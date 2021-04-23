23 апреля 2021



Этой весной в Орле появятся всего две топиарные фигуры

Бригады МУП «Зеленстрой» высадили 3 600 цветов в сквере Танкистов. К 9 мая там появится топиарный Орден Отечественной войны.

Всего в этом году в городе установят две топиарных фигуры. На улице Брестской, как и в прошлые годы, появится «корабль».

Монтаж топиарных фигур начнется, когда минуют ночные заморозки.

Как сообщает администрация г. Орла, «Зеленстрой» подготовил 70 тысяч цинерарий и виол для областного центра. Всего планируется озеленить 22 клумбы в разных частях города.

 

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Опубликовано 23 Апр 2021 в 15:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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