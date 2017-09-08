«Это наша общая победа»

№34 (482) от 12 октября 2017 г.

В среду орловских журналистов пригласили на пресс-конференцию, темой которой стала досрочная отставка губернатора Потомского. Ее провели оппоненты бывшего губернатора, которые на протяжении трех с половиной лет открыто заявляли, что такой персонаж, как Потомский, не может и не должен руководить областью, инициировали и проводили митинги и акции, собирали подписи за его отставку — и их усилия увенчались успехом. На вопросы журналистов отвечали депутаты областного совета Виталий и Игорь Рыбаковы, депутаты Орловского горсовета Игорь Коновалов и Сергей Елесин, председатель местного общественного движения «Родной Орел» Алла Борисова и депутат Орловского городского совета IV созыва адвокат Андрей Рослов. Разговор, на наш взгляд, получился содержательным и разноплановым. «Орловская среда» публикует наиболее интересные по нашему мнению вопросы и ответы, прозвучавшие на пресс-конференции.

Сайт «Орлец» (вопрос Виталию Рыбакову):

После отставки Потомского будут ли продолжаться активные действия, связанные с отношением широкой орловской общественности к его деятельности на посту губернатора Орловской области?

Виталий Рыбаков:

Я патриот своей малой родины, я здесь живу давно. Конечно, я буду и дальше вскрывать эти язвы, которые Орловская область получила за три с половиной года правления Потомского. Вчера издание «Орловские новости» сообщило, что сотрудники полиции 10 октября провели обыски в фирме «Экотек», которая принадлежит двоюродному брату экс-губернатора Потомского Артему Багдасарову. Оперативников интересовали документы по исполнению работ по госконтрактам и финансовым взаимоотношениям с типографией «Труд». По этой же теме в сентябре была статья в издании «Орловская среда» — и уже тогда было много вопросов к деятельности Потомского и его подчиненных. Напомню, что председателем совета директоров типографии «Труд» является первый заместитель губернатора Потомского Александр Бударин, а департаментом госимущества, который управляет 100 процентами акций предприятия, руководит одиозная личность — Андрей Абрамович Синягов, которому, я думаю, правоохранительные органы зададут в свое время много вопросов. Хочу заметить, что мы подготовили целую серию депутатских запросов, и в связи с ними правоохранительные органы проявили здоровый интерес к определенным деяниям команды Потомского и его лично. Тем для депутатских запросов много. Например, в результате бездействия того же Синягова бюджет недополучил порядка трех миллионов рублей с объекта малый Петербург. Много вопросов по аренде имущества в Орловском полесье. По ремонту улицы Ленина будут задаваться вопросы — по поводу работавших там фирм. В том числе и господину Усикову, который пошел на повышение после «успешной» сдачи юбилейных объектов. Это будет системная серьезная работа.

«Орловская среда» (вопрос к депутату Игорю Рыбакову):

Вы организатор одной из самых мощных и креативных акций «Потомский, уходи!». Как сегодня всем понятно, акция оказалась успешной. Что послужило поводом для ее проведения, почему был избран такой формат?

Игорь Рыбаков:

Идея акции на самом деле возникла спонтанно. 3 апреля проходила сессия областного совета, где присутствовал товарищ Потомский и бойко отчитывался о своих достижениях. Я его послушал и сказал ему в ответ, что за время его правления все развалилось: дороги отвратительные, предприятия закрываются, предпринимателей вытесняют в другие регионы… И я сказал ему прямо, в лицо: «Товарищ Потомский, вы сели не в свои сани. Признайте это и уйдите в отставку». На что последовал ответ, что решение об этом в свое время будут принимать жители Орловской области. И тут же у меня родилась отличная, на мой взгляд, идея: «Потомский, уходи!». Я на свои деньги напечатал в типографии наклейки с этим слоганом и начал раздавать гражданам. Бесплатно. Хотя в своем недавнем интервью Потомский заявлял, что организаторы якобы платили по 1000 рублей, и что якобы на каком-то предприятии работников увольняли, если они не брали наклейки. Это все вранье. Наклейки раздавались совершенно свободно, в любое время любой желающий мог их взять абсолютно бесплатно. Это зависело от гражданской позиции каждого. Более 20 тысяч наклеек мы раздали. Их клеили не только на автомобили, но и на гаражи, на дачи, на заборы, на мусорные баки… Я благодарен всем орловчанам, которые поддержали акцию, не побоялись. Надо было иметь смелость, чтобы повесить такую наклейку на свой личный автомобиль. Я считаю, что акция удалась, у нас все получилось, товарищ Потомский отправлен в отставку.

