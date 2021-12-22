«Это не укладывается в голове!»

№44 (668) от 22 декабря 2021 г.

В редакцию «Орловской среды» обратились сотрудники ряда образовательных учреждений города Орла, которые с возмущением рассказали, что в орловских школах и детских садах собирают сведения об их привитых и непривитых родственниках.

По словам возмущенных граждан, на днях городское управление образования разослало в подведомственные учреждения некие таблицы, которые требовалось заполнить до 21 декабря и представить данные начальству. Образец такой таблицы оказался в распоряжении редакции. Как следует из данного документа, начальников от образования интересуют сведения о количестве проживающих в Орловской области близких родственников в возрасте старше 60 лет каждого сотрудника школы или детского сада, данные о том, сколько из них «провакцинированы», сколько не вакцинированы, сколько переболели известной болезнью, сколько имеют медотвод, а также – причины, по которым не вакцинированные родственники не вакцинировались.

— Это просто не укладывается в голове, — не скрывали эмоций обратившиеся в редакцию граждане. – С какой стати мы должны предоставлять такую информацию? С какой целью? И по какому праву с нас требуют эти сведения?

Действительно, никакого права собирать информацию, относящуюся к персональным данным граждан, а также к личной медицинской тайне никакие чиновники без личного согласия этих самых граждан собирать не вправе. Это запрещено законом. Но, похоже, для бюрократов из управления образования города Орла законы Российской Федерации не писаны. Видимо, у них свои собственные законы.

Как подозревают сотрудники школ и детсадов, данные об их родственниках понадобились чиновникам, чтобы впоследствии оказать на них давление и заставить добровольно-принудительно вакцинироваться. Во всяком случае других объяснений происходящему люди пока не находят – тем более, что сами они вольно или невольно тоже должны были пройти вакцинацию – в силу специфики работы.

— Мы сами разберемся со своими пожилыми родственниками, — говорят возмущенные граждане, — сами со своими родителями, братьями и сестрами решим, надо кому-то вакцинироваться или не надо!

Кстати, похожие методы то же самое управление образование города Орла во главе с его начальником господином Шаровым практиковало в ходе кампании по выборам депутатов Орловского облсовета летом нынешнего года.

Напомним, в июне в «Орловскую среду» на условиях анонимности обратились руководители двух образовательных учреждений Железнодорожного района Орла, рассказавшие, что в орловские школы из городской администрации поступили формы неких документов, которые руководству надо заполнить до 25 июня, под общим названием «Мобилизация». Тогда руководству учебных заведений в директивном порядке предлагалось создать базу мобилизации избирателей, то есть опять же заполнить некие таблицы с указанием персональных данных граждан, а именно: ФИО, адрес проживания (регистрации), номер мобильного телефона и адрес электронной почты, а также данные о том, на каком избирательном участке и в какой форме эти граждане будут голосовать. Кроме того, в таблице было необходимо указать стартовый уровень лояльности гражданина – «высокий, средний, низкий, в оппозиции».

Получается, теперь те же чиновники проводят уже не предвыборную, а «вакцинную» мобилизацию? И теми же незаконными методами?

Надеемся на данный факт обратят внимание прокуратура Орловской области и региональное Управление Роскомнадзора, которых «Орловская среда» просит пресечь нарушение прав граждан и привлечь к ответственности нарушителей законодательства.