8 февраля 2019



Фактчекинг: Регоператор рассказал о структуре тарифа. Цифры не сходятся

Регоператор «Зеленая роща» на страничке ВК опубликовал ответ на самый популярный вопрос орловцев — из чего складывается тариф на вывоз твердых коммунальных отходов?  Напомним, для Орловской области эта сумма составляет 469,42 за 1 кубометр. При этом регоператор указал, что 256,38 — составляет плата перевозчикам мусора. Еще 67,75 — это расходы на сортировку и переработку ТКО. 43,94 — административные расходы регоператора. 15,94 — расходы на захоронение ТКО. 3,26 минимальная прибыль регоператора и еще 3,91 — расходы на приобретение бункеров и контейнеров. Однако, если на калькуляторе сложить все составляющие тарифа, то получается сумма в 391,18. Куда деваются еще 78,24 рубля с каждого кубометра — из схемы регоператора так и осталось непонятно.

 

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Опубликовано 08 Фев 2019 в 17:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 49

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