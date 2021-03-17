«Есть ли у меня единомышленники»?

№9 (633) от 17 марта 2021 г.

Письмо в редакцию:

«Скоро лето. Я опять в депрессии: никаких перемен в зоне отдыха «Светлая жизнь» не предвидится. Что там не так? Грязная вода, слой ила на 40-50 см, песчаный пляж не выдерживает никакой критики. Что можно изменить? Привезти драгу и почистить озеро (никто даже не пытается оценить, во сколько это выльется). Привлечь ученых, поискать какие-то родники в окрестностях или найти другие способы очистки озера. Проконтролировать прибрежные дачи – нет ли каких-то грязных сливов в водоем. Но делать что-то надо!

На озере – сотни отдыхающих почти каждый летний день! Особенно много детей. Все спокойно купаются в этой грязной помойке. «Вы меня сюда не затащите», — сказал бывший начальник управления коммунальным хозяйством города Орла. Пришла к нему на прием узнать, какие средства выделяет город на благоустройство зоны отдыха на озере. Сначала «нашел» 100 тысяч рублей, покопался в бумагах – нашел еще миллион. Как тратятся эти, пусть небольшие, деньги? Есть ли хоть какой-то контроль? Новая начальница «коммуналки» города тоже была не в курсе, правда, один из ее сотрудников, можно сказать, собаку съел на пляжном отдыхе горожан. Он много лет заключает там с кем-то договоры, деньги благополучно растворяются в чьих-то карманах, а отдыхающие видят грязный песок.

Странно, что журналисты избегают этой темы. Городские и областные чиновники не видят проблемы, благо озеро находится не в центре города, а сами они отдыхают в более приличных условиях. Всякие надзоры за благополучием жизни людей говорят «отстаньте, анализы воды делаем, и довольно с нас». такой вот оскал капитализма.

Много лет обращалась к депутатам, мэрам, ответ один: «Денег нет». Недавно наш губернатор, если верить интернету, повысил зарплату чиновникам, то есть деньги как бы есть, но не для простых людей и их проблем. Что делать? Пошла к прокурору. И тут прозвучал горький вопрос: «А единомышленники у вас есть?» Я промолчала. Я не знаю, есть ли они на самом деле. Многие смирились с этой жизнью, считают, что при этой власти ничего не добиться. Другие, как и я, одиноки в своем протесте и не знают, как изменить жизнь к лучшему. Давайте объединяться, искать варианты перемен и стремиться к прекрасной «Светлой жизни».

Жительница г. Орла Максимова В.В.