Еще один инвалид смог получить лекарства от депздрава только через суд

Ливенская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы. Женщина пожаловалась на ненадлежащее лекарственное обеспечение. В ходе проверки выяснилось, — она является инвалидом I группы. И в соответствии с действующим законодательством женщина имеет право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врача.

Несмотря на то, что поликлиника направляла в областной депздрав соответствующие заявки (в которых была учтена потребность заявительницы в лекарственном препарате), в нарушение требований законодательства женщина своевременно лекарством обеспечена не была. При этом больной человек был вынужден самостоятельно приобретать лекарство.

В целях защиты прав инвалида прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании депздрава обеспечить женщину необходимым лекарственным препаратом, а также о возмещении затрат на покупку лекарственного препарата в сумме 14 тысяч рублей. Советским районным судом Орла требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В части обеспечения женщины лекарственным препаратом решение обращено к незамедлительному исполнению.