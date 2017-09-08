Этой осенью на службу в армию призовут более 200 орловцев

Ведется подготовка к осенней призывной кампании, которая стартует 1 октября. Нормы призыва, как сообщает военный комиссариат Орловской области, будут такими же, как и прошлой осенью — 205 человек.

Весенний призыв в Орле был выполнен на 100%. На службу призвали 331 жителя Орловской области.

Тем не менее по-прежнему остро стоит вопрос по розыску граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. В Северном и Железнодорожном районах их 99, в Заводском и Советском — 158 человек.