Телеканал «Истоки»:

В одном из последних интервью господин Потомский сказал, что оставляет область неразоренной. Вы согласны с этим?

Виталий Рыбаков:

С того дня, как нога Потомского ступила на орловскую землю, я понял, что этот человек не принесет ничего хорошего Орловской области. Можно считать, это было предчувствие. И за три года кошмара, который мы все пережили, мы все увидели, что это так и есть. Ничего хорошего он области не дал, хотя в своей последней речи во время представления исполняющего обязанности губернатора говорил, что у нас все растет, все колосится.

Игорь Коновалов:

Если не считать, что за три года правления Потомского госдолг области вырос почти в два раза, а долг муниципалитета (города Орла — прим. ред.) на сегодняшний день составляет полмиллиарда рублей, и еще полмиллиарда взяли в кредит… Если не считать, что многие предприятия закрыты… Если не считать провальную работу по ремонту дорог, когда в 2016 году из 639 миллионов с нарушениями было потрачено порядка 400 миллионов рублей бюджетных средств… Если не считать, что провалены практически все юбилейные объекты — а это улица Ленина, набережные, театры и так далее… Тогда, наверное, да: он оставил нашу область неразоренной.

Сергей Елесин:

Хотел бы добавить, что слова Потомского об успехах области никогда не сходились с реальной ситуацией. В том числе и его отчет о достижениях на сессии облсовета 3 апреля. В Орле с открытой лекцией выступал академик РАН Аганбегян. И он сказал, что 2016 год был худший год для Орловской области — по всем показателям. Приведу конкретный пример из строительной сферы: как говорит статистика, в строительной сфере показатель возведения многоквартирных домов в 2016 году упал на 26% Аналогично — во всех остальных сферах. Рост, если не ошибаюсь, был отмечен только в сельском хозяйстве.

Игорь Рыбаков:

— Последний раз я видел Потомского на сессии облсовета третьего апреля — больше он туда не являлся. А я хотел его попросить пройти проверку на детекторе лжи. Потому что, как сообщалось в прессе, люди из его ближайшего окружения, попавшие под следствие, заявляли, что давали взятки чиновникам опять же из его ближайшего окружения, и эти взятки якобы должны были передаваться ему. Кстати, его коллеги — губернаторы Архангельской области, Ставропольского края, мэр Иркутска проходили детектор лжи — и прошли. Потомскому, к сожалению, не пришлось. Но, может быть, его новое руководство нас услышит и все-таки его проверит?

«Коммуналка онлайн»:

Хотелось бы поднять тему капремонта. Сейчас на головы жильцов отремонтированных домов льется вода, и люди не понимают, что ответственность лежит на администрации области, потому что область — учредитель регионального Фонда капремонта. В состоянии ли депутаты заставить Фонд отчитываться вместе с властью не только о том, сколько денег они собрали, но и почему они вовремя не исполняют свои обязательства, почему подрядчики бросают недоделанные объекты и исчезают, а жители остаются ни с чем?

Андрей Рослов:

Мое знакомство с Вадимом Потомским началось в 2014 году именно с его попытки трудоустроить меня в Фонд капитального ремонта на должность заместителя руководителя. И я могу сказать, почему эта система не работает у нас в Орловской области. Мне Вадим Владимирович очень дотошно объяснял, что через мои руки будет проходить 50-60 миллионов рублей в месяц. Это был основной момент, который должен был убедить меня идти на предложенную должность. Если бы я дал добро, как говорит Вадим Владимирович, на берегу, то есть спросил, какой мой процент, то я бы там работал. Из этой беседы я понял, что к этому человеку не то что в команду — на пушечный выстрел подходить нельзя. Обратите внимание: в бытность его губернатором на всех должностях, связанных с большими деньгами, была огромная текучка кадров. То есть там нет руководителя, с которого можно было бы спросить. А Фонд капремонта не работает потому, что его основная задача — собирать деньги. Маржа, которая образуется между освоенными и неосвоенными средствами, позволяет их прокручивать и получать определенный профит. Безусловно, без тотальной ревизии начинать здесь делать что-то новому врио губернатора просто невозможно. И пока не будет команды, которой движут интересы граждан, ничего измениться не может. У нас в Орловской области сложилась, а при Потомском укоренилась каста не-управленцев, каста людей, которые близко не должны быть подпущены к власти. А между тем умных, образованных людей, которые готовы действительно изменить ситуацию и начать поднимать Орловщину с колен, у нас огромное количество.

