Этой весной в Орле появятся всего две топиарные фигуры

Бригады МУП «Зеленстрой» высадили 3 600 цветов в сквере Танкистов. К 9 мая там появится топиарный Орден Отечественной войны.

Всего в этом году в городе установят две топиарных фигуры. На улице Брестской, как и в прошлые годы, появится «корабль».

Монтаж топиарных фигур начнется, когда минуют ночные заморозки.

Как сообщает администрация г. Орла, «Зеленстрой» подготовил 70 тысяч цинерарий и виол для областного центра. Всего планируется озеленить 22 клумбы в разных частях города.