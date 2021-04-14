Эти люди на маршрутках не ездят!

№13 (637) от 14 апреля 2021 г.

В одном из прошлых номеров редакция «Орловской среды» пообещала читателям опубликовать поименный список депутатов Орловского горсовета, проголосовавших за повышение тарифа на проезд в общественном транспорте до 23 рублей (20 рублей по безналичному расчету). Признаемся, сделать это оказалось непросто, поскольку, как мы писали ранее, голосование проходило очень своеобразно. Председатель горсовета Василий Новиков прекратил прения по вопросу о тарифе в тот момент, когда на трибуне находился депутат Руслан Перелыгин и просил пояснить, почему фракция «Единая Россия» открыто поддержала повышение цен на проезд. Когда Перелыгина прервали на полуслове, его коллеги из Справедливой команды встали со своих мест и стали требовать предоставить слово депутатам. В это же время единороссы и коммунисты начали голосование за повышение тарифов. Проходило оно стремительно, и сотрудники аппарата горсовета проявили настоящие чудеса внимательности и оперативности, сумев подсчитать голоса «за» и «против» — и воздержавшихся тоже. «Орловской среде», например, это сделать не удалось, даже несколько раз прокрутив имеющуюся в редакции видеозапись, – к сожалению, в кадр попали не все депутаты, а некоторые из попавших (например, представитель фракции КПРФ Марина Франко) и вовсе не поднимали руки. Тем не менее вопрос о тарифах «протащили», официально объявив, что цена проезда повысится с 1 мая. Мы уж было решили, что в этот раз придется нарушить нашу давнюю традицию персонально знакомить читателей с депутатами, «облагодетельствовавшими» своих избирателей очередным повышением цен, но тут на помощь нам пришел… протокол мартовской сессии горсовета, который предоставили депутатам Справедливой команды по их требованию. И все стало предельно ясно.

Скажем сразу: Справедливая команда полагает, что предоставленный депутатам протокол не отражает реальных событий. Проще говоря, есть мнение, что он сфальсифицирован. Мы разделяем сомнения депутатов, но до тех пор, пока не проведены соответствующие проверки, будем считать, что протокол правильный. Итак, если верить протоколу, то за повышение тарифов проголосовали 24 депутата. Против – девять (вся Справедливая команда). Воздержались – трое. Имена этих троих известны. Это депутаты фракции «Единая Россия» Николай Паршиков, Александр Головин (их голосование зафиксировано на имеющейся в редакции видеозаписи) и Владимир Строев (о том, что воздержался, он сообщил сам в социальных сетях). Теперь о тех, кто голосовал «за».

Как признался зампред горсовета, руководитель фракции КПРФ Иван Дынкович, коммунисты выступили за повышение тарифов на проезд. Во фракции КПРФ состоит четыре человека. И хотя мы зафиксировали на сессии троих, не исключаем, что присутствовали все четверо (признаемся, не всех депутатов в масках легко идентифицировать). И хотя, как уже говорилось, Марина Франко руку не поднимала, поверим Дынковичу, будто она тоже голосовала «за». Идем далее. Во фракции «Единая Россия» состоят 23 депутата. Вычитаем трех воздержавшихся – получаем 20 голосов «за». Итого вместе с четырьмя коммунистами получаем те самые 24 голоса, которые числятся в протоколе. Предполагаем, что в аппарате горсовета голоса считали тем же самым способом, а потому, что называется, с чистой душой публикуем имена и портреты красно-синих депутатов, осчастлививших орловчан 15-процентным повышением тарифов на проезд. И если вдруг кто-то из депутатов-коммунистов или единороссов, не присутствоваших на сессии и не принимавших этого антинародного решения, обнаружит себя в портретной галерее, просим выдвигать претензии к руководству горсовета и фракций ЕР и КПРФ, которые посчитали их голоса. И еще: поскольку речь идет о голосовании за повышение цены проезда в общественном транспорте, мы решили показать жителям Орла, насколько этот вопрос важен и близок проголосовавшим за него депутатам. Для этого мы изучили их декларации о доходах и имуществе – правда, по данным на 2019 год, поскольку сведения за 2020-й год еще не опубликованы. Тем не менее картина сложилась: тарифы орловчанам повысили те, кто преимущественно ездит на собственных или служебных автомобилях и не озабочен подсчетами убытков семейного бюджета, которые повлечет повышение цены проезда. Итак, смотрите, читайте, изучайте информацию и, конечно же, делайте выводы.

