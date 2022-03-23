Еще один подрядчик, еще одна попытка…

№10 (679) от 23 марта 2022 г.

С четвертой попытки орловские власти все же нашли подрядчика, который согласился достраивать проблемный Красный мост. На заседании профильного комитета горсовета депутаты попытались выяснить некоторые подробности о предстоящих работах, но, как оказалось, до подписания контракта это невозможно – неизвестен даже график дальнейшего проведения реконструкции. Помимо этого комитет рассмотрел и вопрос о ремонте еще нескольких городских пешеходных мостов.

Тема номер один

Безусловно, самой главной новостью стала новость о том, что в условиях невероятного роста цен на стройматериалы все же нашлась фирма, которая решила доделать главный проблемный объект Орла – Красный мост. Победителем электронного аукциона было признано ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22». Как сообщила пресс-служба горадминистрации, «УПМК-22» была создана в 1933 году. Основным направлением ее деятельности было строительство гидротехнических сооружений и объектов инженерной инфраструктуры. В 1993 году предприятие приватизировали. Уставной капитал – стоимость имущества, внесённого в уставной фонд на момент образования ООО, – оценили в 36 тысяч советских рублей. Стоимость чистых активов фирмы на 1 января 2022 года составляет 117 млн рублей. Кроме того, на сегодняшний день «УПМК-22» имеет действующий портфель государственных заказов на сумму 2,7 млрд рублей. Все контракты реализуются в рамках национальных проектов.

На счету «УПМК-22» несколько отремонтированных мостов. Один из самых крупных – Петровский, который соединяет берега реки Воронеж в Липецке. Его протяженность 530 метров, движение автомобилей осуществляется по шести полосам, также есть и трамвайные пути – как в Орле на Красном мосту. На данный момент «УПМК-22» ведёт реконструкцию Демидовского моста через Тулицу в Туле, строительство путепровода в Саввинской Слободе Московской области. В этом году начаты работы по достройке моста через реку Сосну в Ливенском районе Орловской области. По данным горадминистрации, сейчас в ООО работает 286 человек, 40 из которых имеют высшее образование и практический опыт строительства и реконструкции мостов. Есть 60 единиц техники специального назначения и собственная ремонтно-складская база.

Справится ли фирма с предложенным объемом работ, ведь стоимость стройматериалов значительно выросла? – поинтересовались депутаты. На что руководитель УКСа Дмитрий Кузнецов ответил, что в ходе электронного аукциона победитель снизил стоимость первоначальной цены контракта практически на 100 миллионов рублей. Следовательно, руководство фирмы все просчитало и действовало с учетом реалий весны 2022 года. Контракт еще предстоит согласовать контрольно-ревизионному управлению. На объект подрядчик выйдет после подписания контракта.

Казначейство нам поможет?

Начальник УКСа рассказал, что по проекту подрядчик начнет работы с устройства временного пешеходного моста и временной коммуникационной переправы. К моменту их возведения как раз закончится отопительный сезон, и все коммуникации (в том числе и тепловые сети) будут перенесены на соседнюю переправу (выше по течению). Пешеходный мост расположится рядом, но ниже по течению от Красного моста. Напомним, точно такие же обещания давались, когда на Красный мост заходил предыдущий подрядчик – «Ремспецмост». Он тоже обещал все сделать в срок по утвержденному графику. Вот только что два года назад, что сейчас этот график депутатам предоставить не смогли. На сей раз выяснилось, что график будет подписан вместе с контрактом. А пока его вообще не существует! Депутатам снова пообещали предоставить этот график, чтобы народные избранники могли следить, нет ли отставаний и сбоев.

Впрочем, картина не на 100% вызывает дежавю двухлетней давности. Помимо звучавших и тогда, и сейчас обещаний построить два временных моста и предоставить депутатам график работ появился и новый аргумент, которого ранее не было: теперь контроль за выделением средств будет вести казначейство. Что это значит? Все просто: пока подрядчик не отработает весь предыдущий аванс, никаких дополнительных средств он не получит. То есть теперь ситуация, когда на Красном мосту бесследно пропали несколько сотен миллионов рублей аванса, а власти готовили к переводу подрядчику очередной транш в 400 миллионов, должна быть исключена.

