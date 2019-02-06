Ешьте, граждане, зерно!

№4 (541) от 6 февраля 2019 г.

29 января 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому молоко и молочные продукты должны продаваться с пометкой об отсутствии заменителей молочного жира. Новые правила выкладки молока и молочной продукции в магазинах начнут действовать с 1 июля 2019 года и позволят производителям натуральной молочной продукции привлечь потребителей.

Главной задачей постановления и новых поправок в технический регламент является четкое разделение молочных и молокосодержащих наименований с заменой молочных жиров.

По мнению экспертов, данное постановление своевременно, так как за прошедшие несколько лет целый ряд регионов смог значительно увеличить молочное стадо и производство натурального молока благодаря беспрецедентным мерам финансовой поддержки со стороны государства. Только в 2018 году удалось увеличить производство молока в хозяйствах всех категорий, достигнув показателя 30639,7 тыс. тонн (+1,5 % к 2017 году). Регионы центрального федерального округа произвели 5748,4 тыс. тонн (+4,1 % к 2017 году).

Мы — больше свиной и больше зерновой

Насколько Орловский регион готов конкурировать с соседями в борьбе за потребителя? Начнем с того, что губернатор области Андрей Клычков в кулуарах недавнего Гайдаровского форума, где он выступал в качестве эксперта, назвал Орловский регион «больше свиным». Напомним также, что его предшественник Вадим Потомский считал Орловскую область регионом зерновым и на всех углах трубил о производимых трех миллионах тонн зерна.

Если губернаторы молчат о молоке, это значит, его в регионе скоро не останется. Это значит, что еще сотни жителей села лишатся постоянной работы, не появится новых перерабатывающих производств, а остатки орловского молока либо «перетекут» в другие регионы, либо мы получим сомнительные молочные продукты, так как практически половина орловского молока сомнительного качества. Об этом прекрасно известно зампреду по развитию агропромышленного комплекса Орловской области Дмитрию Бутусову, чиновнику, который за это непосредственно несет ответственность. Назначенный Потомским и переназначенный Клычковым Бутусов уверенно ведет орловский агропром к «успеху», и это всех устраивает.

Несмотря на то, что с 2014 по 2018 годы производство молока в Орловской области снизилось на 26,5 тыс. тонн (!), полностью исчезло молочное поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях Шаблыкинского, Сосковского, Троснянского, Кромского, Залегощенского, Новосильского районов, частично сократилось поголовье в Хотынецком, Урицком, Знаменском, Орловском, Глазуновском, Дмитровском, Верховском, Новодеревеньковском, Должанском, Колпнянском районах; полностью избавились от поголовья КРС ливенские ЗАО «Казанское» и СПК «Здоровецкий», тысячи людей в сёлах остались без работы, Бутусов докладывает в Минсельхозе, что Орловская область полностью обеспечивает себя молоком. Хотя на самом деле самообеспеченность Орловского региона молоком составляет около 60 процентов.

В 2018 году Орловская область произвела всего всего 165,1 тыс. тонн молока, снизив на 2,9 % показатель 2017 года. На фоне снижения объёмов производства молока специалисты Россельхознадзора по Орловской и Курской областям отмечают снижение качества молочной продукции. По итогам 2018 года в 500 отобранных пробах 30 % не соответствовали требуемым параметрам, из них около 40% — оказались фальсификатом.

Деятельность орловских аграрных чиновников наверняка ещё будет проверена Контрольно-счётной палатой на предмет целевого и эффективного расходования средств по направлению «молочное скотоводство», но уже сегодня очевидно, что есть провалы. Бюджетные средства выдаются в основном сельскохозяйственным предприятиям, личные подсобные хозяйства практически ничего не получают. Так вот, пресловутые сельскохозяйственные организации — получатели наибольшей части субсидий, в 2018 году вновь показали снижение производства молока.

В то время как в целом по стране в прошлом году сельхозорганизации произвели 16231,4 тыс. тонн молока (+ 3,6 % к 2017 году), сельхозпредприятия ЦФО — 4414,0 тыс. тонн (+5,7 % к 2017 году), сельхозорганизации Орловской области надоили всего 108,0 тыс. тонн молока (минус 2,1 % к 2017 году).

Надой молока на 1 корову в крупных, средних и малых сельхозорганизациях региона за истекший год вырос незначительно и составил всего 5345 кг (104,1% к 2017 году). Для сравнения, средний надой молока на 1 корову в сельхозорганизациях Российской Федерации уже по итогам 2017 года составлял 5700 кг.

