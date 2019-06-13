Евгений Косогов: «Пора спуститься с небес»

№20 (557) от 12 июня 2019 г.

В конце мая депутат Орловского горсовета Евгений Косогов получил из правительства Москвы официальный ответ на свое обращение, адресованное мэру Сергею Собянину. Поводом для него стало критическое положение орловских обманутых дольщиков, которых в регионе насчитывается уже более тысячи семей. Местные власти вместо реальной помощи собирают совещания, бесконечно обсуждают пути решения проблем граждан, оставшихся без жилья и без денег, кормят людей обещаниями, что все будет хорошо – и не более. Между тем, по мнению депутата Косогова, выход и ситуации есть. Как известно, в этом году, как и в 2018-м, правительство Москвы предоставило Орловской области межбюджетных трансферт в размере более 300 миллионов рублей. Эти деньги вполне можно было бы использовать для достройки проблемных домов, уверен Евгений Косогов. Однако орловские власти так не считают. Как следует из официального ответа московской мэрии, многомиллионный транш пойдет «на улучшение организации медицинской помощи, проведение работ по устройству многофункциональных спортивных площадок на территории Орловской области, а также на проведение работ по ремонту дорог и благоустройству парковых зон в городе Орле». При этом, как сообщает руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы В. Сучков, заявок об изменении целевого назначения межбюджетных трансфертов от правительства Орловской области не поступало. И не поступит, уверен Евгений Косогов.

Почему орловские чиновники предпочитают строить фонтаны и спортплощадки, оставляя обманутых дольщиков один на один с их бедой, депутат рассказал в интервью «Орловской среде».

— Евгений, почему вы вообще решили обратиться за помощью к московскому мэру?

— Решение обратиться в правительство Москвы было продиктовано моими многочисленными встречами с орловскими обманутыми дольщиками. По многим из домов проблема до сих пор не решена. Поэтому обдуманно и взвешенно я принял решение направить письмо на имя Сергея Семеновича Собянина с просьбой оказать содействие правительству Орловской области и лично Клычкову Андрею Евгеньевичу в вопросе изменения целевого назначения межбюджетного трансферта в размере 350 миллионов рублей, которые в этом году Орловская область получила от правительства Москвы. Для чего? Для того, чтобы решить проблемы более тысячи семей дольщиков, а это – порядка трех тысяч человек, которые находятся в очень сложной жизненной ситуации: снимают квартиры, еле сводят концы с концами, выплачивая ипотеку; кто-то вынужден жить с родителями в очень маленьких квартирах, многие из них имеют детей, которые тоже находятся в очень стесненных условиях. То есть для огромного количества семей это трагедия. Поэтому я и направил письмо в мэрию Москвы с просьбой изменить целевое назначение этих денежных средств и направить их в полном объеме на завершение строительства проблемных домов в городе Орле и Орловской области. Этих 350 миллионов хватило бы с лихвой, чтобы достроить все такие дома. Это письмо было также продиктовано тем, что избирательная кампания давно прошла, и Андрею Евгеньевичу больше не надо резать ленточки на открытии фонтанов, нет такой необходимости в пиаре, как в прошлом году, когда его еще можно было по-человечески понять. Но в этом году я уже не совсем понимаю необходимость в городе Орле новых фонтанов или перекладывания плитки, которая пролежала меньше двух лет… Я считаю, что первостепенно нужно решать те проблемы, которые кричат, которые очень сильно беспокоят жителей города и области, людей, которые в самом деле нуждаются в помощи. Если власть — а это управление госстройнадзора, управление по архитектуре и строительству, надзорные и правоохранительные ведомства — не в состоянии проконтролировать действия застройщиков, не может решить с ними вопросы достройки домов, то в таком случае власть должна завершать строительство, изыскивать денежные средства в бюджете, подключать все возможные ресурсы – такие, например, как компания «Дом.РФ», о которой, кстати, чиновники областного правительства узнали из публикации «Орловской среды» и обратились туда, чтобы решить проблему дольщиков дом по улице Родзевича-Белевича. И я полагаю, любой руководитель, если он в самом деле представляет интересы жителей, беспокоится об их благополучии, должен был бы – пусть не всю сумму этого транша, пусть хотя бы миллионов двести – направить на нужды дольщиков. Этих средств хватило бы на все дома, кроме дома на улице Панчука, но уже и это было бы для Андрея Евгеньевича серьезным достижением. Ведь проблема обманутых дольщиков гремит на всю страну, и он мог бы продемонстрировать федеральному центру, как эту проблему можно решить. И тогда уже можно было бы обратиться в правительство и попросить о выделении средств из федерального бюджета на достройку дома на улице Панчука. Но на сегодняшний день та работа, которую проводят чиновники областного правительства, явно недостаточна.

