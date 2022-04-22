Еще пять подаренных Москвой троллейбусов вышли на улицы Орла

Сегодня на улицах Орла появилось пять новых троллейбусов. Партию электротранспорта в начале года МУП «ТТП» передала Москва. Очередной подарок столицы составили 10 низкопольных машин, которые ранее работали на московских дорогах. Но пока по городу курсирует лишь пять «рогатых». Перед выходом на линию они прошли традиционные процедуры ТО-1 и ТО-2, предрейсовые техосмотры, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Троллейбусы уже вписались в графики. Так, сегодня они курсируют по маршруту №7. По мере готовности выхода на линию (после покраски и облагораживания салонов) к ним при необходимости будут присоединяться другие машины из партии.