Игорь Коновалов:

К сожалению, у нас имеет место безнаказанность. То есть люди, которые принимают решения, подписывают правовые акты, акты приемок, не несут никакой ответственности. И мы получаем, если говорить о капремонте, раскрытые крыши, отсутствие отопления, или, например, недоделанные юбилейные объекты.

Сергей Еелесин:

Как мне кажется, проблема в том, что при выборе подрядчиков проводится какой-то внутренний розыгрыш лотов на выполнение работ по капремонту. И эти лоты укрупняются, то есть каждому подрядчику дают не один лот, а много, чтобы масляный кусок был пожирнее. А подрядчик, который имеет уставный капитал 10 тысяч рублей, нанимает субподрядчика, организацию, которая одна должна выполнить огромный фронт работ. Естественно, сделать это качественно невозможно. А если бы подрядчики были запущены на объект вовремя, с начала года, а не с середины, если бы было достаточное количество этих подрядчиков, если бы они могли обеспечить необходимое число работников на объектах, таких проблем не было бы. И на сегодняшний день у исполнительной власти и области, и города есть инструменты влияния на подрядчиков, но они как люди подневольные обязаны выполнять указания сверху и делать такие контракты, которые будут выгодны не жителям города, а фирмам, аффилированным с высокими должностными лицами. Вот основная проблема. Она системная.

Виталий Рыбаков:

Ко мне в руки попали документы с результатами проверки, проведенной серьезным ведомством, в результате которой выяснилось, что в ходе капремонта только четырех многоквартирных домов было украдено 15 миллионов рублей. А сколько домов ремонтируется в нашем городе? Поэтому я думаю, что у правоохранительных органов должны возникнуть вопросы и к другу Потомского Александру Ремиге, который курировал Фонд капремонта.

«Орловская среда»:

Сейчас мы говорим о возможном интересе правоохранительных органов к сподвижникам Потомского, но пока эти органы проявляют интерес к тем, кто Потомскому оппонировал. В их числе оказалась и руководитель общественного движения «Родной Орел» Алла Борисова. Как раз после того, как движение подало заявку о проведении митинга с требованием отставки Потомского. Как развивается эта история в настоящее время?

Алла Борисова:

Да, движение «Родной Орел» подало уведомление о проведении митинга, который должен был состояться 26 мая. Мы просили хорошую площадку в центре города, но нас сослали на Химмаш. И 26 мая, за несколько часов до начала митинга, из средств массовой информации я узнала, что в отношении меня возбуждено уголовное дело и что в этом уголовном деле я прохожу как лидер ОПГ. Но митинг все равно прошел.

Почему это произошло? Я считаю, что главной целью в данном случае было сорвать митинг. Потому что Потомский боялся слышать правду, боялся слышать наш народ, наших земляков, которые пытались донести до него, что он натворил за три с лишним года, пока стоял во главе региона. На сегодняшний день уголовное дело существует, его никто не закрыл, и я считаю, оно носит заказной характер. Потому что движение «Родной Орел» неоднократно обращало внимание и правоохранительных органов, и СМИ на деятельность Потомского, потому что мы хотели, чтобы в области был порядок, чтобы нас услышал Владимир Владимирович Путин и избавил нас от такого руководителя. Дело ведет небезызвестная Мария Позняк — и ведет так, как она, наверное, считает нужным.

Дмитрий Краюхин (вопрос Виталию Рыбакову):

Всем понятно, что главной причиной конфликта со стороны Потомского стало то, что вы попытались баллотироваться на должность губернатора Орловской области. Планируете ли вы попытаться баллотироваться на должность губернатора в 2018 году?

Виталий Рыбаков:

-Хочу заметить, что, если поднять документы избирательной кампании 2014 года, я неоднократно обращался с разного рода заявлениями в прокуратуру, в избирательную комиссию, и все вы свидетели того, как Вадим Владимирович Потомский победил на выборах — с какой явкой, с каким процентом ( 89 процентов)… Я очень много разговаривал с жителями нашей области, я спрашивал — постфактум: вы за кого голосовали? Мне говорили: мы не голосовали, наши знакомые не голосовали. И я задумался: вот «прославился» Болховский район, где явка была за 90 процентов, нужно сделать запрос в избирательную комиссию Орловской области, в центральную избирательную комиссию, нужно поднять регистрационные журналы и выборочно сличить подписи. И в эту комиссию попросить включить депутатов. И сразу будет понятно, насколько я полагаю, что выборы губернатора 2014 года Вадима Потомского нелигитимны. И соответственно трехлетние его правление в нашей области тоже будет незаконным.