— Как следует из ответа, полученного вами из правительства Москвы, теоретически возможность изменить целевое назначение денежного транша существует. Но правительство Орловской области с такими заявками к московским коллегам не обращалось…

— Совершенно верно. Мы читаем, что, оказывается, деньги запрашивались не только, грубо говоря на фонтаны, но и, например, на улучшение оказания медицинской помощи, на оборудование спортивных площадок… Я понимаю, что, может быть, действительно в районах не хватает спортивных площадок, где могли бы заниматься дети… но когда ребенку приходится ютиться в тесной квартире с родственниками, когда его семья, заплатившая деньги и не получившая квартиру, еле сводит концы с концами, что важнее для этого ребенка – жилье или спортплощадка? Для людей самое важное – жилье.

Как я понимаю, правительство Москвы, выделяя такие значительные средства Орловской области, готово сотрудничать по разным направлениям. Тем более в столице есть крупные застройщики, которые могли бы внести свой вклад в достройку проблемных домов. А у нас вместо этого включили механизм по разбазариванию земельных участков, которые отдают за копейки, чтобы найти застройщика для недостроенных многоквартирных домов. Не лучше ли реально договориться с крупными застройщиками, которые эти дома достроят и предоставить им ряд преференций – например, при подключении инженерных сетей. И думаю, многие компании пошли бы на такое сотрудничество. Но нет, разрабатываются какие-то непонятные схемы с землей. А нужно было просто встретиться с людьми, провести публичные слушания, рассказать, что Москва дает деньги, и спросить, что им нужнее – фонтаны или квартиры для обманутых дольщиков. Но разве у жителей Орла спрашивали, что им нужно? Нет… Я не буду намекать на какие-то коррупционные факторы, они в воздухе витают. Но то, что мы так беззубо и бездарно тратим деньги московских налогоплательщиков – это отдельная история. И я думаю, что, если бы налогоплательщики города Москвы узнали бы, как здесь расходуются их налоги – например, почитали бы отчеты КСП Орловской области и города Орла, им бы как минимум это не понравилось. Но насколько я понимаю, достучаться сейчас до Андрея Евгеньевича невозможно. Поэтому моя позиция такая: я депутат, и все, что в моих возможностях и полномочиях, я стараюсь делать, стараюсь помогать людям, находить для этого различные инструменты. И предложение изменить целевое назначение межбюджетного трансферта – это тоже инструмент. И таких инструментов много. Но, на мой взгляд, сегодня областная власть вообще не понимает, что она делает. Мне кажется, в Орловской области чиновники живут в ситуации неуправляемого хаоса. И пока те люди, которые находятся на высших должностях в областном правительстве, не осознают своего реального предназначения, своих реальных обязанностей, этот хаос будет продолжаться. До тех пор, пока не придет реальная команда, которая займется наведением порядка в экономике, в инфраструктуре, в здравоохранении, в социальной сфере, ничего в лучшую сторону не изменится. Пока же мы видим, что с каждым годом ситуация все хуже и хуже, что ясно демонстрирует история с дольщиками. Наверное, уже даже Андрею Евгеньевичу перед Москвой стыдно: сколько дольщиков уже обращалось с жалобами во все инстанции, стояли неделями с пикетами перед областной администрацией – неужели нельзя было одуматься? Люди стоят с плакатами и говорят: решайте уже что-то, Андрей Евгеньевич, и когда предлагают, я считаю, правильное решение, надо с небес на землю спуститься.

«А при чем здесь власть? — скажет мне Андрей Евгеньевич. – Это же частные компании строили». А я скажу: власть при чем. Есть надзорные органы, есть управление архитектуры, которое выделяет застройщикам земельные участки и различные разрешения, есть правоохранительные органы, которые должны контролировать, чтобы деньги дольщиков не выводились со счетов этих компаний. И я считаю, что в этой ситуации ответственность власти есть. Подтверждение – история обманутых дольщиков из Нарышкино. Люди обращались к власти еще за восемь месяцев до того, как компания-застройщик стала банкротом. И чиновники знали, что это за компания – они ни одного дома нормально не построили. Знали, что у них огромные долги. Знали, но допустили такую ситуацию. Более того, перед выборами раздавали обещания, что дом достроят… Результат известен.

