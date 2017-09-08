Евгений Косогов: за «Городскую среду» федеральный центр спросит серьезно

№37 (485) от 1 ноября 2017 г.

 

На прошлой неделе депутат Орловского горсовета Евгений Косогов, возглавляющий общественное движение «Без Ям Орловщина», побывал с рабочим визитом в Государственной Думе РФ, где встретился с депутатом Госдумы Александром Васильевым. Александр Васильев, который неоднократно приезжал в Орел как координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», является и федеральным координатором партийного проекта «Единой России» «Городская среда». О реализации этого проекта в Орле, а если точнее, о его провале и шла речь на встрече двух депутатов. Почему Евгений Косогов считает, что проект «Городская среда» в областном центре провален, почему дорожно-строительная отрасль в регионе находится в упадке и как можно исправить ситуацию, депутат рассказал в интервью «Орловской среде».

— Евгений, кто был инициатором встречи с Александром Васильевым?

— Это была моя инициатива, о которой меня неоднократно просили жители г. Орла, которые крайне возмущены ходом реализации Федеральной программы «Городская среда» в Орле в 2017 году. Мы с ним давно знакомы, это честный и порядочный депутат. Он неоднократно бывал в Орловской области и открыто говорил о том, что здесь происходит, на разных уровнях.

Он был очень сильно удивлен, что до сих пор программа «Городская среда» в Орле не реализована. Погодные условия уже не позволяют проводить работы по ремонту дворовых территорий, так как согласно СНиП 3.06.03-85, нельзя выполнять эти работы при температуре ниже + 10 С, к тому же в осенне-зимний период укладка асфальта производится при повышенной влажности, соответственно ухудшается качество покрытия, а это в свою очередь влияет на его долговечность. Но при этом мы все прекрасно видим, что сейчас асфальт укладывают в лужи, выравнивающий слой кладут на неподготовленную поверхность, на листву, на грязь и так далее. Это говорит о том, что подготовительные работы ведутся на глаз. Подрядные организации не обладают ни материально-технической базой, ни квалифицированными сотрудниками. Просто неизвестно где набираются неквалифицированные сотрудники, которые выполняют данные работы «тяп-ляп». Подрядные организации, которые заходили в этом году на ремонт дворовых территорий в городе Орле, как правило, фирмы-однодневки. Так, четыре фирмы были зарегистрированы в мае этого года, с уставным капиталом 10 тысяч рублей. То есть понятно, что на следующий год ничего не стоит эти фирмы ликвидировать. А те дворовые территории, которые были «отремонтированы» в г. Орле с нарушением технологии опять окажутся в удручающем состоянии.

— Состояние многих «отремонтированных» дворов действительно удручающее – к нам в редакцию по этому поводу неоднократно обращались возмущенные горожане. На ваш взгляд, в чем причина такого повального безобразия?

  • Я лично и активисты общественного движения «Без Ям Орловщина» проанализировали ход ремонтных работ всех дворовых территорий – и мы видим, как «качественно» производятся эти работы. Первая проблема в том, что не производится нивелировка поверхности – во многих дворах будут стоять лужи, люди не смогут ни пройти, ни проехать. Второе: многие дворовые территории, на мой взгляд, будут приниматься в нарушение муниципального контракта, потому что в ряде случаев, как я полагаю, в контрактах были прописаны завышенные объемы работ. И надо будет посмотреть, совпадают ли они с объемами выполненных работ. Кроме того, сами муниципальные контракты Управление коммунального хозяйства г. Орла составило отвратительно. Приведу пример. У меня на округе девятиподъездный дом – улица Бурова, 30. При этом в контракт заложили шесть скамеек, шесть урн и шесть светильников, хотя необходимое число – девять. На мой взгляд, Управление коммунального хозяйства абсолютно безалаберно отнеслось к составлению муниципальных контрактов, что могут подтвердить и руководители подрядных организаций: почти в каждый контракт пришлось вносить исправления и дополнения. То есть получается, что в УКХ г. Орла нет квалифицированных сотрудников, которые должны составлять муниципальные контракты, прописывать сметы. На мой взгляд, со стороны администрации города в лице руководства УКХ г. Орла, а также со стороны заместителя главы администрации Романа Игнатушина и со стороны надзорных органов не ведется фактически никакой работы. При всестороннем попустительстве подрядные организации выполняют ремонт дворовых территорий в г. Орле в 2017 году в нарушение всех ГОСТов и СНиПов. Мне непонятно, почему не все равно только ряду депутатов и общественности.