Насчет выборов — пойду я или нет, я отвечу словами нашего уважаемого президента: рано еще пока, поживем — увидим, я приму решение, которое посчитаю нужным. Вы первыми узнаете об этом.

«Орловская среда» (вопрос Андрею Рослову):

Вы являлись инициатором сбора подписей за отставку Потомского. Как вы считаете, сыграла ли эта инициатива роль в его досрочном увольнении?

Андрей Рослов:

— Было собрано 14,5 тысячи подписей жителей Орловской области. Мы получили два ответа из администрации президента идентичного содержания: обращения направлены в специальное подразделение администрации президента России. Я полагаю, в администрации президента не каждый день и не каждый год можно увидеть гражданина, который приносит такую стопку — пронумерованную и прошнурованную, с таким количеством подписей. Я думаю, это сыграло свою роль. Эта процедура была инициирована на митинге 8 августа 2016 года. Собирая подписи, мы просто остановились в какой-то момент, просто посчитали, что нужно было быстрее передать их. Я думаю, через месяц мы могли бы собрать сто тысяч подписей, а не 14,5 тысячи. Напомню, я также направлял обращения в министерство обороны и генеральному прокурору. Ответы шокировали: человек на глазах у всей России был лишен воинских званий, и как офицеру в отставке, с моей точки зрения, ему абсолютно не присуще чувство чести. Мы все помним его высказывание: «А что, собственно, произошло? Я губернатор, и в сравнительных категориях это тот же генерал-майор или генерал-лейтенант». А дальше были вызовы в Следственный комитет, с подачи Мерзликина появились псевдостудентки, которых якобы заставляли — я как организатор — за деньги собирать подписи. Сегодняшняя ситуация, когда нашими усилиями — жителей города Орла — отправлен в отставку псевдоподполковник и псевдомайор, мастер непонятно каких единоборств — это наша с вами общая победа.

Вероника Каткова:

Это время запомнилось очень креативными акциями, это акции с гробом, с коровой, с Шреком, Винни-Пухом и Пятачком. Доходило до того, что люди из других регионов интересовались: Винни-Пух и Пятачок нашли Шрека? То есть креативность, с таким хорошим, здоровым юмором, она тоже сыграла свою положительную роль…

Игорь Коновалов:

-Я вам скажу больше, Шрека искали даже в Грузии. Но не нашли. Сейчас он находится в Заводском РОВД, в темнице, перемотанный скотчем, но я думаю, что он еще будет нас радовать, уже со счастливой улыбкой, с блеском в глазах.

Андрей Рослов:

Добавлю: если «решетку» на хештеге #ПотомскийУХОДИ поставить в конце фразы, то станет понятно, куда ему уходить.

«Вечерний Орел» (вопрос Виталию Рыбакову):

У каждого человека бывают важные этапы в жизни. И, когда он их завершает, возникает вопрос: что делать дальше? Вы были главным оппонентом Потомского, ваша личная война закончилась? Это первый вопрос. Второй вопрос: Потомский окончательно ушел или будет пытаться влиять на ситуацию в регионе? И третий вопрос: ваши планы после войны?

Виталий Рыбаков:

В течение этих трех лет мы с ним много раз встречались. Я пытался до него достучаться. Я ему говорил обо всем, что считаю неправильным. Но я не был услышан. Войны личной не было. Цирк все-таки уехал, но его люди остались на ключевых постах. С этим надо тоже работать. Много вопросов по коррупционной составляющей. Поэтому главный лозунг сегодняшнего дня: вернуть украденное, вернуть «распиленное». Я как депутат работал и буду работать над тем, чтобы наша область вздохнула в ближайшей перспективе, чтобы регионом управляли нормальные чиновники, не приезжие, а те люди, с которых можно было бы завтра спросить, они должны быть местные и с совестью.

Думаю, Потомский будет пытаться влиять на ситуацию. Он теперь якобы будет заниматься экологией, мусором. Если судить по фильму Караулова и по тому, что было с мусорным полигоном, когда его зять приходил «отжимать» акции у наших предпринимателей, по строительству завода по мусоропереработке возле балки Непрец в заповедной зона, то и здесь тоже будут вопросы. Разве можно пускать козла в огород или медведя на пасеку?

