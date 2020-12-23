Эта долька – для ежа, эта долька – для ужа

№45 (624) от 23 декабря 2020 г.

Как поделили крохи от бюджетного пирога

На внеочередной декабрьской сессии горсовета депутаты поддержали предложение администрации Орла о распределении выделенных областью 160 миллионов рублей. Эти средства направили на погашение кредиторской задолженности бюджетных учреждений города, для чего, собственно, область их и выделяла. Между тем прогнозируемый дефицит городского бюджета на конец года составит 1,2 млрд рублей (или 51,8% общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений). При обсуждении внесенных поправок на заседании профильного комитета вскрылись интересные детали. Думаем, читателям будет интересно узнать, как работает сложный городской организм и на что тратятся деньги налогоплательщиков.

Мелочи жизни

Именно на дефицит бюджета указала Контрольно-счетная палата Орла в своем заключении к проекту решения о распределении выделенных городу Орлу 160 миллионов. КСП сравнила объем оказанной поддержки и размеры финансовой дыры в бюджете – помощь области составила чуть более 10% от той суммы, которая необходима городу, чтобы свести концы с концами. Кстати, из полученной суммы администрация города изначально хотела выделить 18 миллионов на поддержку МУП ТТП в следующем году. Но КСП выступила резко против такого решения, так как средства выделяются на 2020-ый, да и по состоянию на середину декабря город еще не перечислил уже заложенные в бюджет на нужды транспортного предприятия 10 миллионов. Так что в итоге на сессии 18 миллионов на поддержку ТТП выделять не стали. При этом осталась без ответов масса вопросов. Вот, например, один из них: муниципальное транспортное предприятие недавно взяло в лизинг сразу несколько новеньких автобусов. Как ТТП собирается рассчитываться с банком? За счет каких средств?

Еще интересная «мелочь», о которой рассказал на заседании профильного комитета замглавы администрации Орла по финансовым вопросам Игорь Краличев. На 2021-ый год для обеспечения бюджетными средствами работ по благоустройству дворов многоквартирных домов планируется дополнительно направить 1 миллион 350 тысяч рублей. Примечательно, что деньги на эти цели планируется снять с другой строки. А именно – с проектирования пристройки к школе №50. Заметим, «отцы города» уже не первый раз снимают средства на другие цели именно со статьи расходов на эту многострадальную пристройку. Интересно, чем закончится эта история? Ведь ПСД имеет нехорошее свойство устаревать, а первый этап разработки проекта пристройки к школе уже прошел. Не исключаем, что затраченные на это бюджетные деньги снова пропадут, понадобятся новые расходы на проектирование, а строительство так необходимой школе пристройки снова отодвинется на неопределенный срок. Наше издание будет следить за развитием этой темы.

Сколько стоит мониторинг

Впрочем, «отщипывание» денег с пристройки к школе – сущие мелочи по сравнению с предложением администрации направить почти пять миллионов рублей на выплаты сотрудникам мэрии, которые, по словам господина Краличева, выполняли «указания по мониторингу режима повышенной готовности и соблюдения гражданами масочного режима». Попросту говоря, ездили по городу и отслеживали, кто носит маски. а кто – нет.

Что характерно, «рейдовые мероприятия», опять же по уверению Краличева, чиновники в подавляющем большинстве случаев якобы проводили в режиме продленного рабочего дня и в выходные (когда начисляется двойная оплата). Дальше становится еще интереснее. Как ранее отмечала КСП, в период распространения коронавирусной инфекции (а он длится по сей день) многие сотрудники горадминистрации находились и находятся на больничном. При этом зарплата таким заболевшим специалистам начисляется за счет средств Фонда социального страхования. То есть чем больше заболевших, тем больше бюджетных средств город должен был сэкономить на зарплатах. Однако по факту в 2020-ом чиновники горАда потратили гораздо больше, чем было изначально заложено в бюджет. Расчет зарплат на год производился стандартно, что и указала КСП в своем заключении. А вот подобные дополнительные платежи за непонятное «выполнение указаний» прямо противоречит бюджетному законодательству, отметили аудиторы КСП. Тем не менее эти выплаты произвели, и теперь чиновники стремятся компенсировать расходы, перераспределяя бюджетные средства задним числом в нарушение закона.

Депутатов заинтересовало, какие меры приняты, чтобы впредь подобных нарушений не было. Пандемия коронавируса началась без малого год назад, и конца-края ей не видно, однако только сейчас город занялся разработкой регламента привлечения сотрудников для выполнения дополнительных обязанностей в связи с режимом повышенной готовности. Это значит, что к сверхурочной работе чиновников будут привлекать и в 2021 году, отметил зампред горсовета Владимир Негин. Однако в бюджете на следующий год никаких резервов для подобных расходов на оплату их труда не предусмотрено. Напротив, средства на фонд заработной платы урезаны.

К тому же вызывает сомнения и сама правомерность привлечения муниципальных служащих к подобным «рейдовым мероприятиям».

Так, депутат Сергей Елесин поинтересовался, чем конкретно занимались в выходные дни и после основной работы, например, сотрудники финансового подразделения мэрии? Выяснилось, что они следили за соблюдением орловцами масочного режима на предприятиях торговли. Депутат Елесин уточнил, а не должны ли заниматься этим сотрудники Роспотребнадзора? Увы, ответа не последовало. Полагаем, у господина Краличева не нашлось бы ответов и на вопросы, которые не были заданы, но напрашиваются сами собой. Например, проходили ли проверяющие соблюдение масочного режима сотрудники мэрии тестирование на коронавирус? Соблюдали ли они все необходимые меры санитарной защиты во время своих рейдов? Как они отчитывались о проделанной работе? Есть ли необходимая документация, подтверждающая, что чиновники действительно работали по вечерам и по выходным?

Увы, единственное, что смог пояснить господин Краличев, это то, что поручение следить за соблюдением масочного режима было передано в мэрию из областной администрации, за что теперь орловские налогоплательщики должны отдать пять миллионов рублей.

Депутат Игорь Рыбаков отметил, что раз уж в городской администрации заставили людей работать сверхурочно (после работы и в выходные) — то и рассчитаться с сотрудниками необходимо аналогично – например, предоставив им отгулы и выходные. Или добавить скопившиеся дни к очередному отпуску. Предложение разумное, но, как выяснилось, мэрию оно не устраивает – на Пролетарской горе предпочитают наличные.

Сергей Миляхин