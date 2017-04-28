Еще трое высокопоставленных орловских чиновников покинули свои посты

Сегодня орловские СМИ сообщили об отставке сразу троих высокопоставленных чиновников. Первым появилось сообщение о том, что свой пост покидает руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области Юрий Сидыганов. Приказ о его увольнении был подписан накануне, 4 мая — пишет «РИА57».  По данным издания, исполнять его обязанности с 6 мая будет начальник управления земельных и информационных ресурсов Ирина Митькина.

Как пишут наши коллеги, Юрий Сидыганов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он вернётся на родину в Марий Эл, куда его пригласили работать на более высокую должность в правительстве республики.

Также сегодня стало известно, подал заявление на увольнение генеральный директор «Корпорации развития Орловской области» Владислав Демидов. По сообщению «Орловских новостей»,  корпорация создавалась для развития индустриальных парков, технопарков, промышленных зон на территории Орловской области. Также на корпорацию был возложено: привлечение инвестиций, взаимодействие с инвесторами и формирование инвестиционного потенциала региона. Под управлением корпорации, в частности, находится индустриальный парк «Зеленая Роща», однако, число резидентов парка так существенно и не выросло.

А в июне прошлого года Вадим Потомский вообще жестко раскритиковал «Корпорацию развития», так как по его мнению в этой структуре только громкое название. Также он поручил проверить, во сколько обходится казне это новообразование, но о результатах проверки общественность так и не узнала.

И третья новость дня — по данным «Орловских новостей»,  бывший сити-менеджер Орла и руководитель аппарата Орловского областного совета Михаил Берников в ближайшее время отправится в Пермский край, где займет место в краевом правительстве. Михаил Берников с 2012 по 2015 годы был главой администрации Орла. Наши коллеги увязали странную кадровую перестановку с тем, что в прошлом году пермское управление ФСБ возглавил Виктор Задворный, ранее возглавлявший управление ведомства в Орловской области.

Напомним, днем ранее стало известно, что кадровая чехарда в «Дорожной службе» продолжается — там опять сменился руководитель. Исполняющим обязанности директора ГУП Орловской области «Дорожная служба» стал бывший гендиректор холдинга «Орелстрой» Александр Студенников. А с декабря прошлого года «Дорожной службой» руководил приезжий (из Санкт-Петербурга) топ-менеджер Игорь Мурсалов.

 

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Опубликовано 05 мая 2017 в 13:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 47

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