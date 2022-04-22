22 апреля 2022



Еще пять подаренных Москвой троллейбусов вышли на улицы Орла

Сегодня на улицах Орла появилось пять новых троллейбусов. Партию электротранспорта в начале года МУП «ТТП» передала Москва. Очередной подарок столицы составили 10 низкопольных машин, которые ранее работали на московских дорогах. Но пока по городу курсирует лишь пять «рогатых». Перед выходом на линию они прошли традиционные процедуры ТО-1 и ТО-2, предрейсовые техосмотры, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Троллейбусы уже вписались в графики. Так, сегодня они курсируют по маршруту №7. По мере готовности выхода на линию (после покраски и облагораживания салонов) к ним при необходимости будут присоединяться другие машины из партии.

 

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Опубликовано 22 Апр 2022 в 15:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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