Я свою точку зрения никому не навязываю, я никуда не напрашиваюсь, я лишь показал, что есть инструмент, с помощью которого можно решить крупную региональную проблему и помочь тысячам людей. Тем более, что Андрей Евгеньевич прекрасно знает, как сейчас живут люди, сколько они получают. Вот если бы он сам получал такую же зарплату, как рядовые жители города Орла, тогда бы, мне кажется, он по-другому бы думал. Потому что на такие деньги прожить, даже просуществовать уже становиться невозможно. И, к сожалению, я вижу, что ситуация в Орловской области с каждым годом ухудшается. Реальных изменений в лучшую сторону – ни экономических, ни социальных – мы не видим. Нигде. Последние медицинские кадры уезжают в Москву, пенсионеров мы заставляем считать каждую поездку по социальным проездным билетам и так далее и так далее. Чего мы ждем? Когда придет русский Иван и скажет губернатору: давай-ка уходи? Но мне не хотелось бы этого. Нужно действовать в правовом поле, и, как говорит наш президент, решать проблемы по степени их важности. А проблема дольщиков – одна из самых важных.

— Буквально несколько недель назад, на заседании правительства Владимир Путин заявил, что с таким позорным явлением, как обманутые дольщики, необходимо покончить в ближайшие два года. Как вы считаете, сможет правительство Орловской области это сделать? Воспользуются чиновники вашим рецептом изменить целевое назначение московского транша?

— В сегодняшних реалиях – нет. Предложенным инструментом не воспользуются. Потому что его предложил Косогов. Не Клычков, а Косогов. Но я считаю, если человек – политик, он должен прислушиваться к разным мнениям, обращать внимание на разные точки зрения. И самое главное, политик должен смотреть правде в глаза. Я, например, всегда говорю правду в глаза. Меня за это кто-то любит, кто-то не любит, но это моя позиция: если я знаю правду, я ее донесу любыми способами до кого бы то ни было. В том числе и до губернатора. А дальше уже решение самого человека – как ему поступать. Тем более на столь высокой должности.

В случае с ответом, который я получил из правительства Москвы, мы видим, что в соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Орловской области выделяются межбюджетные трансферты, можно внести коррективы. Какая разница Москве, на что именно пойдут эти деньги? В данном случае, я думаю, для мэра Собянина было бы плюсом, если бы он, отчитываясь перед своими избирателями, сказал бы им, что 350 миллионов рублей из московского бюджета помогли решить проблемы более чем тысячи обманутых орловских дольщиков. А в нынешней ситуации, если московские налогоплательщики ознакомятся с отчетом КСП, то они могут спросить мэра: а зачем Орловской области давать деньги, которые неэффективно расходуются?

В данном случае я на этом примере показал всем дольщикам Орловской области: есть две чаши весов, на одной – фонтаны, на другой – недостроенные дома. Андрей Евгеньевич – посередине. И куда пальцем он покажет – туда весы склонятся. Пока они склоняются к фонтанам. Но…сегодня Андрей Евгеньевич Клычков есть в Орловской области – есть деньги на фонтаны. Уедет, приедет другой – скажет: зачем мне фонтаны, я еще чем-нибудь займусь. И будут стоять фонтаны нефонтанирующие. И музыка играть не будет. Фонтаны – это такая история… Их можно строить, когда у тебя в регионе все хорошо, когда есть свободные деньги, которые можно потратить на это точечное украшательство. Все дело в приоритетах. У нас в приоритете фонтаны. В Орле это выглядит, как пир во время чумы.

А в завершение мне хочется сказать, что, если руководитель считает себя политиком, он должен прислушиваться к мнению людей, особенно тех, кто его критикует и дает советы, встречаться с ними, прислушиваться к их предложениям. Он должен смотреть на любую проблему с разных сторон – для того, чтобы получить реальный, полезный для жителей результат. К сожалению, в Орловской области такого диалога пока нет.

Беседовала Татьяна Филева