Более того, на мой взгляд, ситуация с ремонтом дворовых территорий, произошедшая в этом году, является лекалом прошлогодней ситуации. В прошлом году также не были вовремя сделаны так называемые «юбилейные дороги». И часть из них не закончена до сих пор. По ул. Тургенева и
ул. Карачевская до сих пор не уложен верхний слой «дорожной одежды». Участок улицы Лескова (к стадиону Ленина) брошен. Улица Комсомольская с прошлого года по гарантии не отремонтирована. И в следующем году эта улица, на которую было потрачено более 60 миллионов рублей, просто превратится в решето. И снова возникают вопросы: почему ни на Комсомольской, ни на Красном мосту подрядчики не работают по гарантии? И почему молчит администрация города Орла? Если подрядчики отказываются выполнять гарантийные работы, значит, надо взыскивать с них неустойку через суд.

На мой взгляд, ГУП ОО «Дорожная служба», которая и должна выполнять основные функции по ремонту и содержанию улично-дорожной сети в Орловской области, была специально угроблена. В соседних регионах аналогичные структуры выполняют объемы работ в размерах порядка миллиарда-двух миллиардов рублей в год. Соответственно, налоги остаются в субъекте, развивается дорожно-строительная отрасль. А у нас с приходом сами знаете кого ГУП ОО «Дорожная служба» просела в 26 раз. И в результате сегодня она находится на грани закрытия, поскольку все лакомые подряды она отдавала в субподряд частным фирмам – по звонку – и те зарабатывали.

Сейчас Счетная палата РФ проверяет реализацию более четырех миллиардов рублей бюджетных средств, направленных на ремонт дорог – и я уверен, что будут найдены крупные нарушения, за которые кто-то должен будет ответить. Я считаю, что в Орле и Орловской области пора прекращать практику теневого бизнеса в этой сфере. Потому что, как все прекрасно знают, не сегодня-завтра лопнет городской бюджет, бюджет Орловской области приходится латать за счет средств, которые дает Москва, но это на год-два, а дальше что?

— Как отреагировал Александр Васильев на вашу информацию о реализации программы «Городская среда» в нашем городе?

  • Александр Николаевич Васильев сказал, что мы не единственный регион, где есть такие же проблемы, и что эту порочную практику надо прекращать. Он также пообещал связаться непосредственно с руководителем регионального отделения партии Музалевским Леонидом Семеновичем, который отвечает персонально за реализацию этого проекта в Орловской области. Это партийный проект «Единой России», и Васильев как федеральный координатор проекта имеет право спросить с Леонида Семеновича Музалевского, куда он смотрел вместе со своими коллегами. В Орловской области есть свой координатор проекта, это депутат областного совета Виктор Прозвицкий, который также фактически никакого участия в реализации данного проекта не принимает.

Мне также непонятна деятельность прокуратуры Орловской области, которая, могу предположить, также всяческим образом замалчивает ситуацию и никак не вмешивается в то, что происходит в рамках реализации федеральной программы «Городская среда». Я хотел бы напомнить, что денежные средства на программу выделяются из федерального бюджета, соответственно их использование уже в следующем году будет проверять Счетная палата РФ – и мы прекрасно понимаем, что спрос будет серьезный. На мой взгляд, те подрядчики, которые ушли с объектов, и те, кто их сюда заводил, должны ответить перед законом. И опять же, на мой взгляд, прокуратура Орловской области должна не замалчивать эту ситуацию, а вмешаться и приостановить эти работы. Пусть лучше их не сделают сейчас – мы попросим федеральный центр пойти нам навстречу и направить эти денежные средства на ремонт этих же дворовых территорий в следующем году, чтобы провести работы в хороших погодных условиях и качественно.

