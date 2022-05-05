«Это не просто позор…»

Накануне празднования Дня Победы, а точнее, 3 мая, лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов опубликовал в своем телеграм-канале гневный комментарий, в котором назвал позором драпировку мавзолея Ленина на Красной площади в Москве. Традиционное место паломничества орловских коммунистов – памятник Ленину на одноименной площади – никто не драпировал, но состояние, в котором пребывает монумент вождю мирового пролетариата, тоже иначе как позором не назовешь. Впрочем, орловские власти – независимо от партийной принадлежности – этого «позора» почему-то не замечают.

«Лево-патриотические силы страны официально обратились к президенту, правительству, Совету Безопасности РФ с призывом не допустить драпировки Мавзолея. Но нас, к сожалению, не слышат», — посетовал Зюганов и добавил, что «это вызов всей патриотической общественности». По мнению лидера КПРФ, щитками, которыми прикрыт мавзолей, «пятая колонна» отгораживается от великой советской эпохи, от основателя советского государства — Ленина, от Сталина, который вместе с Жуковым принимал легендарный Парад Победы».

«Мы считаем, что это не просто позор. Это недопустимо! Но у власти еще есть время, чтобы убрать эти фанерки и обеспечить подлинную консолидацию общества», — заключил главный коммунист.

Заметим, что в Орле проблем с консолидацией нет: за два дня до гневного зюгановского поста, на праздничном митинге 1 мая, на главной площади Орла, у подножия памятника Ленину орловские коммунисты в лице губернатора Клычкова, сенатора Иконникова и руководителя фракции КПРФ в Орловском облсовете Ивана Дынковича вполне себе консолидировались с выдающимися деятелями «Единой России» в лице спикера облсовета Музалевского, вице-спикера Кошелева, а также экс-единоросса мэра Орла Парахина, чье членство в партии приостановлено в связи с уголовным преследованием последнего.

Кстати, все «консолидировавшиеся» на первомайском митинге стояли на трибуне спиной к памятнику вождю, а вот народным массам пришлось созерцать Ленина, так сказать, анфас – и это было печальное зрелище. Дело в том, что памятник забыли помыть перед праздником, и фигура Ильича предстала перед митингующими, мягко говоря, в непрезентабельном виде, а именно, в густых потеках птичьего помета.

Напомним, что в недалеком прошлом орловские памятники регулярно мыли и чистили, как правило, перед апрельским субботником. Но нынешний мэр Парахин об этой традиции то ли не знал, то ли забыл, то ли вообще не посчитал нужным тратить время и деньги на очистку памятников после зимы. Местная коммунистическая верхушка во главе с Клычковым тоже о вожде не вспомнила. Так и стояли на фоне, простите, обгаженного Ленина, произнося пламенные патриотические речи.

Позднее мэр Парахин (кстати, именно он – обвиняемый по уголовному делу – и открывал праздничный митинг) продолжил торжественную риторику в соцсетях, написав у себя на странице ВКонтакте буквально следующее:

«Пусть с весенним теплом к нам придут новые силы и идеи, а трудовые достижения каждого из нас станут достойным вкладом в дальнейшее развитие и процветание нашего родного города»!

«Орловская среда» также от души желает мэру Парахину внести свой достойный вклад в развитие и процветание Орла и найти в себе силы, чтобы реализовать хотя бы одну простую идею – отмыть памятник Ленину, а заодно и остальные городские памятники хотя бы к Дню Победы. Надеемся, губернатор-коммунист Клычков нас в этом поддержит. А то ведь, правда, позор какой-то получается…