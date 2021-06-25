25 июня 2021



Еще один инвалид смог получить лекарства от депздрава только через суд

Ливенская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы. Женщина пожаловалась на ненадлежащее лекарственное обеспечение. В ходе проверки выяснилось, — она является инвалидом I группы. И в соответствии с действующим законодательством женщина имеет право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врача.

Несмотря на то, что поликлиника направляла в областной депздрав соответствующие заявки (в которых была учтена потребность заявительницы в лекарственном препарате), в нарушение требований законодательства женщина своевременно лекарством обеспечена не была. При этом больной человек был вынужден самостоятельно приобретать лекарство.

В целях защиты прав инвалида прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании депздрава обеспечить женщину необходимым лекарственным препаратом, а также о возмещении затрат на покупку лекарственного препарата в сумме 14 тысяч рублей. Советским районным судом Орла требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В части обеспечения женщины лекарственным препаратом решение обращено к незамедлительному исполнению.

 

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Опубликовано 25 Июн 2021 в 15:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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