Помалкивают наши чиновники и о вводе в эксплуатацию мощностей по переработке молока. Из немногочисленного десятка молокозаводов области вслед за крупным предприятием «Данон», которое, как известно, ушло в Липецк, выпало некогда распиаренное Клычковым и Бутусовым на площадке «ФудСити» ООО ПК «МОЛОС». В 2018 году продукцию этого предприятия эксперты Роскачества признали одной из худших среди 16 марок молока, производимых в регионах ЦФО.

«Умные» гектары и умные управленцы

Очковтирательство с «большими» цифрами — «производство зерна на душу населения» и прочие «фишки» Бутусова в докладах Клычкову — напоминают блеф первоклассника, вынужденного оправдываться за общую неуспеваемость. Хлеб растет на земле, и, если считать, сколько земель сельхозназначения приходится на одного жителя области, то этот показатель является самым высоким в ЦФО – 2,75 га на одного жителя Орловщины. А вот отдача одного гектара в виде продукции не только растениеводства, но и животноводства значительно ниже, чем в таких регионах, как Воронежская область, где на каждого жителя приходится 1,75 га земель сельхозназначения, или в Белгородской области, где условная обеспеченность земельными ресурсами составляет 1,38 га на каждого жителя области, в Калужской области – 1,36 га.

Мы сознательно привели в пример регионы, руководители которых не бьют себя в грудь, занимаясь бесконечными самопрезентациями, а развивают современные комплексные производства, увеличивая не только производство сельхозпродукции, но и занятость населения, улучшая его финансовое благополучие.

К примеру, Калужская область — уже не первый год лидер по темпам прироста производства молока в сельхозпредприятиях. По итогам 2018 года прирост составил 18,1%, общий объем произведенного молока в секторе сельскохозяйственных организаций в регионе — 310,5 тыс. тонн. Область занимает 22 место в топ-30 регионов-производителей молока. Всего же в Калужской области в прошлом году было произведено 345,8 тыс. тонн молока (+16,9 % к 2017 году).

В этом регионе наряду с крупными фермами развивают молочное животноводство и крестьянские (фермерские) хозяйства. В 2018 году они произвели 18,7 тыс. тонн молока (+29,9 % к 2017 году). В Калужской области успешно функционируют 36 «умных ферм», где работают 128 роботизированных установок.

В 2018 году в Калужском регионе сданы в эксплуатацию два молочных животноводческих комплекса на 2800 голов каждый — ООО «Калужская Нива» в деревне Сугоново и в деревне Богданино Ферзиковского района, ведется реализация инвестпроекта ООО «Зеленые линии», а также крупного вьетнамского инвестора TH Group.

Воронежская область служит показательным примером того, как умело выстроенная политика областных властей по взаимодействию с инвесторами позволяет добиваться небывалых результатов в отраслях, которые добивают наши «управленцы».

Так вот, пока питерская команда добивала остатки орловского молочного животноводства, с 2014 по 2018 год производство молока в сельхозпредприятиях Воронежской области выросло с 470 до 650 тыс. тонн. В хозяйствах всех категорий в 2018 году всего было произведено 904,2 тыс. тонн (+7,5 % к 2017 году).

Парадокс: Орловская область, несмотря на увеличившиеся объемы дополнительных средств, демонстрирует спад в молочном производстве, а развитие молочной отрасли Воронежской области столкнулось с дефицитом государственной поддержки из-за стремительного роста. Субсидий из федерального бюджета, рассчитанных на изначально заявленные объемы, просто не хватает для нужд отрасли, которая развивается в регионе опережающими темпами. Тем не менее, группа компаний «Эконива» Штефана Дюрра, к примеру, планирует до конца года построить еще семь животноводческих комплексов в Воронежской области.

Белгородская область, занимающая третье место в ЦФО по объёму производства молока в 2018 году с показателем 623,3 тыс. тонн (+5,0 % к 2017 году), имея меньшую обеспеченность земельными ресурсами в сравнении с Орловской областью на одного жителя, произвела в 2018 году 1698,4 тыс. тонн скота и птицы на убой (11,4 % от всего объёма, произведенного в Российской Федерации).

Вот что такое «умный гектар», господа Клычков и Бутусов. У наших соседей каждый клочок земли не просто производит зерно, а ухожен, удобрен и щедр на отдачу; высокопродуктивные злаки, травы и маслосемена здесь же, в регионах, перерабатываются на продовольственные цели и корма.

В Орловской области картина иная: прибыли кочевники, обработали участок, посеяли, прошлись химией по полям и откочевали. Осенью убрали урожай – и пропали до следующей весны. Главы муниципалитетов просят губернатора повлиять на инвесторов, не желающих покупать здания старых школ, развивать на селе инфраструктуру, чистить дороги и содержать водопроводы. А Клычков им объясняет: не социальный мы регион, свиной, и всё в нём делается, чтобы свиньям лучше было. Карма у нас такая.

Подготовила Наталья Зарубина