Я также считаю, что на эту ситуацию должен обратить пристальное внимание и врио губернатора Орловской области Андрей Евгеньевич Клычков – ведь речь идет о немалых суммах, которые расходуются крайне неэффективно.

— А что бы вы сами предложили, для того чтобы исправить эту печальную ситуацию?

— Я считаю, что вообще с этой отраслью надо тщательно разбираться, провести совещание с привлечением грамотных специалистов, и, может быть, даже на один год приостановить работы по дорожному строительству. Потому что ситуация такая: всем честным и порядочным подрядчикам поотбивали руки. У нас есть целый ряд компаний, которые могут качественно выполнять работы, но почему-то им не давали возможности получить подряды. И когда говорят, что денег нет, я считаю, что по этому направлению деньги как раз есть. Но на протяжении нескольких лет они расходуются зачастую нецелевым образом. И если мы хотим улучшения качества строительства и ремонта улично-дорожной сети в нашем регионе, в нашем городе, то нужно развивать ГУП ОО «Дорожная служба», а на ее платформе необходимо усилить городское отделение, закупить для него технику, привлечь квалифицированный персонал. Кстати, при приходе предыдущего губернатора численность сотрудников ГУП ОО «Дорожная служба» уменьшилась на 30%. Это о чем-то говорит. При губернаторе Александре Петровиче Козлове, кстати, они выполняли намного больше работ по их профилю.
Приведу простой пример: дорога по улице Родзевича-Белевича, на строительство которой я от лица своих избирателей в 2016 году «выбивал» деньги у первого заместителя председателя правительства Орловской области Мишанова Анатолия Викторовича. Выбил – и что вы думаете? УКС города Орла не может найти подрядчика, чтобы сделать дорогу за 70 миллионов рублей. Неужели в городе Орле нет желающих ее построить за такие деньги? Это говорит о том, что люди не хотят заходить на объект, зная ту кулуарную закулису, которая сформировалась в рамках этой деятельности. А я считаю, что утопающей «Дорожной службе» можно перечислить эти деньги авансом, поскольку это не частная лавочка, это государственное предприятие – и она приступит к работе. И мы поможем, во-первых, починить аварийный участок дороги по улице Бурова и приступить к строительству дороги по ул. Родзевича-Белевича (а там находится 18 предприятий, два жилых дома, которые отрезаны от цивилизации), а во-вторых поддержать «Дорожную службу». Но исполнительная власть на сегодняшний день абсолютно не слышит ни население, ни депутатов, которые хотят что-то сделать для населения, а занимается, на мой взгляд, популизмом. Говорю это откровенно и честно, как есть.

Принимая во внимание всё выше изложенное от лица жителей
г. Орла, я обращаюсь к прокурору Орловской области Полуэктову И.В.

Уважаемый Иван Васильевич, прошу Вас принять меры прокурорского реагирования в отношении всех виновных лиц за срыв сроков ремонта дворовых территорий в г. Орле в 2017 году по Федеральной программе «Городская среда», которые, согласно МК, должны были завершиться в начале сентября 2017 года, а также обязать подрядные организации в этом году приостановить работы по ремонту дворовых территорий, так как они производятся в нарушение СНиП 3.06.03-85, и инициировать проведение повторных вырубок асфальта в уже принятых дворовых территориях для проведения экспертизы независимой лабораторией по исследованию качества уложенного асфальта.

Беседовала Татьяна Филева

 

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Опубликовано 01 Ноя 2017 в 14:29. В рубриках: Общество. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 98

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