«Это какой-то… позор…»

№17 (554) от 22 мая 2019 г.

До официального начала купального сезона в Орле остались считанные дни, однако на пляже озера Светлая жизнь нет никаких следов обещанного благоустройства. В минувшие теплые выходные горожане загорали на пляже под покосившимися от времени «грибками», в окружении мусора и сорной растительности. Вероятно, в администрации и УКХ г. Орла считают, что торопиться не надо, поэтому благоустройство популярного места отдыха наспех проведут к 1 июня.

Единственное, чем уже «порадовали» горожан — это отгрейдированная дорога к пляжу. Жутких рытвин и ухабов стало меньше, но их «качество» по-прежнему на высоте: если водитель не знает все проблемные места этой «фронтовой» дороги, его автомобиль запросто может остаться без подвески.

Из года в год, приезжая на пляж, мы видим одну и ту же картину: дорога, грейдировали её или не грейдировали, в ужасном состоянии, — рассказал 43-летний житель Орла Алексей. — Я удивляюсь: насколько нужно не уважать горожан, чтобы одно из лучших мест отдыха в Орле довести до такого безобразного состояния, сюда приезжают семьями, с детьми, озеро — прекрасное, но то, что вокруг… Каменный век какой-то. Я понимаю чиновников: они здесь не загорают и не купаются, потому что могут себе позволить отдых далеко за пределами Орла. Но что остается людям? И считают ли нас вообще за людей — вот в чем вопрос.

Каждый год здесь очень по-быстрому красят «грибки» жуткой синей краской, скорее всего, просроченной, потому что через пару недель она облезает и становится «шубой», все конструкции на пляже — еще с советских времен, кривые и косые, никто их толком не ремонтирует; песок, если и завозят, то совсем немного, пару машин сбрасывают в районе «детского» пляжа, там, где мелко, вот и все благоустройство, — возмущена пенсионерка Зинаида Андреевна, которая приходит на пляж с внуком. — В городе фонтаны устанавливают, только что отремонтированные скверы то и дело переделывают. А здесь даже дорогу к пляжу отгрейдировать нормально не могут, не говоря уже о том, чтобы за столько лет асфальт положить.

По информации администрации города Орла, на благоустройство двух городских пляжей в этом году выделят 1 миллион 800 тысяч рублей. Даже если предположить, что средства будут распределены поровну, расходы на «благоустройство» пляжа на озере Светлая жизнь явно не «тянут» на миллион рублей. Хотелось бы знать, какие конкретно работы по благоустройству на озере Светлая жизнь оплачивают налогоплательщики и сколько это стоит. Постатейно.

Ольга Рождествина

Когда верстался номер, «благоустройство» на пляже озера Светлая жизнь началось. Как мы и предполагали, на малые архитектурные формы местами нанесли всё ту же же синюю краску, предварительно не очистив поверхности от старой. Вечером в понедельник также начали покраску пыльных ограждений, используя ту же «технологию». К работам привлекли подростков школьного возраста.

«Орловская среда» просит считать данную публикацию официальным запросом в администрацию города Орла, а также обращается лично к прокурору Орловской области Полуэктову И.В. с просьбой провести проверку расходования бюджетных средств на благоустройство городских пляжей в 2019 г.