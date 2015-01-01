Еще сто многоэтажек могут пополнить список брошенных домов в Орле

Договоры на обслуживание еще порядка ста многоэтажек в Орле истекают в мае. Представитель «Первой городской управляющей компании» Александр Фрайда рассказал, что с собственниками домов были проведены встречи по поводу перезаключения договоров. Некоторые согласны на увеличение платы за содержание жилья даже на 200%, но по многим домам к консенсусу прийти не удалось. Теперь список «брошенных» домов, который на сегодня составляет порядка 300, могут пополнить еще 100 адресов.

Напомним, впервые информация о том, что «Первая городская» намерена массово отказаться от обслуживания «нерентабельных» домов прозвучала в декабре 2016 года. В самой УК перед новогодними праздниками отвергали эти якобы слухи — пишут «Орловские новости». Между тем, списки отказников пополняют уже не только двухэтажные бараки, но и общежития и даже пятиэтажные хрущёвки.

По словам Фрайды, ситуацию одним повышением платы за содержание жилья не спасти. Необходимо обратить внимание и на нормативы по ОДН, которые также оказывают существенное влияние на рентабельность управления многоквартирным домом.

Кстати, в ходе обсуждения мэр Василий Новиков предложил проработать с управляющими компаниями, которых в Орле более 40, такое предложение, чтобы они поделили брошенные дома между собой в равных пропорциях. Так сейчас всех отказников вынуждена подбирать муниципальная УК, а это приводит к постоянной угрозе ее банкротства.