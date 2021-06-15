15 июня 2021



Еще один орловец погиб на производстве

Следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). По данным следствия, 14 июня 2021 года в городе Орле в помещении элеватора на территории ООО «Возрождение» при проведении работ по очистке стен бункера для хранения зерна погиб рабочий ООО «РСМК ТР Групп». Это общество работало на элеваторе по договору. У следствия имеются основания полагать, что должностными лицами ООО «РСМК ТР Групп» были нарушены требования охраны труда, что повлекло по неосторожности смерть рабочего.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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Опубликовано 15 Июн 2021 в 16:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 57

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