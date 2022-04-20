«Если только болотные сапоги обувать…»

№14 (683) от 20 апреля 2022 г.

Городские улицы в частном секторе постепенно возвращаются в своё первоначальное «разбитое» состояние — наверное, так, как сейчас, они выглядели до начала строительства жилых домов и связанного с ним благоустройства. Переулок Лужковский и улица Свердлова становятся непригодными для передвижения людей и автомобилей: огромные ямы, которые периодически заполняются водой, стали визитной карточкой этих территорий — некомфортных и непригодных для нормальной жизни.

Жительница улицы Свердлова Юлия Терехова рассказала «Орловской среде», что 300-метровую дорогу на участке от улиц Половецкой до Любановской последний раз засыпали асфальтовым гранулятом года четыре назад. За это время дорога пришла в полную негодность.

Здесь невозможно ни пройти, ни проехать: рискуют как автомобилисты, так и простые граждане, особенно мамы с колясками, — рассказала Юлия. — На самом деле наша небольшая улица — центральная, от неё идут еще несколько улиц. Любановскую в прошлом году заасфальтировали, но она ведь упирается в Свердлова, где нет дороги. Дети со всех улиц в школу и в детский сад идут по улице Свердлова по ямам, по огромным лужам. Когда дождь или мокрый снег, оказываешься по колено в грязи.

В таком же состоянии и переулок Лужковский: в лужах, ямах и непролазной грязи.

Нашу дорогу ремонтировали лет шесть назад, если это можно назвать ремонтом: подсыпали асфальтовую крошку. С тех пор дорога разрушается, — рассказала жительница Лужков Татьяна Винярская. — Улицу Яблочную часто разбивают, и автомобилисты «переезжают» на наш переулок, поэтому здесь становится ещё больше ям. Дошло до того, что жители сами дорогу ремонтируют: подсыпают щебень, камни, битые кирпичи, кто что может. Если дождь прошел — ни на велосипеде проехать, ни с коляской пройти нельзя. А ведь у нас здесь много детей: с ними нужно гулять. Тротуаров нет. С левой стороны дороги еще терпимо, а справа, где уклон, жители даже машины поставить не могут. С Яблочной едут автобусы, не едут, а несутся, просим водителей: «Вы хотя бы ездите потише, тут дорога плохая, люди здесь ходят, дети». И что мы слышим в ответ? «Дома у себя командовать будете». Все ПАЗики у нас на улице, потому что рядом заправка. Когда подсохнет, еще можно пройти, а когда дождь… Ливнёвки не чистят никогда, более того, с Яблочной улицы вся грязь течёт к нам. И ямы почти по колено. Дорога у нас ужасная, ездить невыносимо, колеса скрываются, да и пройти после дождя невозможно, если только болотные сапоги обувать, и когда её починят, неизвестно.

У жителей улицы Половецкой другая проблема: каждую весну они оказываются в эпицентре «песчаной бури». Как рассказала одна из жительниц улицы, «знаменитую Половецкую горку в зимний период посыпают песко-соляной смесью. Сейчас, когда растаял снег, весь песок устремился в низину. Тротуар с обеих сторон проезжей части просто утонул в песке».

Даже летними ливнями такой слой смыть невозможно. А следствие этого – грязь на месте, где есть хороший тротуар. Неужели нельзя прислать хоть какую-то «подметалку» со Спецавтобазы, чтобы очистить тротуар? Хотя я всё прекрасно понимаю: у нас и центр города в ужасном состоянии…

Один из жителей Орла снял на эту тему видео и разместил его в соцсетях (речь идёт об улице Поселковая):

Песка столько, что даже бордюра не видно, и это апрель, уже всё высохло, а песка — по колено, — прокомментировал Игорь С. — Люди даже по тротуарам ходить не могут. Дорожек себе «понабили». Вот так в Лужках людей уважают. Плати налоги, чтобы такие дороги были и тротуары. Позорище просто. Администрация куда смотрит?

На Половецкой – Молдавской – песчаные барханы на проезжей части, машину заносит… — прокомментировала участница одной из групп в соцсетях Светлана П.

