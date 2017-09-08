Еще шесть районов Орловщины перешли на «цифру»

20 ноября была запущена трансляция региональных новостей в цифровом формате на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в тестовом режиме на территории: Ливенского, Должанского, Верховского, Малоархангельского, Покровского и Колпнянского районов.

Зрители теперь смогут смотреть программ на 46 телевизионном канале в пакете программ РТРС-1 (первый мультиплекс). Для приёма необходим телевизор с поддержкой DVB-T2 или цифровая приставка и антенна дециметрового диапазона. В случае нарушений приёма цифрового телевидения следует обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону в Орле (4862) 40-16-36.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, начиная с 17 ноября региональные новости в цифровом формате стали доступны жителям Орла, Болховского, Мценского, Хотынецкого, Свердловского, Знаменского и Орловского районов. В ближайшее время на территории области в тестовом режиме будет запущено вещание в двух оставшихся зонах: Корсаковской и Железногорской.

 

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Опубликовано 24 Ноя 2017 в 17:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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