«Если не сегодня, то завтра»

№19 (467) от 7 июня 2017 г.

6 июня жители дома по ул. Родзевича-Белевича, 8 вместе с депутатом горсовета Игорем Коноваловым пришли на рабочее совещание в администрацию Орла, чтобы в присутствии чиновников и других депутатов озвучить свою проблему и потребовать найти пути её решения. По информации «ОС», к депутату Коновалову граждане с просьбой о помощи обратились накануне.

Так как многочисленные обращения жителей многострадального дома к чиновникам и представителям различных служб и ведомств не дали результата, было принято решение встретиться с главой администрации города Андреем Усиковым и поговорить с ним если не на «месте» (Родзевича-Белевича), то хотя бы в привычной ему среде обитания.

Однако сити-менеджер на появление группы граждан с кричащими малолетними детьми отреагировал нервно. Он предложил им уйти с рабочего совещания и зайти к нему в кабинет позже. Жители попросили «выслушать их проблему». Однако Усиков заявил: ваша «проблема – кому-нибудь навредить».

Позже, в своем кабинете, глава администрации города «узнал», что навредили как раз-таки жителям дома по улице Родзевича-Белевича, 8, лишив их нормальной дороги и горячей воды. Впрочем, как нам кажется, навредили и самому Усикову, которому приходится решать проблемы, созданные не городом, а областью. Вот только сказать об этом «эффективной» команде Потомского он не может, а потому ищет вредителей в других местах.

Тем не менее Андрей Усиков, который, как оказалось, о проблемах «вредителей» очень хорошо осведомлен, пообещал найти пути их решения «если не сегодня, то завтра»:

– На девяносто дней никто газ отключать не будет…Мы понимаем, что люди не могут жить без горячей воды, – сказал Усиков. – Буквально позавчера я встречался с Будариным Александром Юрьевичем. Губернатора я в субботу об этом уведомил – перед отъездом в Москву. Вот письмо лежит, если хотите, ознакомьтесь, о том, что мы проводили две встречи с «Газпромом». «Газпром» готов восстановить газоснабжение. Единственный вопрос они задают: кто будет оплачивать данные работы? Администрация Орла обратилась в суд в связи с тем, что данная дорога была построена хозспособом подрядчиком, тем, который строит дом на улице Бурова, и до тех пор, пока, по условиям протокола 2011, 2013 годов, пока не будет построена дорога, разрешение на ввод второй очереди дома выдаваться не должно было… Сейчас возникли вопросы спорного характера…

Добавим, эти вопросы предстоит решать Усикову, договариваясь с Будариным, Потомским, уговаривая «Газпром газораспределение Орел» отремонтировать неизвестно кому принадлежащий газопровод, а потом ждать судебного решения, чтобы взыскать потраченные средства. В то же время Усиков надеется, что, может быть, деньги найдутся в резервном фонде… Сити-менеджер даже настаивает, чтобы представители собственников пришли вместе с ним на встречу с Будариным, наверное, чтобы жители прокричали Бударину на ухо о том, что отопительный сезон на Родзевича-Белевича может не начаться.