Стоит ещё пешком пройти по тротуарам… Идёшь по грязи, при этом тебя ещё и грязью с дороги машины поливают, — написала Ольга С.

«Орловская среда» просит региональное ГИБДД, а также прокуратуру области дать оценку состоянию указанных дорог, а также действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за безопасность дорожного движения в Орле.

Ольга Рождествина

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

— Почти сто процентов обращений граждан в администрацию города Орла заканчиваются отписками чиновников: денег нет, но при достаточном финансировании рассмотрим в последующие два-три года. И всё тянется годами, наши жители терпят большие неудобства.

Взять хотя бы, к примеру, осень 2021 года. Дорожно-ремонтная бригада МУП «Спецавтобаза» проводила так называемый ямочный ремонт, и я как депутат несколько дней осуществлял депутатский контроль за производством работ: и кромки с четырех сторон подрезали, и мусор качественно «выдували», и гудрон был полит сплошным ковром так, как это должно быть.

Но в последующие дни, когда ни я, ни мои помощники не имели возможности стоять над душой у этих горе-специалистов, одну треть улицы Городской по чётной стороне и всю полосу движения по нечётной сделали с браком! Не подрезали кромку дисковой пилой и не полностью проливали битумным связующим ремонтные места. В общем, нарушили всё, что можно было нарушить.

Результат такой халтурной работы не заставил себя ждать, не прошло и полгода. По моему требованию была создана комиссия, которая выезжала на место — подрядчики признали некачественно выполненную работу. По моей информации, которую, безусловно, надо проверить, в результате Спецавтобаза получила «незаконные» деньги. Можно ли производить оплату из нищего городского бюджета за некачественно выполненную работу?

Вопрос: почему строитель дорог и мостов по новым технологиям, как о себе говорил Юрий Парахин, на основании моего обращения не провёл служебное расследование, после которого надо было взыскать с МУП «Спецавтобаза» сумму, перечисленную за ремонт улицы Городская? Почему не наказали виновных?

Далее. Как пишут мои избиратели, в микрорайоне Лужки годами отсыпают гранулятом улицы и переулки в авральном порядке, особенно перед выборами, хотя все знают и понимают, что это мартышкин труд. Хотелось бы знать, как эти новые технологии, о которых заявляет пока еще мэр Парахин, называются?

Улица Лужковская, которую по моему депутатскому обращению отремонтировали в 2016, как оказалось, не соответствует нормативным требованиям безопасности (на некоторых участках не могут разъехаться две легковые машины!). Грузовики вообще должны почти останавливаться с обязательным съездом на обочину. Результат ремонта улицы Лужковской — постоянные аварии на извилистом участке улицы.

Смешная до слез ситуация случилась в прошлом году в районе улиц Любановская и Свердлова, где держит порядок уважаемый всеми председатель уличного комитета Юрий Георгиевич Борискин. Асфальтировали улицы по указанию Клычкова и бросили, не дотянув до улицы Половецкой каких-то двести метров (по этой ситуации есть обращение в надзорное ведомство).

Как выполняются поручения и указания губернатора, если вместо благодарности за выполненную работу мы имеем недовольство граждан из-за того, что детям и взрослым приходится месить грязь по дороге в школу и на работу? Всё это очень похоже на унтер-пришибеевщину.

Такая же нелепая ситуация в Половецком переулке. Годами чиновники администрации города Орла не могут качественно его отремонтировать, а то, что было сделано ранее, не продержалось даже в течение гарантийного срока!

Я хочу обратиться к гражданским активистам нашего города и высказать им большую благодарность за активную гражданскую позицию. Не стоит забывать известное библейское высказывание: «Стучите, и вам откроют».

Жители нашего города достойны того, чтобы жить лучше. Мы не должны терпеть произвол, бездействие, а порой казнокрадство чиновников нашего города, да и области в целом!

Видеорепортажи Виталия Рыбакова смотрите на странице депутата в соцсети ВКонтакте и на канале YouTube

https://vk.com/vitaliyrybakov

https://www.youtube.com/channel/UC0dqfJ-dQAu5QHsLEYF1aeA