Еще раз об этике и ритуальных услугах

№5 (674) от 9 февраля 2022 г.

В прошлом номере «Орловская среда» опубликовала информацию о том, что несколько недель назад в здании бывшей котельной Орловской областной больницы, расположенной вплотную к больничным корпусам, открыли ритуальное агентство, принадлежащее ООО «РГС». Публикация получила отклик. Во-первых, наши коллеги из издания «ОрелТаймс» опубликовали комментарий главврача ООКБ Вадима Мурадяна, который сообщил, что в свое время котельная принадлежала «Орелгортеплоэнерго», и после строительства нового здания котельной ее продали. При этом само медучреждение участия в торгах не принимало, поскольку не являлось собственником здания. Примечательно, что главврач, как и журналисты ОС, обратил внимание на этическую сторону описанной в нашем материале ситуации: по его мнению, соседство ритуального агентства с корпусом больницы, неприятно как пациентам, так и медикам. «Существуют правила, что из окон палаты не должен быть виден морг. А в чём разница между моргом и ритуальными услугами непонятно…», – приводит «ОрелТаймс» комментарий Вадима Мурадяна.

Что интересно, с такой точкой зрения отчасти согласился и гендиректор ООО «Ритуальная городская служба» В. Лях, который предоставил в редакцию «Орловской среды» ответ на нашу публикацию «Не отходя от морга». В соответствии с нормами закона «О средствах массовой информации», «Орловская среда» ниже публикует текст ответа полностью. За исключением единственной купюры, которую мы сделали, чтобы не нарушить законодательство о рекламе. Добавим лишь, что редакция ОС с уважением относится к разным точкам зрения (даже если и не разделяет какую-либо из них) на ту или иную проблему и приветствует готовность высказать свое мнение на страницах газеты.

Главному редактору

газеты «Орловская среда»

Филевой Т.Ю.

«Ознакомившись с публикацией в газете «Орловская среда» от 2 февраля 2022 г. «Не отходя от морга», хочу дать свои пояснения по поводу изложенной в статье информации.

Пояснения по первому абзацу статьи

Магазин-салон «Ритуальной Городской службы» открылся не на территории Орловской областной больницы, а на территории и в здании, принадлежащих индивидуальному предпринимателю, договор был заключён 28 мая 2021 года.

Пояснения по второму абзацу статьи

На наш взгляд, источники издания не совсем корректно излагают факты. В частности, обращаем внимание на следующее: так как все телефонные переговоры ООО «РГС» записываются на виртуальной АТС, никто и никогда не звонит родственникам умерших пациентов в больницах и не предлагает ритуальные услуги от Ритуальной Городской Службы. Таких фактов просто не существует в природе и не соответствует действительности.

Обращаю внимание, что в настоящее время можно взять любую распечатку звонков и переговоров. В случае, если есть родственники, которым поступали подобные предложения, то для них не составит труда представить информацию — кто, когда и с какого номера им звонил, представляясь ритуальной городской службой. Убеждены, что таких «родственников» не существует в природе. Это совершенно точно!

Пояснения по третьему абзацу

Цены в ООО «РГС» являются одними из самых … в городе Орел, и родственники умерших, которые раз обратились в ООО «РГС», столкнувшись с потерей близких людей, обращаются к нам повторно, а этот факт говорит сам за себя.

Пояснения по четвертому абзацу

Для удобства горожан организация, предоставляющая ритуальные услуги, должна находиться недалеко от морга, поэтому и была выбрана локация, отвечающая требованиям наших клиентов.

Относительно калитки…

Забор, в котором сделана калитка, был установлен собственником помещения и земельного участка, к установке данного забора и калитке в нем ООО «Ритуальная Городская Служба» не имеет никакого отношения.

Более того, до момента открытия этого филиала калитка, ведущая на территорию больницы, была заварена по распоряжению главного врача Мурадян В.Ф. Соответственно ни сотрудники, ни посетители «Ритуальной Городской Службы» этой калиткой никогда не пользовались. Одновременно сообщаю, что, в случае необходимости, каждый желающий может удостовериться в том, что по сварным швам видно, что заварена она очень давно. Кроме того, по территории к ней не ведут никакие следы, что, учитывая снегопад, наглядно видно.

Договор аренды данного помещения был подписан 28 мая, но в помещении длительное время шел ремонт. Данный филиал был открыт для обслуживания клиентов только 25 ноября 2021 года.

В соответствии с ФЗ, в магазине установлена онлайн-касса, из которой видно, что до 11 декабря продаж там не было совсем.

Лишь 11 декабря было продано 2 венка и две ленты. Вторая продажа осуществлена 04 февраля 2022 года, было продано 2 косынки. Из этих данных очевидно, что продажи там не осуществлялись, а значит, отсутствовало и какое-либо взаимодействие с областной больницей (на которое, на наш взгляд, в статье был сделан весьма непрозрачный намек).

Пояснения по пятому абзацу

Цинизма в расположении нашей организации нет и не может быть.

Повторюсь, что, первое, расположение должно быть удобно для родственников, и второе, с территории больницы пациентам не демонстрируется никакая реклама, имею в виду сторону здания, выходящую в сторону территории больницы. Снаружи вывеска присутствует, и вам как никому другому понятно, что без вывески никакая организация работать не может.

Также хочу добавить, что ООО «Ритуальная Городская Служба» никаким образом не относится к политике ни на местном, ни на региональном, ни на федеральном уровнях. На любой Ваш вопрос мы можем дать развернутый ответ, подтвержденный документально.

От себя хочу добавить, что с большим уважением отношусь к газете «Орловская среда» и к журналистам, которые всегда честно и правдиво пишут на злобу дня.

Не единожды убеждался, что все представленные в газете «ОС» материалы всегда на 100% соответствовали действительности. Думаю, что и в этот раз, издание перепроверит факты в статье «Не отходя от морга…» и изменит риторику в отношении нашей организации.

Прошу Вас обратить внимание на данную публикацию, на её беспристрастность и достоверность указанной информации.

Искренне не хочется, чтобы по чьему-то злому умыслу и непроверенной информации редактора газеты «Орловская среда» ввели в заблуждение».

С уважением,

Генеральный директор

ООО «Ритуальная Городская Служба»

Лях В.В.