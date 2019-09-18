«ЭТО ВСЕ СОВЕРШИЛ КОЧЕРГИН!» ЧАСТЬ I

№32 (569) от 18 сентября 2019 г.

«Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»

Совместный проект с Агентством федеральных расследований FLB.ru

https://flb.ru/redaktsiya-flb

Читатели «Орловской среды», внимательно следящие за совместным с Агентством федеральных расследований FLB.RU проектом «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!», уже как-то подзабыли одно из самых перспективных (во всяком случае, вначале казалось, что перспективных) уголовных дел коррупционной направленности времен экс-губернатора Вадима Потомского – дело АИЖК и его генерального директора Сергея Кочергина. Но вот появился информационный повод. «Вечерний Орел» сообщил: «Арбитражный суд Орловской области по заявлению конкурсного управляющего АО «АИЖК Орловской области» признал недействительной (ничтожной) сделку на 17,9 млн рублей, проведенную в 2015 году прошлым руководством АИЖК». http://www.vechor.ru/index.php/2010-09-06-13-53-48/30457-sdelku-aizhk-orlovskoj-oblasti-na-18-mln-rublej-priznali-nezakonnoj?fbclid=IwAR0GHmrBMFuUNa3i4recc3TIKsjWZTRiFUSgn53ceWBhiYnf_9cHXNnwhZM

Ранее судимый Сергей Кочергин был приглашен в Орел лично Вадимом Потомским

Последнее, что мы слышали о ходе уголовного дела Кочергина — это информация от прокурора Орловской области Ивана Васильевича Полуэктова, который в интервью, опубликованном в нашей газете сказал следующее: «Без ответа на вопросы: «Где деньги? Почему не привлечены к ответственности все соучастники? Что сделано в целях возмещения ущерба?» – дело невозможно рассмотреть по существу. Следователь на протяжении длительного времени не хочет отвечать на вопрос: «Кто сообщники по данному уголовному делу?»

Волокита при расследовании уголовного дела привела к истечению предельного срока содержания под стражей Кочергина С.А., в связи с чем ему избрана иная мера пресечения.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес руководителя Следственного управления УМВД по области внесены два требования и представление. По актам прокурорского реагирования следователь и его руководитель привлечены к ответственности.

На самом деле уголовное дело по обвинению Кочергина С.А. не три, а шесть раз поступало в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, но требования прокурора так и не исполнены, в связи с чем дело возвращалось следователю для дополнительного расследования. У следователя есть право обжаловать решение о возвращении дела, которым он ни разу не воспользовался.

Наши требования просты и понятны. Нужно засучить рукава и надлежащим образом проводить расследование. Выявить соучастников и принять меры к возмещению ущерба». http://orelsreda.ru/ivan-poluektov-o-svoih-printsipah-korruptsionnyh-delah-i-neotvratimosti-nakazaniya/

Агентство федеральных расследований FLB.RU начинает разбираться в том, кто такой Сергей Кочергин, почему прокурора не устраивает обвинительное заключение, куда могли уйти похищенные деньги, сколько их (этих денег) было и сколько вменяется лично Кочергину, а также кому удалось на время уйти от ответственности и остаться в тени. А потом мы расскажем и о перспективах этого дела для следствия, суда, а также для экс-гендиректора АИЖК…

РАНЕЕ СУДИМЫЙ «БЛЕСТЯЩЕ РАБОТАВШИЙ» МЕЦЕНАТ

Сергей Кочергин был известен в Орловской области задолго до того, как бывший губернатор Вадим Потомский пригласил его на должность генерального директора Акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области» (далее АО «АИЖК Орловской области»). Чтобы не быть голословными, мы приведём конкретную цитату из постановления Орловского областного суда от 9 ноября 2016 года: «Приговором суда Кочергин С.А. признавался виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённые с использованием своего служебного положения»), с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года». http://oblsud.orl.sudrf.ru/modules.php?name=press_depHYPERLINK По этой статье Кочергин мог получить максимум 5 лет реального лишения свободы, но не получил — Заводской районный суд г. Орла ограничился трехлетним условным сроком. Возможно, и зря…

Сергей Кочергин, родившийся во Владивостоке пятьдесят лет назад, возглавлял АО «АИЖК Орловской области» не очень долго – с 7 июля 2015 года по 3 августа 2016 года, но за это время успел многое. Он даже стал председателем Орловского регионального отделения Изборского клуба, пообщался с Александром Прохановым, Сергеем Глазьевым, Михаилом Делягиным, принял участие в большом количестве телепередач, дал ряд интервью орловской прессе. Венцом этой общественной деятельности, тесно связанной с его рабочим графиком, стало его задержание 25 октября 2016 года и избрание через три дня в качестве меры пресечения помещения под стражу.