Голосовали за повышение цены проезда в общественном транспорте

Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Новиков Василий Фёдорович, председатель Орловского городского совета народных депутатов

Годовой доход (здесь и далее – за 2019 г.): 8 миллионов 113 тысяч 098,81 руб.

Владеет автомобилями: Range Rover Sport, Nissan X-TRAIL

Негин Владимир Владимирович, заместитель председателя горсовета

Годовой доход 1 миллион 858 тысяч 713,3 руб. (155 тысяч руб. в месяц)

Владеет автомобилями: НИССАН Murano, НИССАН Juke 8

Себякин Сергей Николаевич, заместитель председателя горсовета

Годовой доход 2 миллиона 038 тысяч 516,02 руб. (170 тысяч руб. в месяц)

Владеет автомобилем: MITSUBISHI PAJERO SPORT

Бутусов Владимир Петрович, депутат, генеральный директор ООО «Группа компаний «Возрождение»

Годовой доход: 19 миллионов 809 тысяч 186,96 (1 миллион 650 тысяч руб. в месяц)

Владеет снегоходом YAMAHA VK 10D

В летнее время может воспользоваться автомобилями супруги: HYUNDAI SANTA FE, VOLKSWAGEN TIGUAN

Букалов Владимир Владимирович, депутат, первый заместитель директора ООО «Орловские тепловые магистрали»

Годовой доход: 4 миллиона 52 тысячи 242,42 руб. (338 тысяч руб. в месяц)

Владеет автомобилями: Мерседес Е500 4 Matic, LADA GRANTA, Ниссан Пульсар, Тойота Супра

Козлов Юрий Николаевич, депутат, директор МУП «Зеленстрой»

Годовой доход: 638 тысяч 710,02 руб. (53 тысячи руб. в месяц)

Владеет автомобилем Лендровер DEFENDER

Нерушев Тимур Алексеевич, депутат, генеральный директор ООО «Славит»

Годовой доход: 368 тысяч 616,94 руб. (30 тысяч руб. в месяц) (депутат неслыханной скромности! – Прим. ред.)

Транспортными средствами не владеет, но его супруга владеет сразу тремя: два автомобиля БЕЛАВА 1220F0 и Мерседес Бенц GLC 2504 matic

Цуканов Игорь Михайлович, депутат, директор МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла»

Годовой доход: 1 миллион 359 тысяч 554,53 руб. (113 тысяч руб. в месяц)

Владеет автомобилями: Тойота Ленд Круйзер, УАЗ 469 Б, Форд Сиерра, а также снегоходом YAMAНA VK-540-E

Антошкина Лариса Васильевна, депутат, директор МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 35 г. Орла»

Годовой доход: 720 тысяч 252,04 руб. (60 тысяч руб. в месяц)

Владеет автомобилем Hyundai I30

Малыгина Татьяна Николаевна, депутат, директор МБОУ «Лицей 4 им. Героя Советского Союза Г.Б. Злотина»

Годовой доход: 812 тысяч 165,38 руб. (68 тысяч руб. в месяц)

Владеет автомобилями Chevrolet lanos, KIA серато форте

Родин Александр Кузьмич, депутат, директор Орловского профессионального футбольного клуба «Русичи»

Годовой доход: 1 миллион 418 тысяч 552,17 руб. (118 тысяч руб. в месяц)

