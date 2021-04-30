30 апреля 2021



Этой весной в армию призвали 250 орловчан

28 апреля на сборном пункте военкомата Орловской области прошло совещание военного комиссара региона с районными комиссарами. Основной вопрос повестки – призывная кампания.
Очередная отправка орловских новобранцев состоится уже во второй половине мая. Шесть команд призывной кампании сформированы.

-В этот весенний призыв из Орла на службу отправятся больше 250 человек. Основная масса призывников будет служить с лета, по окончанию учёбы, –сообщил военный комиссар Владимир Алехин.

Большинство новобранцев будут служить в пределах Западного военного округа: в Московской, Калужской, Тульской, Брянской, Владимирской, Белгородской областях. Некоторые призывники уедут в Мурманскую область и Краснодарский край.

 

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Опубликовано 30 Апр 2021 в 12:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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