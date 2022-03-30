Этот «некультурный» Красный мост





№11 (680) от 30 марта 2022 г.

В Орле с четвертого раза выбрали подрядчика для завершения ремонта многострадального Красного моста. При этом при подготовке аукционной документации из требований к подрядчику странным образом исчез пункт об опыте работ по сохранению объектов культурного наследия. Значит ли это, что мост утратил свой статус объекта культурного наследия? Этим вопросом задается депутат облсовета Виталий Рыбаков, побывавший на Красном мосту и снявший там свой очередной видеоролик.

Депутат напомнил зрителям, что в свое время прежний подрядчик – «Ремспецмост» — представил на конкурс поддельные документы о якобы имеющемся у него опыте работ на объектах культурного наследия, чтобы иметь возможность «освоить» более миллиарда рублей, выделенных на ремонт Красного моста. Как были «освоены» эти деньги, сегодня выясняют следователи (речь идет о растраченных 180 миллионах), а орловские власти тем временем заводят на дорогостоящий объект нового подрядчика, от которого такой опыт и вовсе не требуется.

— Отсутствие необходимого требования в документации говорит либо о полной безграмотности сотрудников администрации города, либо о попытке завести очередного халтурщика для ремонта ключевого моста при полном попустительстве главного распорядителя бюджетных средств коммуниста Клычкова, — считает Виталий Рыбаков.

Заметим, что сам Клычков (который с свое время активно продвигал подрядчика «Ремспецмост») сейчас так же активно двигает новую фирму — ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22». Так, на пресс-конференции, прошедшей 28 марта он сообщил орловским журналистам, что несмотря на явные ошибки в аукционной документации (в связи с чем в центральном аппарате ФАС сейчас рассматривается жалоба редактора орловского издания издания «Инфо-сити» Ирины Крахмалевой, контракт с подрядчиком уже подписан.

— Моя задача, чтобы Красный мост был достроен, а все остальное — процедурные моменты, — заявил Клычков, сообщив, что если у антимонопольной службы будут претензии, то их будут устранять в рабочем порядке.

Удастся ли губернатору справиться с задачей и, главное, в какой срок – пока неизвестно.

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