Этой осенью на службу в армию призовут более 200 орловцев

Ведется подготовка к осенней призывной кампании, которая стартует 1 октября. Нормы призыва, как сообщает военный комиссариат Орловской области, будут такими же, как и прошлой осенью — 205 человек.

Весенний призыв в Орле был выполнен на 100%. На службу призвали 331 жителя Орловской области.

Тем не менее по-прежнему остро стоит вопрос по розыску граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. В Северном и Железнодорожном районах их 99, в Заводском и Советском — 158 человек.

 

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Опубликовано 21 Сен 2017 в 11:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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