Сергей Кочергин (крайний справа) с тогда еще советником президента Сергеем Глазьевым, еще не депутатом Госдумы Ольгой Пилипенко и теперь уже бывшим первым вице-губернатором Орловской области Александром Будариным

Представители Изборского клуба характеризуют Кочергина как «хорошего человека», «немного доверчивого, что свойственно многим москвичам». Да, Кочергин живет в Москве, но с Орлом его связывают родственные связи, — здесь живет его теща, которая даже выступала на одном из заседаний суда в его защиту. Напомним читателям, что «доверчивость» не помешала Кочергину схлопотать судимость за «присвоение или растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные с использованием своего служебного положения». Сегодня ему «светит» гораздо более серьезная статья – 159 ч. 4 УК РФ – «мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». А сумма, вменяемая ему – это почти 67 миллионов рублей, что, согласитесь, гораздо круче, чем какие-то 800 тысяч взятки, за которые Екатерина Стрелец получила семь с половиной лет лишения свободы. И, получив такое обвинение (а поначалу говорили о хищении 260 миллионов), Сергей Кочергин, особенно с учетом обстоятельств, характеризующих его личность (вспомним первую судимость) может получить по максимуму – десять лет реального срока…

Любопытно, что даже после ареста Кочергина «изборцы» продолжали «почтительно» рассуждать о его «подвижничестве» и «меценатстве»: «Что касается меценатской помощи Сергея Кочергина, то он приехал в Орел состоявшимся предпринимателем, владельцем нескольких предприятий по производству строительных материалов и конструкций. И меценатом Сергей Анатольевич стал задолго до приезда в Орловскую область». Правда, несколькими строками выше автор — «православный блогер», один из организаторов визита Изборского клуба в Орел, писал: «вплоть до 16 января мы ничего не знали о существовании Сергея Анатольевича Кочергина, с которым нас познакомили лишь вечером 16 января 2016 года».

Лето 2016 года. До скоропостижного увольнения Кочергина с поста гендиректора АИЖК остается полтора месяца. Но он «на короткой ноге общается с Вадимом Потомским и Александром Прохановым. Вот сюжет областного телеканала от 15 июня 2016 года. Кабинет губернатора. Вадим Потомский (похлопывая Кочергина по руке): «Сергей Анатольевич нормально работает?» Александр Проханов: «Блестяще работает!» Вадим Потомский: «Он – деловой человек». Александр Проханов: «Блестяще, просто блестяще работает Сергей Анатольевич!» https://www.sovsekretno.ru/articles/koshelyek-semi-gubernatora/

Сергей Кочергин, Вадим Потомский, Александр Проханов. «Блестяще, просто блестяще работает Сергей Анатольевич!»

Любопытно, что всего за пять дней до отставки Кочергина с поста гендиректора АО АИЖК и последующего возбуждения в отношении него уголовного дела «изборцы» сумели подвести будущего фигуранта дела к патриарху! 1 августа «Регион Орел» в материале под названием «Благая встреча» сообщал: «После Малого освящения Смоленского храма Божией Матери глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов представил главного орловского изборца Сергея Кочергина и экспертов Изборского клуба Александра Якименко и диакона Игоря Голикова Его Святейшеству.

Изборцы рассказали главному пастырю России о проводимой общественной работе, о готовящихся проектах. Святейший Владыка благословил их на дальнейшую успешную работу». https://regionorel.ru/novosti/novosti/blagaya_vstrecha/?fbclid=IwAR3oOmAzf99UbJCJLNUN

Оставим «благую встречу» и «готовящиеся проекты» на совести организаторов, но отметим, что, по данным следствия, к этому времени Сергей Кочергин уже больше года как начал «совершение тяжкого преступления против собственности»…

РЕАЛИЗАЦИЯ ЕДИНОГО ПРЕСТУПНОГО УМЫСЛА…

Уголовное дело № 30711 в отношении Сергея Кочергина было возбуждено по материалам УФСБ по Орловской области еще летом 2016 года. Поначалу ему вменялось покушение на растрату (ст. 160 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ст. 30 УК РФ), но затем дело было переквалифицировано на уже упоминавшуюся нами ч. 4 ст. 159 УК РФ. До перехода из Следственной части Следственного управления УМВД России по Орловской области в Следственное управление Следственного комитета России по Орловской области дело Кочергина вела уже знакомая нам майор юстиции Кристина Бардышева, которая, кстати, занимается делами Артура Саркисова (Шлейхера) и Дениса Блохина. Сейчас над делом №30711 также работает представительница прекрасного пола – подполковник юстиции Е.А. Симонова, старший следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по Орловской области.