Владеет автомобилем Вольво ХС 90

Шатохин Евгений Алексеевич, депутат, директор МБОУ «Лицей №40» г. Орла

Годовой доход 1 миллион 146 тысяч 799,58 (96 тысяч руб. в месяц)

Транспортных средств не имеет

Игнатов Дмитрий Владимирович, депутат, директор по закупкам ПАО «Орелстрой»

Сведения о доходах и имуществе не опубликованы

Жуков Илья Дмитриевич, депутат, исполнительный директор ООО «Орелтеплоцентр»

Сведения о доходах и имуществе не опубликованы

Котляр Юрий Алексеевич, депутат, генеральный директор ООО «Эко-Транс»»

Сведения о доходах и имуществе не опубликованы

Чикин Алексей Николаевич, депутат, заместитель директора ООО «Орелтеплоцентр»

Сведения о доходах и имуществе не опубликованы

Грачев Юрий Николаевич, депутат, руководитель ИП Грачёв Ю.Н.

Сведения о доходах и имуществе не опубликованы

Кутенев Сергей Николаевич, депутат, генеральный директор ООО «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»

Сведения о доходах и имуществе не опубликованы

Глущенко Валерий Владимирович, депутат, руководитель ООО «Орелжилэксплуатация»

Сведения о доходах и имуществе не опубликованы

Мотякина Ангелина Владимировна, депутат, студентка

Сведения о доходах и имуществе не опубликованы

Фракция КПРФ:

Дынкович Иван Сергеевич, заместитель председателя Орловского горсовета

Годовой доход в 2019 г. – 409 тысяч 137,34 руб. (34 тысячи руб. в месяц)

Сведения о доходах и имуществе за 2020 год не опубликованы.

Пользуется служебным автомобилем.

Франко Марина Федоровна, депутат, место работы — Торгово-промышленная палата Орловской области

Сведения о доходах и имуществе не опубликованы

Швалов Сергей Николаевич, депутат, индивидуальный предприниматель

Сведения о доходах и имуществе не опубликованы

Щербин Александр Александрович, депутат, главный бухгалтер ООО «ОрелДорМост»

Сведения о доходах и имуществе не опубликованы.

От редакции:

Уважаемые читатели! Вы, наверное, обратили внимание, что среди тех, кто проголосовал за повышение тарифов (за очень-очень редким исключением) нет ни одного рядового гражданина, сплошь – начальники, сплошь – обеспеченные люди, которые давно забыли, что такое ездить на работу в маршрутке или троллейбусе (а может, и не ездили никогда). Даже депутат Дынкович, еще год назад катавшийся в трамваях и возмущавшийся работой общественного транспорта в Орле, пересев в служебное авто зампреда облсовета и получив оклад, сопоставимый с зарплатой господина Негина, поднял руку за то, чтобы граждане из своего кошелька оплачивали убытки муниципального ТТП. Наверное, товарищу Дынковичу невдомек, что граждане и так уже платят муниципалитету за то, чтобы муниципальное транспортное предприятие работало без проблем – наши налоги поступают в том числе и в городской бюджет, и задача господина Дынковича и его коллег-депутатов так сформировать этот бюджет, чтобы в нем хватало денег не только на фонтаны и памятники, но и на МУП ТТП. А если господин Дынкович и его коллеги-депутаты перекладывают бремя содержания МУПа, а заодно и частных перевозчиков на граждан, то гражданам вопру задуматься: а тех ли депутатов они выбрали?

