендаторы, заменив свои вывески на сделанные в дореволюционном стиле. По прошествии всего 4-х лет в сети можно найти огромное количество снимков улиц с довольно забавными вывесками. О городке, который еще пять лет назад не знали за пределами Ярославской области, пишут крупные российские и зарубежные СМИ. Туристы просто в восторге, что такая маленькая деталь позволяет совершить путешествие во времени. А администрация Рыбинска получила не просто мощнейшую волну туристов со всей страны, но и упорядочила визуально весь исторический центр города. Кстати, логическим продолжением идеи с надписями в дореволюционном стиле стала мысль о том, что и цветовая гамма вывесок тоже должна быть унифицирована. Сами же предприниматели на собственном опыте убедились в том, что для завлечения покупателя не обязательно закрывать рекламой все витрины сверху донизу. Иногда грамотная вывеска может оказаться гораздо эффективнее огромных рекламных площадей (кстати, авторы проекта пристально следят за исторически верным написанием всех слов). Впрочем, Орлу можно пока лишь мечтать о таких гениальных по простоте и эффективности способах привлечения туристов.

Опасность сверху

Пользуясь случаем, пришедший на комитет предприниматель попросил депутатов обратить внимание еще на одну важную деталь облика «самой красивой улицы». По его словам, на фасаде установлено несколько козырьков от солнца. Вот только минувшей зимой пришлось отказаться от идеи демонтировать эти козырьки. И дело вовсе не том, что прохожие страдали от палящих лучей. Просто ходить вдоль домов по улице Ленина реально опасно для жизни. С домов отваливаются довольно внушительные куски штукатурки. И хотя козырьки вовсе не предназначены для защиты от камней, предприниматель не стал их демонтировать именно в расчете на то, что в случае ЧП эти конструкции хоть как-то смогут сберечь головы случайных прохожих.

В ходе бурного обсуждения на комитете выяснилось, что не только предприниматели, но и ряд депутатов пытались сдвинуть с мертвой точки проблему небезопасных фасадов. И пока никаких просветов в решении этого вопроса не наблюдается.

Опасность снизу

Из дальнейшего выступления предпринимателя стало понятно, что во время прогулки по «самой красивой улице» недостаточно постоянно поглядывать наверх – не рухнет ли тебе на голову внушительный кусок штукатурки. Не менее важно внимательно смотреть под ноги. Благодаря стараниям экс-главного архитектора области Ваагна Вермишяна теперь улицу имени вождя пролетариата пересекают бесконечные ступеньки, края которых сливаются по цвету с плиткой. Если увлечься разговором, то очень легко не заметить край и оступиться. И тут-то выясняется, что подвернутая лодыжка – далеко не самое неприятное, что может произойти с прохожими на Ленинской. Дело в том, что цветочные клумбы (как уже неоднократно писало наше издание, да и другие орловские СМИ) отделаны материалом, который предназначен исключительно для работ внутри помещений. На улице этот песчаник трескается, колется, и в итоге клумбы сплошь и рядом «украшают» острые края отломленных плиток. Власти не в курсе, как часто прохожие получают травмы об эти углы. А вот те, кто арендуют помещения на первых этажах, прекрасно это знают. И если уж думать о безопасности людей, то порядок необходимо наводить не только вверху, но и внизу.

Тем более, что клумбы опасны не только для пешеходов. Сейчас появилось большое количество сервисов для проката самокатов, моноколес, гироскутеров и прочей новомодной техники. Поскольку в Орле велодорожки практически отсутствуют, то дети и подростки выбрали именно Ленинскую для катания на этих устройствах. И при падении рядом с такой клумбой, «украшенной» острыми краями расколотой плитки, они рискуют получить не просто разбитые локти и коленки, а довольно серьезные и глубокие раны. Поэтому вопрос с отделочным материалом, который превращает клумбы в места повышенной опасности, необходимо решать. И чем быстрее, тем лучше.

Недоступная «доступная среда»

На комитете не только послушали предпринимателей, но и внезапно вспомнили о маломобильных орловцах. Напомним, при реконструкции Ленинской помимо ступенек были сделаны многочисленные заезды. По замыслу все того же Ваагна Вермишяна, в верхней части улицы люди в инвалидных колясках должны иметь возможность подъехать абсолютно к любому зданию. И эту часть замысла реализовали. «А что дальше?» — задались вопросом депутаты. Число пандусов, чтобы инвалиды могли попасть внутрь, можно пересчитать по пальцам одной руки. Львиная же доля торговых точек совершенно не приспособлена для нужд людей с ограниченными возможностями. Об этом, кстати, неоднократно говорили на многих встречах и совещаниях сами же представители маломобильных групп. Доступная среда – это не только низкопольный транспорт или съезды на тротуарах. Доступная среда – это когда человек с ограниченными возможностями может без проблем пользоваться всеми же услугами и сервисами. И если областные власти завели разговор о грядущей реконструкции улицы Ленина, то необходимо предусмотреть и такую «мелочь», как забота обо всех категориях жителей. Доступная среда не должна заканчиваться перед входом в кафе или в магазин, — отметили депутаты. Услышат ли их в здании на площади Ленина, 1, покажет грядущее изменение облика главной пешеходной улицы областного центра.

Сергей Миляхин

Фотофакт:

Штукатурка с карниза падает на тротуар у входа в кафе

На днях депутат Орловского горсовета Виктор Панухник, проходя по ул. Ленина, сфотографировал один из тех самых козырьков (на фото он в свернутом виде), которые защищают проходящих мимо граждан и посетителей кафе от падающей штукатурки.

Карнизы домов по улице Ленина представляют реальную опасность для людей, — говорит Виктор Панухник. – По-хорошему, управляющие компании должны были бы взыскать средства на ремонт с организаций-подрядчиков, которые во времена Потомского ремонтировали улицу Ленина, либо надо было обязать подрядчиков исправить брак в рамках гарантийных обязательств. Но, похоже, предъявлять претензии некому – компании, освоившие бюджетные деньги, просто исчезли. К ответственности никто не привлечен, никаких реальных мер для обеспечения безопасности жителей города Орла никто не принимает.