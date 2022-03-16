Есть вариант – остановиться!

№9 (678) от 16 марта 2022 г.

На территории орловской Плодово-ягодной станции массово рубят дубы. Вырубки обнаружила одна из читательниц ОС, о чем и сообщила в редакцию, сопроводив свое письмо фотографиями, сделанными на месте происшествия.

«Вечером 14 марта во время прогулки я обнаружила массовую вырубку здоровых хороших дубов в ветрозащитных полосах садов Плодово-ягодной станции (ФГБУ «ВНИИСПК»). По пням видно, что вырублены качественные взрослые деревья. Более тонкие и кривые деревья целы. Основная центральная часть стволов вывезена, валяются только верхние тонкие ветки. Часть веток распилена на короткие части — дрова. Видно, что работали бензопилой.

Очень похоже, что целью вырубки является не санитарная очистка посадок, так как по соседству стоят не выпиленные погибшие взрослые берёзы, а добыча древесины для изготовления мебели из массива дуба.

То, что это дубовые посадки, видно по опавшей листве.

Заезд вглубь территории ВНИИСПК возможен только через их КПП, там высокие ограждения и замки. Так что без ведома кого-то из руководства организации заехать туда невозможно. По соседству в садах ведётся обрезка яблонь, автобус ВНИИСПК, который перевозит сотрудников института, я вижу из окна в 8 часов каждое утро. Так что сотрудники на территории садов бывают каждый день, и они не могли не заметить варварскую вырубку хороших здоровых дубов.

Впервые я заметила начавшуюся вырубку еще 30 января, но тогда не придала этому значения, так как были вырублены всего три-четыре дерева. В феврале я там не была. Но сейчас массово вырублен весь третий ряд ветрозащитных посадок в двух садовых кварталах (по периметру двух полей). Выглядит это ужасно.

Что может сделать руководство ВНИИСПК? Сказать, что все вырубленные дубы были больными? Запретить гулять на их территории, чтобы люди не видели варварские вырубки? Но есть еще один вариант — остановиться.

В мае 2020 года проводилась аналогичная массовая вырубка здоровых взрослых дубов в деревне Жилина Орловского района (ныне Орловский муниципальный округ) по ул. Строительная от пересечения с ул. Генерала Лаврова, д. 6 до Жукова рва и границы с дендропарком ВНИИСПК (напротив «Пятерочки»). Тогда жители возмутились и обратились в правоохранительные органы, вырубку не довели до конца, хотя гражданам и пришли отписки из правоохранительных органов, что никто не виноват.

Вырубку лично курировал местный депутат от «Единой России» Б-н. Он же стоял и спокойно смотрел, как мужчины распиливали хорошие толстые ровные стволы дубов на чурбаки, потом их загрузили в прицеп и увезли на «Ниве». Затем в местной, курируемой этим же депутатом группе ВКонтакте «Болховец» Б-н выставил фото только сухих веток дубов, а жители показали свои фотографии множества срубленных живых веток с распускающимися зелёными почками.

Лично шла мимо с работы и все эти зелёные срубленные ветки видела. И Б-на там стоящего с пильщиками видела. Может, и к случаю во ВНИИ СПК он тоже причастен?

Также совсем недавно (судя по свежим следам, при помощи трактора) была вывезена рухнувшая металлическая каркасная конструкция кровли разрушенного технического помещения на одном из полей ВНИИСПК. Это всё федеральная собственность. Куда это растаскивается, и как директор оформил это в бухгалтерских документах? Оприходовал ли он выручку от сдачи металлолома?»

Мария С.

«Орловская среда» просит прокуратуру Орловской области (Орловского района) проверить законность массовой вырубки зеленых насаждений на территории Плодово-ягодной станции.