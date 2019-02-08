Фактчекинг: Регоператор рассказал о структуре тарифа. Цифры не сходятся

Регоператор «Зеленая роща» на страничке ВК опубликовал ответ на самый популярный вопрос орловцев — из чего складывается тариф на вывоз твердых коммунальных отходов? Напомним, для Орловской области эта сумма составляет 469,42 за 1 кубометр. При этом регоператор указал, что 256,38 — составляет плата перевозчикам мусора. Еще 67,75 — это расходы на сортировку и переработку ТКО. 43,94 — административные расходы регоператора. 15,94 — расходы на захоронение ТКО. 3,26 минимальная прибыль регоператора и еще 3,91 — расходы на приобретение бункеров и контейнеров. Однако, если на калькуляторе сложить все составляющие тарифа, то получается сумма в 391,18. Куда деваются еще 78,24 рубля с каждого кубометра — из схемы регоператора так и осталось непонятно.