Во время работы гендиректором АИЖК Кочергину часто бывало весело

Следствию удалось выяснить не только то, что Сергей Кочергин, являясь генеральным директором АО «АИЖК Орловской области», «осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции», но и продолжал фактически руководить тремя ООО, в которых до этого был либо гендиректором, либо учредителем: «Кроме того,- говорится в доступном нам тексте постановления о привлечении Кочергина в качестве обвиняемого, — Кочергин С.А. в период до 16 марта 2015 года являлся учредителем ООО «Мостострой-66» с долей 56% в уставном капитале. 16 марта 2015 года он вышел из состава учредителей указанного общества в связи с назначением на должность генерального директора АО «АИЖК Орловской области». Также Кочергину С.А. на праве собственности принадлежали доли в уставных капиталах в размере 80% общества с ограниченной ответственностью «АСК Инжиниринг» (далее по тексту ООО «АСК Инжиниринг»), в состав членов которого он входил до 24 июня 2015 года, общества с ограниченной ответственностью «ПСК Групп» (далее по тексту ООО «ПСК групп»), в состав членов которого он входил до 17 августа 2015 года. При этом, выйдя из состава учредителей, Кочергин С.А. продолжал осуществлять фактическое непосредственное руководство указанными обществами путем дачи генеральным директорам обществ обязательных для исполнения указаний». Обратите внимание на тот факт, что Сергей Кочергин состоял в числе учредителей ООО «ПСК Групп», занимая одновременно пост генерального директора АО «АИЖК Орловской области». А еще ведь было ООО «Алютерра ПСК», в котором Сергей Кочергин состоял учредителем до 18 сентября 2015 года. https://www.rusprofile.ru/history/2438114 Таким образом «доверчивый москвич» одновременно руководил и своими фирмами, и орловским АИЖК – акционерным обществом с практически стопроцентным участием государства…

«Работа по совместительству, тем не менее, – самое малозначительное из прегрешений Сергея Кочергина. Как утверждают следователи, времени на раскачку для того, чтобы у него «возник единый преступный умысел», понадобилось совсем немного – с 7 июля по 28 августа 2015 года. В уголовном деле № 30711 есть целый ряд эпизодов, о которых мы самым подробнейшим образом расскажем в следующей публикации. А сейчас хочется напомнить читателям одну фразу, которую Сергей Кочергин произнес 25 апреля 2017 года во время судебного заседания: «На должность гендиректора АИЖК я был приглашен губернатором Орловской области для реализации программ строительства. При исполнении своих обязанностей я выполнял непосредственные указания руководителя департамента госимущества и земельных отношений, и по отдельным вопросам – указания губернатора».

Сегодня у Кочергина надежда лишь на высшие силы…

Но в имеющемся у FLB.RU постановлении о привлечении в качестве обвиняемого нет ни единого слова ни о бывшем губернаторе Орловской области Вадиме Потомском, ни о бывшем руководителе департамента госимущества и земельных отношений Андрее Синягове. Во второй части нашего расследования мы тщательно проанализируем все выявленные эпизоды преступной деятельности экс-гендиректора АИЖК, а также расскажем, кто еще, кроме Синягова с Потомским, был выведен «за скобки» во время расследования «дела Кочергина».

P.S. Еще одна небольшая, но любопытная деталь. Мы начали эту публикацию с рассказа об информационном поводе – с того, что 12 сентября 2019 года «Арбитражный суд Орловской области по заявлению конкурсного управляющего АО «АИЖК Орловской области» признал недействительной (ничтожной) сделку на 17,9 млн рублей, проведенную в 2015 году прошлым руководством АИЖК». http://www.vechor.ru/index.php/2010-09-06-13-53-48/30457-sdelku-aizhk-orlovskoj-oblasti-na-18-mln-rublej-priznali-nezakonnoj Вроде бы все замечательно: хоть 18 миллионов рублей из 68 должны вернуться в АО «АИЖК Орловской области». Вот только если изучить данные Единого государственного реестра юридических лиц, то выяснится, что у ООО «ПСК Групп» могут быть некоторые сложности с тем, чтобы вернуть хоть какие-то деньги в Орел. 28 августа 2019 года, ровно за две недели до принятия решения Арбитражного суда Орловской области, в «Истории изменений в ЕГРЮЛ» (есть такая позиция на соответствующем сайте) появилась любопытная запись: «Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)» и ссылка на «Решение о предстоящем исключении недействуюшего ЮЛ из ЕГРЮЛ от 26.08.2019» https://egrulinfo.com/3910076/ Так что за миллионами «наследников Кочергина» придется еще побегать…

ДЕЛО КОЧЕРГИНА

Кочергин Сергей Анатольевич

Должность – генеральный директор АО «Агентство Ипотечного жилищного кредитования Орловской области»

Ранее судимый по п. «в» ч.2 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

Прибыл из Москвы по приглашению губернатора Потомского

Дело возбуждено 31 августа 2016 г.

По материалам УФСБ по Орловской области

3 эпизода

Статьи обвинения: Сначала вменялось покушение на растрату в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ), сейчас вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ с учётом ч. 3 ст. 30).

Максимальная санкция – 10 лет лишения свободы

Сумма имущественного ущерба 66 875 000 рублей

Расследование впервые было названо завершенным в начале августа 2017 г. материалы были направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, с тех пор обвинительное заключение прокуратурой шесть раз не утверждалось, поскольку не были определены все подельники и то, где находятся похищенные деньги.

Мера пресечения: Под стражей находился с 25 октября 2016 г. по 8 декабря 2017 г.

С 9 декабря 2017 г. – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.