В этом году на работы выделено порядка 370 миллионов, но уже сейчас понятно, что этих средств не хватит до конца сезона (тем более, если стройка будет вестись серьезными темпами), так что будет готовиться заявка на дополнительное выделение лимитов. С этим вопросом городские власти уже обращались в профильный облдепартамент. При этом депутатам напомнили, что никто не застрахован от повышения цен на строительном рынке. Однако еще в прошлом году были созданы механизмы, позволяющие регулировать ситуацию в рамках уже заключенных контрактов. Что касается казначейского надзора, то помимо строительного надзора, технического надзора и контроля со стороны «Орелгосзаказчика», теперь под контроль будут взяты все финансовые потоки. Аванс пока предусмотрен в размере 10%. Но с учетом объема предстоящих работ ситуация может стать иной. В рамках закона предусмотрено увеличение авансирования до 30%. Но в дальнейшем возможно и еще большее увеличение аванса – для этого в закон вносятся соответствующие изменения. Для чего это делается? Дело в том, что основные затраты пойдут на приобретение балок пролетных строений. А кроме того, есть еще и такой фактор, как время. Изготовление балок займет не менее 5 месяцев после 100-процентной предоплаты (балки делаются не стандартными, а под конкретный мост, именно поэтому завод и просит вначале оплатить работы. В противном случае эти балки вряд ли удастся куда-либо еще продать). Учитывая объемы денег, которые будут выдаваться подрядчику, и введено казначейское сопровождение. Казначейство возьмет под контроль все-все перечисления – и субподрядчикам, и поставщикам. Следовательно, пока не будет документов о полном и, главное, целевом расходовании предыдущего аванса, никаких новых платежей на счет подрядчика не поступит.

Депутаты также попросили прояснить ситуацию с предыдущим аукционом. Напомним, на участие в нем заявлялась эта же фирма, но ей было отказано в виду отсутствия необходимой лицензии. Как удалось в этот раз решить вопрос с лицензией? – поинтересовались депутаты. Оказалось, что недостающая лицензия была необходима не на все виды работ, а лишь на один вид. Именно для этого вида работ и было принято решение пригласить на субподряд организацию, у которой все необходимые документы имеются, – пояснили представители горадминистрации. То есть пакет документов фирмы-победителя остался без изменений.

Еще один вопрос возник в связи с тем, что депутаты не могут ознакомиться с опытом работ и финансовыми показателями участников аукциона до объявления победителя. Оказалось, что с начала года были внесены изменения в 44-й ФЗ, и теперь ситуация выглядит максимально нелогично. Например, в последнем аукционе по Красному мосту участвовала организация, которая заведомо не могла выиграть, так как не имела необходимого опыта работ. Но она не просто участвовала в аукционе, а еще и понижала цену!

Мосты для пешеходов

Затронули на комитете и проблему ремонта нескольких пешеходных мостов. Как рассказал недавно назначенный начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Алексей Мельников, всего в Орле шесть пешеходных мостов. Все они находятся на обслуживании УКХ. По всем этим объектам проведены обследования. Относительно подвесного моста «Ботаника» через Оку: победителем аукциона признано ООО «Строй 57», с которым МКУ «УКХ» заключило муниципальный контракт на проведение строительных работ. Сумма контракта составляет 1 млн 873 тыс. рублей. Срок исполнения работ – 1 августа 2022 года.

В отношении Костомаровского пешеходного моста и моста «Трудовые резервы» работы планируется выполнить также в текущем году. В настоящее время МКУ «УКХ» готовит необходимую документацию для проведения до 25 марта этого года конкурса по выбору подрядной организации. Работы по ремонту этих двух мостов будут выполнены за счет средств городского бюджета.

Алексей Мельников также рассказал депутатам о состоянии других пешеходных мостов. Так, в удовлетворительном состоянии находится мост через реку Орлик в Детском парке. Там требуется лишь косметический ремонт. Более сложная ситуация с мостом через реку Орлик в створе переулка Почтовый и с путепроводом в створе улицы 3-й Курской (там начали разрушаться опоры – им требуется защита. Нужна установка водоотводных лотков, нарушена гидроизоляция деформационного шва). УКХ готовит необходимую документацию для проведения на этих объектах ремонтных работ.

Депутаты напомнили, что два моста (на Ботанике и на Трудовых резервах) должны были отремонтировать еще в прошлом году. Не повторит ли администрация допущенные ошибки (с учетом общей усложнившейся ситуации)? Не получится ли, что подрядчик откажется выполнять контракт, когда дойдет до реальной работы? Алексей Мельников заявил, что по двум объектам подрядчик уже закупил все необходимые материалы для проведения работ, поэтому вряд ли что-то сможет повлиять на ситуацию. Что касается перспектив ремонта других объектов и постоянно меняющихся цен, то Алексей Мельников отметил, что ПСД на мосты готовится с учетом ситуации. Просто в горадминистрации уверены, что рано или поздно чехарда с ценами закончится, и тогда адаптировать разработанную документацию под новые цены будет быстрее и проще, чем сидеть и ждать, когда же все стабилизируется, а потом в авральном режиме гнать ПСД.

Сергей Миляхин