Уважаемые читатели! Еще раз внимательно всмотритесь и постарайтесь запомнить эти лица и фамилии. Не исключено, что совсем скоро те же самые фамилии вы увидите в списках кандидатов на очередных выборах (первая ласточка уже есть: зампред горсовета Владимир Негин зарегистрировался для участия в праймериз «Единой России» — очевидно, собирается переместиться в областной совет). И они снова будут обещать вам всевозможные блага и заботу о ваших интересах. И кто-то снова будет им верить. И будет за них голосовать. И они снова будут приезжать в свои служебные кабинеты на «вольво» и «мерседесах», а мы снова будем штурмовать переполненные маршрутки и давиться в них по дороге на работу – только уже не за 20, а за 23 рубля. Оно нам надо? Поэтому запомните фамилии и лица. И сделайте правильные выводы.

Комментирует депутат Орловского горсовета Сергей Елесин:

— Если вернуться к истории вопроса, то надо признать, что процедура принятия решения о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте проходила в хаосе и шуме. Справедливая команда отстаивала свое мнение, свое право на вопросы и выступления, другие депутаты выкрикивали какие-то реплики… И когда был весь этот сыр-бор, я видел, как депутаты тянули руки, хотя не было понятно, началось голосование или не началось. Позже я внимательно просмотрел несколько видеозаписей, сделанных с разных ракурсов, я поговорил с некоторыми членами фракции «Единая Россия», и они на условиях анонимности рассказали, что целый ряд депутатов либо голосовали против, либо воздерживались от голосования, что в принципе подтверждает и видеосъемка. Более того, протокол заседания должен был быть готов через неделю, но нам его предоставили только на десятый день. Я так понимаю, что протокол «сводился», протокол жестко подгонялся под то решение, которое кому-то было очень нужно, чтобы большинство было «за». Я видел, что при голосовании голоса разделились примерно пополам. Если учесть, что ни один депутат Справедливой команды не голосовал, а другие либо также не голосовали (например, депутат от КПРФ Швалов не поднимал руку), а некоторые единороссы отписались в социальных сетях о том, что не поддерживали это решение, а в результате получилось, что 24 депутата проголосовали «за», всего девять против, и три человека воздержались, то это не соответствует действительности.

Насколько я знаю, сейчас готовится заявление в полицию, потому что данный протокол, как мне кажется, сфальсифицирован. То есть это уже вопрос не к прокуратуре как к надзорному органу, а непосредственно к следственным органам, которые должны проверить, как появился этот документ за подписью председателя горсовета Новиков, проверить, насколько протокол достоверен, не является ли он подделкой. Считаю, что необходимо опросить всех депутатов на предмет, кто как голосовал, и сверить данные из протокола с их ответами и с видеозаписью. И я хочу заявить, что я этого дела так не оставлю. Такое внутреннее решение я принял для себя после этого ужасного голосования, которого фактически и не было. И если даже полиция не ответит, я намерен обратиться в суд.

Уже не одно заседание горсовета проходит с нарушением норм и правил регламента – это факт. В первую очередь это касается действий председателя горсовета, который периодически ставит на голосование вопрос о прекращении прений. Кстати, в регламенте я так и не нашел нормы о том, что он может это делать. Может быть, я ошибаюсь. Но прения, то есть обсуждения тех или иных вопросов, выступления депутатов – это суть деятельности горсовета. И отменять прения – это ставить под вопрос деятельность горсовета вообще. За шестой год работы в горсовете такое я вижу впервые. А столь важное и резонансное для жителей нашего города решение о повышении цены проезда в общественном транспорте должно было быть рассмотрено всесторонне. И было бы логично заслушать не только мнение депутатов, но и граждан, а также аргументацию перевозчиков. Должна была выступить каждая сторона, но Новиков не захотел выслушать даже депутатов. Не пригласили и представителей муниципального транспортного предприятия. Я не спорю, ТТП надо как-то поддержать, ситуация там плачевная – это факт. Но приведет ли повышение тарифа к улучшению деятельности ТТП? И почему его должны спасать граждане? По последним данным, доходы населения в 2020 году упали на 3,5 процента, и повышение тарифов на проезд не делает чести ни депутатам, ни в первую очередь городской администрации, которая должна не деньги с граждан собирать, а субсидировать муниципальное предприятие.