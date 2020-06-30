Ежемесячную выплату из материнского капитала орловцам продлят автоматически

В связи с действующими ограничениями из-за сложившейся эпидемиологической обстановки ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала семьям с низким доходом продляется в проактивном режиме, то есть без участия граждан, — рассказали в пресс-службе ПФР.

На сегодняшний день ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала получают более 1750 орловских семей. Если срок данной выплаты истекает до 1 октября 2020 года, обращаться в Пенсионный фонд для подтверждения доходов и продления сроков ее получения семьям не нужно. Предоставление средств продляется автоматически.

До окончания срока выплаты семью в телефонном режиме проинформируют о возможности продления этой меры поддержки (по телефону, указанному гражданином при подаче заявления). В случае согласия семьи, выплату продлят на год.

Напоминаем, что в 2020 году правила распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на получение ежемесячной выплаты претерпели некоторые изменения. Так, право на получение ежемесячной выплаты приобрели семьи, у которых среднедушевой доход семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в Орловской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. Данная сумма составляет 22 248 рублей.