«Орловские новости»:

Каким образом вы будете пытаться добиться отставки тех людей, которые остались от Потомского? Виталий Рыбаков:

-Здесь просто. Вот например, информация по Синягову, который распоряжается государственным имуществом Орловской области. По указанию Потомского из собственности города Орла в область передали сто процентов акций «Орелгортеплоэнерго». Общество это очень странно распоряжалось своим имуществом и прибылью, полученной от аренды. Там проходят сотни миллионов рублей. Есть данные, что была выдача займов, связано это было с родственниками главного «кладовщика» области Потомского. Директор фирмы имеет право выдавать займы до трех миллионов на свое усмотрение без согласования с Синяговыми, Будариными. Так написано в распорядительных документах членов совета директоров. Сто процентов акций принадлежит нашей области. 200 миллионов куда-то исчезли. Руководитель «Орелгортеплоэнерго» — из Ленинградской области. По пятницам служебная машина везет его в аэропорт, и он улетает в Санкт-Петербург. В понедельник утром служебная машина его ждет в аэропорту, он выходит из самолета, садится в машину, к обеду приезжает на работу. На эти поездки оформляются командировки. По моим приблизительным оценкам, где-то около 300 тысяч стоили эти командировки в месяц. Командировки оформляются на выходные дни. И там пишется, к примеру: «центральный офис Газпрома в Санкт-Петербурге». Я оформил депутатский запрос в правоохранительные органы, чтобы внимательно проверили эти командировки. И не исключено, что результаты подобных проверок могут стать поводом для отставки.

Виктор Зырянов:

В последний день работы Потомский подписал скандальный закон о митингах, который ограничивает возможность проведения публичных акций. Будете ли ставить вопрос об отмене этого закона?

Игорь Рыбаков:

Первое чтение было в августе. Я выступал категорически против, сказав, что Потомский вместо того, чтобы решать проблемы граждан, улучшать экономику, думает об ужесточении закона о митингах. На мой взгляд, ему кто-то это подсказал, потому что митинги, пикеты, флешмобы, акции… То Шрека арестовывают, то Шрека ищут, то корова гуляет по центральной площади, то акция «Потомский, уходи», плюс пикеты против 15-процентного повышения квартплаты, он устал и, наверное, испугался. Ему кто-то подсказал: что ты там думаешь, запрети — и все…

Мне неприятно, что большинством голосов депутатского корпуса этот закон был принят. Думаю, под нажимом Потомского. Я надеюсь, что этот закон врио губернатора будет отменен. Он должен быть отменен. Потому что это неуважение к жителям. Я предлагаю не только отменить этот закон, я предлагаю вернуть гайд-парк с Химмаша в центр. Пусть это будет площадь Ермолова, Жукова, все равно. Я уверен, что жители будут благодарны новому врио губернатора, если одним из его первых шагов будет отмена этого позорного закона.

Андрей Рослов:

-Я думаю, это безусловно состоится. Хотя бы исходя из того, какое отношение у Клычкова сформировалось к свободе выражения мнения. Это абсолютно другой человек, нежели Потомский.

Игорь Рыбаков:

-Я как депутат сделал запрос, чтобы выяснить, кто голосовал за этот закон — поименно. Мне до сих пор не ответили. Потому что я предложил журналистам напечатать фотографии этих депутатов. Ответа нет — не хочется «красоваться» в газетах. Против выступили КПРФ, «Справедливая Россия», два независимых депутата. Члены фракции ЛДПР, которые были якобы против закона, на самом деле голосовали за его принятие. Я сижу рядом и вижу, кто на какие кнопочки нажимает.

Сергей Елесин:

Я хочу сказать как непосредственный организатор митинга, который состоялся 8 сентября, что с начала июня я начал подавать уведомления в администрацию о проведении митинга на разных территориях, мне был важен, конечно, центр. Мы поняли, что администрация задними числами просто «проводит» обращения неких общественных организаций, и нам отказывает. Мы прошли около десяти судов. Областной суд подтвердил, что отказы незаконны и разрешил проведение митинга. Так вот, нынешний врио губернатора выступал за свободу слова, сам принимал участие в митингах. Как раз лакмусовой бумажкой сейчас станет вот этот закон.

Я считаю, что закон антиконституционный, нарушает права граждан, и, насколько я знаю, таких прецедентов в стране все-таки не было.